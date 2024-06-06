Из Сочи - в долину реки Большая Хоста за яркими впечатлениями
Навалищенский каньон — место в окрестностях Сочи, где бирюзовая горная река встречается с великолепными видами гор. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь природой. Этим мы и займёмся — прогуляемся по самому дну ущелья. Будем идти пешком, иногда плыть, преодолевать пороги, а порой и пролазить между скал. Это несложно и абсолютно безопасно!
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Где проходит каньонинг
Белые скалы Сочи — небольшой, но невероятно красивый участок каньона в Навалищенском ущелье реки Хоста. Колхидский лес с вечнозелёным самшитом, нависающие скалы с эффектным рельефом и чистая горная вода — неудивительно, что сюда едут со всего сочинского причерноморья.
Как это будет
Прибыв на место из Сочи, мы спустимся на 150 метров вниз (20 минут неспешной прогулки) к точке старта. Первым испытанием на маршруте может стать прыжок с семиметровой высоты в реку Большая Хоста (только если захотите!). Затем на протяжении 4 км мы будем идти вдоль скал и любоваться гигантскими белыми отвесами, плыть по течению реки и прыгать в воду.
А это безопасно?
Если вы уверенно чувствуете себя в воде и будете следовать моим инструкциям, всё получится! В каньоне глубина везде разная, но бояться не стоит. Каждый участник получит гидрокостюм. Он сделан из специального материала, который сохраняет тепло тела и помогает без усилий держаться на поверхности воды.
О маршруте
Сложность маршрута — средняя Время прохождения — 2-3 часа
Организационные детали
Трансфер к месту проведения программы и обратно осуществляется на автомобиле Mitsubishi Outlander
В стоимость входит: трансфер, билет в нац. парк, всё снаряжение (гидрокостюм, каска, обвязка), фото и видеосъёмка высокого качества, сопровождение квалифицированного гида-инструктора
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Адлере или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сочи
Я — профессиональный гид с большим опытом походов: каньоны, пещеры, виа феррата. Всё используемое мною снаряжение соответствует международным стандартам безопасности UIAA и регулярно обновляется. Ни одного несчастного случая или травмы!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ангелина
6 июня 2024
ходили с молодым человеком, все понравилось, было тяжеловато моментами, страшно, но еще круче преодолевать эти страхи! эмоции невероятные, вокруг одна красота, всем советую
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Евдокия
25 мая 2024
Уйма офигительных эмоций! Невероятная красота, которую не из каньона увидеть было бы невозможно. Маршрут был веселым, но не слишком сложным - даже моя мама смогла его одолеть. Андрей все очень классно и своевременно объяснял, поэтому никаких проблем не возникло. В следующий приезд обязательно схожу на новый маршрут)