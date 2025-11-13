Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На Красной Поляне дольмены появились ещё до нашей эры — задолго до прихода древних греков. Они хранят тайны, о которых до сих пор спорят археологи и историки. Я проведу вас по лесу, где стоят древние мегалиты, и вы узнаете, что о них говорят учёные.



Увидите Красную Поляну и её достопримечательности и по-настоящему прочувствуете место, где всё началось.