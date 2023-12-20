3 день

Горки город

Отправляемся на курорт Горки город.

Его также называют Горная Карусель или сейчас стали называть курорт Красная Поляна.

В нашем туре мы посетим все курорты Красной поляны, и будем кататься нас каждом.

Подъемники ведут к вершине горы Черная пирамида 2305 метров, лежащий на хребте Аигба.

В хорошую погоду отсюда открывается вид и на Главный Кавказский хребет, и на чёрное море одновременно.