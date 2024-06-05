1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Каньонинг в ущелье «Белые скалы» (в мини-группе)
Из Сочи - в долину реки Большая Хоста за яркими впечатлениями
Начало: По договорённости в Адлере или Хосте
Расписание: ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Полюбоваться лесами, лугами, ущельями и окунуться в природную купель
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями
Начало: в село Ореховка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Каньонинг в Сочи
Пройти по каньону Голубая балка в сопровождении опытного инструктора
Начало: У ТЦ Моремолл
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия на сап-бордах по каньону Хосты: приключение для всей семьи
Проведите 2 часа, плывя среди величественных скал каньона Хосты на сап-борде. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и красивых фотографий
Начало: в Сочи, Хосте
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:15
9 июня в 13:30
3 985₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 июня 2024Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
- ММарина5 июня 2024Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
- ААлександр3 июня 2024Очень интересный формат и грамотная организация. Каньонинг - новый необычный вид треккинга. Красота горных рек, отсутствие людей, водопады, купание -
- ААня2 июня 2024Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
- ННаталия2 июня 2024Отличная экскурсия по каньонам для тех, кто хочет перезагрузиться, полностью забыть про Интернет и погрузиться в дикую природу. Главное, что в
- ЕЕвгения30 мая 2024Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
- ЕЕвдокия25 мая 2024Уйма офигительных эмоций! Невероятная красота, которую не из каньона увидеть было бы невозможно. Маршрут был веселым, но не слишком сложным -
- ККсения24 мая 2024Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Каньонинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Каньонинг" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Каньонинг», 194 ⭐ отзыва, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август