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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Красная поляна
В этот день мы прибываем на курорт.
Осмотр основных достопримечательностей ущелья.
Посещаем спортивные обьекты Олимпиады 2014
Роза Хутор
Сегодня посещаем знаменитый курорт Роза Хутор.
На канатке поднимемся к олимпийской деревне.
Уже здесь можно начинать катание.
Но можно подняться ещё выше.
Всего здесь десятки подьемников.
Весь день катаемся на лыжах.
Горки город
Отправляемся на курорт Горки город.
Его также называют Горная Карусель или сейчас стали называть курорт Красная Поляна.
В нашем туре мы посетим все курорты Красной поляны, и будем кататься нас каждом.
Подъемники ведут к вершине горы Черная пирамида 2305 метров, лежащий на хребте Аигба.
В хорошую погоду отсюда открывается вид и на Главный Кавказский хребет, и на чёрное море одновременно.
Туристический центр Газпром
Отправляемся в туристический центр Газпром, он же Лаура.
Наверх хребта Псехако ведут гондольные и кресельные канатные дороги.
Высшая точка Пихтовая Поляна 1660 метров.
Внизу у подножия есть крытый бассейн и аквапарк.
Трассы и маршруты
Этот день посвящаем полностью катанию.
Никуда не идём.
Только на канатку.
Весь день вверх, вниз;вверх, вниз.
Катаемся сколько душа пожелает.
Горные лыжи и сноуборд
Вновь полностью спортивный день.
Для настоящих любителей лыж и сноуборда.
Можно опробовать новые трассы.
Подняться туда, где ещё не были.
Благо в Красной Поляне таких мест предостаточно.
Самое дальнее место Роза Плато.
Можно кататься и там.
Настоящий горнолыжный рай.
Олимпийский парк
Сегодня последний день.
Отправляемся на море.
Черное море здесь не замерзает круглый год.
Посещаем Олимпийский парк, стадион стадион 2014, на нам прошли церемонии открытия и закрытия ЗОИ 2014.
Можно заглянуть в дендрарий или отправиться в парк.
В Сочи растения зелёные круглый год.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в отеле или гостинице на курорте Роза Хутор. Двухместное размещение в номерах с удобствами.
Варианты проживания
Гостиница на курорте Роза Хутор
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Трансфер из / в аэропорт
- Переезды по маршруту
- Доставка до подъемников
- Что не входит
- Билеты до Сочи (Адлера) и обратно
- Ски-пасс
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Услуги профессионального инструктора
- Питание вне программы
- Активности вне программы
- Место начала и завершения?
- Адлер
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Иметь собственное горнолыжное снаряжение. Или предоставляется в аренду.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору