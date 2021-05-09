Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Из Сочи — в мир величественных гор!

Красная Поляна, Роза Хутор, Ахштырское ущелье, Белые скалы и аквапарк на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Приглашаем сменить обстановку и провести день не на море, а в горах! Вы услышите историю Большого Сочи и посетите горнолыжные курорты, построенные благодаря Олимпиаде.

Оцените ущелья, которые тянутся до самого Кавказского хребта, и узнаете о местной жизни.

Прокатитесь по канатной дороге и отдохнете в современном аквапарке.
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!
Из Сочи — в мир величественных гор!

Что вас ожидает

Скалы, реки и ущелья

По пути в горные поселки вы посетите величественное Ахштырское ущелье, где построили Скайпарк, и увидите каньон Белые скалы. Подниметесь на смотровую площадку ущелья Ахцу и оцените с высоты долину реки Мзымта и три дороги, ведущие к Красной Поляне. А еще мы остановимся у нарзанного источника Чвижепсе, где вы сможете попробовать вкуснейшую минеральную воду.

Горы, аквапарк и канатная дорога

Вы посетите все три знаменитых горных курорта: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. Раскроете их историю и по желанию подниметесь по канатной дороге на высоту 2320 метров. В завершение мы заедем на три часа в современный аквапарк Галактика, где вы сможете прокатиться с водных горок, искупаться в бассейне, отдохнуть в сауне и насладиться видами на горы.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: источник Чвижепсе — 200 рублей с человека, канатная дорога (по желанию) — 1950 рублей с человека, аквапарк — 1600 рублей взрослые, 1400 дети старше 5 лет
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: Из гостиницы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ануш
Ануш
Меня зовут Ануш, я живу в Сочи более 30 лет и очень люблю свой город. Вместе с командой гидов мы с радостью покажем самые красивые места Краснодарского края и расскажем о них интересные факты. До скорой встречи!
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1 реальный отзыв

А
9 мая 2021
Прилетели в Сочи - парк отель на 3 ночи и хотелось посмотреть как можно больше, не думать о том где покупать билеты, во сколько лучше ехать, где искать место обеда и красивые места для фото, наш гид отлично справился со своими задачами, приятно общались, увидели много красочных мест. Для тех, кто хочет посмотреть основные достопремичательности приятно и удобно, то эта экскурсия для Вас! Теперь знаем, что будем посещать в следующую поездку в Сочи.

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