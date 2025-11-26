Мои заказы

Каньонинг в Сочи: приключение по водным тропам

Идеальный старт для тех, кто хочет попробовать экстрим в безопасном формате. Простые маршруты с небольшими водопадами, тёплыми природными бассейнами и зрелищными ущельями. Всё снаряжение предоставляется, а инструктор научит базовым навыкам шаг за шагом. Никакого опыта не нужно — только хорошее настроение!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии

Адреналин и красота Каньонинг — это не только экстрим, но и отличный способ охладиться в жаркий день, проверить себя и ощутить радость победы после прохождения маршрута. Подходит как для новичков, так и для опытных туристов — профессиональные инструкторы обеспечат вашу безопасность. Готовы к настоящему испытанию? Вы отправитесь в живописные ущелья, где будете преодолевать природные препятствия: спускаться по водным каскадам с верёвками, прыгать в кристально чистые водоёмы (от 2 до 10 метров), проходить узкие каньоны и даже подводные тоннели. Этот тур подарит вам взрыв адреналина, незабываемые эмоции и уникальные фото на фоне дикой природы. Вам не нужна специальная подготовка — только желание активно отдыхать и получать новые эмоции. Вы научитесь базовым техникам спуска, прыжков и плавания в условиях каньона, а мягкие природные бассейны и небольшие высоты сделают процесс максимально комфортным. Это отличный способ попробовать что-то новое, не перегружая себя, но получив свою порцию адреналина и восторга! Присоединяйтесь — ваше первое приключение в каньонинге будет крутым! Важная информация:
  • Можно детям старше 15 лет.
  • Подходит как для новичков, так и для опытных туристов. Если вы смело можете пройти 3,5 км, умеете плавать и не боитесь высоты (спустимся на страховке, если боитесь), тогда смело записывайтесь.
  • Необходимо взять купальники и плавки, на которые мы наденем гидрокостюм, удобная обувь хорошо фиксированная на ноге, которую мы намочим (если у вас нет подходящих кросовок, дайте знать).

Каждый день, выезд в 7:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопады Фагура
  • Каньоны Сочи
Что включено
  • Трансфер от точки сбора
  • Услуги инструктора
  • Полное оборудование
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Сочи, улица Горького, 56
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, выезд в 7:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Можно детям старше 15 лет
  • Подходит как для новичков, так и для опытных туристов. Если вы смело можете пройти 3,5 км, умеете плавать и не боитесь высоты (спустимся на страховке, если боитесь), тогда смело записывайтесь
  • Необходимо взять купальники и плавки, на которые мы наденем гидрокостюм, удобная обувь хорошо фиксированная на ноге, которую мы намочим (если у вас нет подходящих кросовок, дайте знать)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

