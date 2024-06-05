Каньонинг – экскурсии в Сочи

Найдено 17 экскурсий в категории «Каньонинг» в Сочи, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньонинг - лучшее приключение лета
Мини-группа
6 часов
43 отзыва
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500 за человека
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Это каньонинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
29 отзывов
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Каньонинг в ущелье «Белые скалы» (в мини-группе)
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
1 отзыв
Каньонинг в ущелье «Белые скалы» (в мини-группе)
Из Сочи - в долину реки Большая Хоста за яркими впечатлениями
Начало: По договорённости в Адлере или Хосте
Расписание: ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 500 за человека
Прогулка по каньону горной реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Полюбоваться лесами, лугами, ущельями и окунуться в природную купель
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за всё до 7 чел.
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями
Начало: в село Ореховка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Lite-каньонинг по реке Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Подземный каньонинг в Сочи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500 за человека
Каньонинг в Сочи
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Каньонинг в Сочи
Пройти по каньону Голубая балка в сопровождении опытного инструктора
Начало: У ТЦ Моремолл
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за человека
По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
50 отзывов
Групповая экскурсия на сап-бордах по каньону Хосты: приключение для всей семьи
Проведите 2 часа, плывя среди величественных скал каньона Хосты на сап-борде. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и красивых фотографий
Начало: в Сочи, Хосте
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:15
9 июня в 13:30
3 985 за человека
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375 за человека
Аацынское ущелье 9 в 1
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000 за человека
Сап-тур у Чертовых ворот
🏄 SUP-прогулки
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500 за человека
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Очень интересный формат и грамотная организация. Каньонинг - новый необычный вид треккинга. Красота горных рек, отсутствие людей, водопады, купание -
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    время пролетело не заметно. Плюс прекрасный гид Роберт - профессионал, буквально живущий треккингом, каньонингом, скалолозанием, спелиологией и многим другим + просто очень приятный и открытый человек. Очень рекомендую!

  • А
    Аня
    2 июня 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Отличная экскурсия по каньонам для тех, кто хочет перезагрузиться, полностью забыть про Интернет и погрузиться в дикую природу. Главное, что в
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    компании с Робертом чувствуешь себя так, как будто знаком с ним много лет и готов следовать за ним даже туда, где казалось бы, не ступала нога человека😊 Для детей 9 и 11 лет равно как и для взрослых - это было настоящее приключение, где мы многому научились, например, ходить крабом и бычком, а также поняли, что преодолевать себя бывает очень весело😉

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
  • Е
    Евдокия
    25 мая 2024
    Каньонинг в ущелье «Белые скалы» (в мини-группе)
    Уйма офигительных эмоций! Невероятная красота, которую не из каньона увидеть было бы невозможно. Маршрут был веселым, но не слишком сложным -
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    даже моя мама смогла его одолеть. Андрей все очень классно и своевременно объяснял, поэтому никаких проблем не возникло. В следующий приезд обязательно схожу на новый маршрут)

  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞
    Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Каньонинг»

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  1. Каньонинг - лучшее приключение лета
  2. Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
  3. Это каньонинг
  4. Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
  5. Каньонинг в ущелье «Белые скалы» (в мини-группе)
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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