Навалищенский каньон — место в окрестностях Сочи, где бирюзовая горная река встречается с великолепными видами гор. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь природой. Этим мы и займёмся — прогуляемся по самому дну ущелья. Будем идти пешком, иногда плыть, преодолевать пороги, а порой и пролазить между скал. Это несложно и абсолютно безопасно!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Где проходит каньонинг

Белые скалы Сочи — небольшой, но невероятно красивый участок каньона в Навалищенском ущелье реки Хоста. Колхидский лес с вечнозелёным самшитом, нависающие скалы с эффектным рельефом и чистая горная вода — неудивительно, что сюда едут со всего сочинского причерноморья.

Как это будет

Прибыв на место из Сочи, мы спустимся на 150 метров вниз (20 минут неспешной прогулки) к точке старта. Первым испытанием на маршруте может стать прыжок с семиметровой высоты в реку Большая Хоста (только если захотите!). Затем на протяжении 4 км мы будем идти вдоль скал и любоваться гигантскими белыми отвесами, плыть по течению реки и прыгать в воду.

А это безопасно?

Если вы уверенно чувствуете себя в воде и будете следовать моим инструкциям, всё получится! В каньоне глубина везде разная, но бояться не стоит. Каждый участник получит гидрокостюм. Он сделан из специального материала, который сохраняет тепло тела и помогает без усилий держаться на поверхности воды.

О маршруте

Сложность маршрута — средняя

Время прохождения — 2-3 часа

Организационные детали