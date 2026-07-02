Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Сочи в Красную Поляну, где вы сможете насладиться не только морскими пейзажами, но и величественными горами.
Ваше приключение начнется с посещения Ахштырского ущелья и знаменитого
Ваше приключение начнется с посещения Ахштырского ущелья и знаменитого
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🎿 Посещение горнолыжных курортов
- 🚠 Подъем на канатной дороге
- 💧 Пробование минеральной воды
- 🏊♂️ Отдых в современном аквапарке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки в Красную Поляну - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, комфортно прогуляться по горам и посетить аквапарк.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахштырское ущелье
- Скайпарк
- Каньон Белые скалы
- Смотровая площадка ущелья Ахцу
- Долина реки Мзымта
- Источник Чвижепсе
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Газпром
- Аквапарк Галактика
Описание экскурсии
Скалы, реки и ущелья
По пути в горные поселки вы посетите величественное Ахштырское ущелье, где построили Скайпарк, и увидите каньон Белые скалы. Подниметесь на смотровую площадку ущелья Ахцу и оцените с высоты долину реки Мзымта и три дороги, ведущие к Красной Поляне. А еще мы остановимся у нарзанного источника Чвижепсе, где вы сможете попробовать вкуснейшую минеральную воду.
Горы, аквапарк и канатная дорога
Вы посетите все три знаменитых горных курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну». Раскроете их историю и по желанию подниметесь по канатной дороге на высоту 2320 метров. В завершение мы заедем на три часа в современный аквапарк Галактика, где вы сможете прокатиться с водных горок, искупаться в бассейне, отдохнуть в сауне и насладиться видами на горы.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: источник Чвижепсе — 200 рублей с человека, канатная дорога (по желанию) — 2350 руб. /взр., 1400 руб. /дет., 1900 руб. /льготный, аквапарк — 2900 руб. /взр., 1900 руб. /дети старше 5 лет. Цены на билеты могут меняться в зависимости от сезона. Вы можете уточнить их у гида перед поездкой.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Железнодорожная станция Имеретинский. В Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ануш — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 811 туристов
Меня зовут Ануш, я живу в Сочи более 30 лет и очень люблю свой город. Вместе с командой гидов мы с радостью покажем самые красивые места Краснодарского края и расскажем о них интересные факты. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 95 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо большое гиду Арутюну за прекрасное времяпрепровождение 🤩
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Гид Арутюн проявил исключительную добросовестность и чуткость. Он интересно рассказывал, но умел вовремя помолчать, когда это было нужно — благодаря этому прогулка не утомляла и оставляла пространство для впечатлений. Особенно понравилось, что он заранее продумывал мелочи маршрута: уютные перекусы, точные фотоплэнты и неожиданные локальные истории. Чувствовалось, что заботится о комфорте и безопасности. Рекомендую всем, кто ценит внимательное и продуманное сопровождение.
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М
21 июня ездили на индивидуальную экскурсию. Машина приехала во время. Гид Арут во время поездки очень интересно рассказал о местных достопримечательностях. Все понравилось 👍 Рекомендую 👍
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10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали время посмотреть и пофотографироваться. Экскурсия великолепная. Мы посмотрели много всего
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М
25 апреля Арутюн провел индивидуальную экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Экскурсия началась встречей в аэропорту и вечером меня благополучно доставили в гостиницу. Поездка была интересной, содержательной, меняли маршрут по требованию клиента. Была интересна тема строительного туризма. Посетили интересные фотолокации. 👍 Моя благодарность гиду Арутюну. Пожелание: наличие питьевой воды в машине.
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Мы первый раз на нашем юге. До этого как-то не рассматривали этот вариант. После поездки на Красную поляну с Арутяном,этот вариант открылся нам совершенно с другой стороны! Информация, которую доносил
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