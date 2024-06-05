Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни

Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере

«Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале)»