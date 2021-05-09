Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Скалы, реки и ущелья

По пути в горные поселки вы посетите величественное Ахштырское ущелье, где построили Скайпарк, и увидите каньон Белые скалы. Подниметесь на смотровую площадку ущелья Ахцу и оцените с высоты долину реки Мзымта и три дороги, ведущие к Красной Поляне. А еще мы остановимся у нарзанного источника Чвижепсе, где вы сможете попробовать вкуснейшую минеральную воду.

Горы, аквапарк и канатная дорога

Вы посетите все три знаменитых горных курорта: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. Раскроете их историю и по желанию подниметесь по канатной дороге на высоту 2320 метров. В завершение мы заедем на три часа в современный аквапарк Галактика, где вы сможете прокатиться с водных горок, искупаться в бассейне, отдохнуть в сауне и насладиться видами на горы.

Организационные детали