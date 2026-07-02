Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор

Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Сочи в Красную Поляну, где вы сможете насладиться не только морскими пейзажами, но и величественными горами.

Ваше приключение начнется с посещения Ахштырского ущелья и знаменитого
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Скайпарка, продолжится восхождением на смотровую площадку ущелья Ахцу и дегустацией минеральной воды у источника Чвижепсе.

Затем вы отправитесь в горные курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром, где узнаете много нового о местной истории и при желании подниметесь на канатной дороге.

Завершит ваш тур посещение аквапарка Галактика, где вы сможете расслабиться и получить заряд бодрости, прокатившись с водных горок и насладившись сауной с видом на горы. Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, а ваши впечатления от экскурсии будут бесценными

4.8
95 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🎿 Посещение горнолыжных курортов
  • 🚠 Подъем на канатной дороге
  • 💧 Пробование минеральной воды
  • 🏊‍♂️ Отдых в современном аквапарке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки в Красную Поляну - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, комфортно прогуляться по горам и посетить аквапарк.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор

Что можно увидеть

  • Ахштырское ущелье
  • Скайпарк
  • Каньон Белые скалы
  • Смотровая площадка ущелья Ахцу
  • Долина реки Мзымта
  • Источник Чвижепсе
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Газпром
  • Аквапарк Галактика

Описание экскурсии

Скалы, реки и ущелья

По пути в горные поселки вы посетите величественное Ахштырское ущелье, где построили Скайпарк, и увидите каньон Белые скалы. Подниметесь на смотровую площадку ущелья Ахцу и оцените с высоты долину реки Мзымта и три дороги, ведущие к Красной Поляне. А еще мы остановимся у нарзанного источника Чвижепсе, где вы сможете попробовать вкуснейшую минеральную воду.

Горы, аквапарк и канатная дорога

Вы посетите все три знаменитых горных курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну». Раскроете их историю и по желанию подниметесь по канатной дороге на высоту 2320 метров. В завершение мы заедем на три часа в современный аквапарк Галактика, где вы сможете прокатиться с водных горок, искупаться в бассейне, отдохнуть в сауне и насладиться видами на горы.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: источник Чвижепсе — 200 рублей с человека, канатная дорога (по желанию) — 2350 руб. /взр., 1400 руб. /дет., 1900 руб. /льготный, аквапарк — 2900 руб. /взр., 1900 руб. /дети старше 5 лет. Цены на билеты могут меняться в зависимости от сезона. Вы можете уточнить их у гида перед поездкой.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Железнодорожная станция Имеретинский. В Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ануш
Ануш — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 811 туристов
Меня зовут Ануш, я живу в Сочи более 30 лет и очень люблю свой город. Вместе с командой гидов мы с радостью покажем самые красивые места Краснодарского края и расскажем о них интересные факты. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
4
2
3
2
2
1
1
М
Спасибо большое гиду Арутюну за прекрасное времяпрепровождение 🤩
Спасибо большое гиду Арутюну за прекрасное времяпрепровождение 🤩
Спасибо большое гиду Арутюну за прекрасное времяпрепровождение 🤩
Спасибо большое гиду Арутюну за прекрасное времяпрепровождение 🤩
Спасибо большое гиду Арутюну за прекрасное времяпрепровождение 🤩
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Анастасия
Гид Арутюн проявил исключительную добросовестность и чуткость. Он интересно рассказывал, но умел вовремя помолчать, когда это было нужно — благодаря этому прогулка не утомляла и оставляла пространство для впечатлений. Особенно понравилось, что он заранее продумывал мелочи маршрута: уютные перекусы, точные фотоплэнты и неожиданные локальные истории. Чувствовалось, что заботится о комфорте и безопасности. Рекомендую всем, кто ценит внимательное и продуманное сопровождение.
Гид Арутюн проявил исключительную добросовестность и чуткость. Он интересно рассказывал, но умел вовремя помолчать, когда это
Гид Арутюн проявил исключительную добросовестность и чуткость. Он интересно рассказывал, но умел вовремя помолчать, когда это
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М
21 июня ездили на индивидуальную экскурсию. Машина приехала во время. Гид Арут во время поездки очень интересно рассказал о местных достопримечательностях. Все понравилось 👍 Рекомендую 👍
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Анастасия
10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали время посмотреть и пофотографироваться. Экскурсия великолепная. Мы посмотрели много всего
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за один день. Успели насладиться и Олимпийскими объектами, и величественной красотой гор. Побывали на Роза Хуторе, поднялись на подъемнике на 2320 метров. Заезжали в самые красивые места. Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами и приятными беседами. Арутюн довольно много рассказал о местах, которые мы посещали. И очень любезно соглашался на все, что мы просили. Приятным завершением стало посещение аквапарка «Галактика», с невероятным видом на горы. От всей души благодарим за такое знакомство с прекрасными местами.

10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
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М
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в аэропорту и вечером меня благополучно доставили в гостиницу. Поездка была интересной, содержательной, меняли маршрут по требованию клиента. Была интересна тема строительного туризма. Посетили интересные фотолокации. 👍 Моя благодарность гиду Арутюну. Пожелание: наличие питьевой воды в машине.
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в
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Анна
Мы первый раз на нашем юге. До этого как-то не рассматривали этот вариант. После поездки на Красную поляну с Арутяном,этот вариант открылся нам совершенно с другой стороны! Информация, которую доносил
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до нас Арутян во время экскурсии,была для нас полной неожиданностью в хорошем смысле слова. Красивые места, потрясающие виды, а главное,великолепное знание истории своего края - это то, чем поделился с нами Арутян. Благодаря ему, мы точно хотим вернуться сюда еще ни один раз!!! В нашей взрослой компании были дети (8 и 11 лет). Арутян и их не оставил без должного внимания. Мальчишкам было предложено посещения аквапарка «Галактика», чему они были несказанно рады! К слову сказать, и взрослые получили там массу удовольствия!

Мы первый раз на нашем юге. До этого как-то не рассматривали этот вариант. После поездки на
Мы первый раз на нашем юге. До этого как-то не рассматривали этот вариант. После поездки на
Мы первый раз на нашем юге. До этого как-то не рассматривали этот вариант. После поездки на
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Входит в следующие категории Сочи

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