Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Сочи в Красную Поляну, где вы сможете насладиться не только морскими пейзажами, но и величественными горами.Ваше приключение начнется с посещения Ахштырского ущелья и знаменитого

Скайпарка, продолжится восхождением на смотровую площадку ущелья Ахцу и дегустацией минеральной воды у источника Чвижепсе. Затем вы отправитесь в горные курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром, где узнаете много нового о местной истории и при желании подниметесь на канатной дороге. Завершит ваш тур посещение аквапарка Галактика, где вы сможете расслабиться и получить заряд бодрости, прокатившись с водных горок и насладившись сауной с видом на горы. Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, а ваши впечатления от экскурсии будут бесценными

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для поездки в Красную Поляну - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, комфортно прогуляться по горам и посетить аквапарк.

Сейчас август — это идеальное время.