Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай

Групповой тур в Сочи
Горнолыжный тур в красную Поляну. Столица зимних Олимпийских игр 2014 ждёт вас! Самый лучший горнолыжный курорт России. Посещаем сразу несколько курортов Красной Поляны. Сравниваем их между собой, катаемся и там, и там. Настоящий горнолыжный рай.
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Ближайшие даты:
20
дек
15
янв
12
фев
14
мар

Что вас ожидает:

Трассы разной сложности
Трассы разной сложности
При желании прокатимся и по трассам, на которых соревновались лучшие спортсмены мира
Современные курорты
Современные курорты
Посетим и сравним между собой курорты Роза Хутор, Горки Город и ТЦ Газпром
Олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Увидим незамерзающее море и Олимпийский стадион, на котором проходили игры в 2014 году

Программа тура по дням

1 день

Красная поляна

В этот день мы прибываем на курорт.

Осмотр основных достопримечательностей ущелья.

Посещаем спортивные обьекты Олимпиады 2014

Красная полянаКрасная полянаКрасная полянаКрасная поляна
2 день

Роза Хутор

Сегодня посещаем знаменитый курорт Роза Хутор.

На канатке поднимемся к олимпийской деревне.

Уже здесь можно начинать катание.

Но можно подняться ещё выше.

Всего здесь десятки подьемников.

Весь день катаемся на лыжах.

Роза ХуторРоза ХуторРоза ХуторРоза Хутор
3 день

Горки город

Отправляемся на курорт Горки город.

Его также называют Горная Карусель или сейчас стали называть курорт Красная Поляна.

В нашем туре мы посетим все курорты Красной поляны, и будем кататься нас каждом.

Подъемники ведут к вершине горы Черная пирамида 2305 метров, лежащий на хребте Аигба.

В хорошую погоду отсюда открывается вид и на Главный Кавказский хребет, и на чёрное море одновременно.

Горки городГорки городГорки городГорки город
4 день

Туристический центр Газпром

Отправляемся в туристический центр Газпром, он же Лаура.

Наверх хребта Псехако ведут гондольные и кресельные канатные дороги.

Высшая точка Пихтовая Поляна 1660 метров.

Внизу у подножия есть крытый бассейн и аквапарк.

Туристический центр ГазпромТуристический центр ГазпромТуристический центр ГазпромТуристический центр Газпром
5 день

Трассы и маршруты

Этот день посвящаем полностью катанию.

Никуда не идём.

Только на канатку.

Весь день вверх, вниз;вверх, вниз.

Катаемся сколько душа пожелает.

Трассы и маршрутыТрассы и маршрутыТрассы и маршрутыТрассы и маршруты
6 день

Горные лыжи и сноуборд

Вновь полностью спортивный день.

Для настоящих любителей лыж и сноуборда.

Можно опробовать новые трассы.

Подняться туда, где ещё не были.

Благо в Красной Поляне таких мест предостаточно.

Самое дальнее место Роза Плато.

Можно кататься и там.

Настоящий горнолыжный рай.

Горные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноуборд
7 день

Олимпийский парк

Сегодня последний день.

Отправляемся на море.

Черное море здесь не замерзает круглый год.

Посещаем Олимпийский парк, стадион стадион 2014, на нам прошли церемонии открытия и закрытия ЗОИ 2014.

Можно заглянуть в дендрарий или отправиться в парк.

В Сочи растения зелёные круглый год.

Олимпийский паркОлимпийский паркОлимпийский паркОлимпийский парк

Проживание

В туре предусмотрено проживание в отеле или гостинице на курорте Роза Хутор. Двухместное размещение в номерах с удобствами.

Варианты проживания

Гостиница на курорте Роза Хутор

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Переезды по маршруту
  • Доставка до подъемников
Что не входит
  • Билеты до Сочи (Адлера) и обратно
  • Ски-пасс
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Услуги профессионального инструктора
  • Питание вне программы
  • Активности вне программы
Место начала и завершения?
Адлер
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Иметь собственное горнолыжное снаряжение. Или предоставляется в аренду.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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