На Красной Поляне дольмены появились ещё до нашей эры — задолго до прихода древних греков. Они хранят тайны, о которых до сих пор спорят археологи и историки. Я проведу вас по лесу, где стоят древние мегалиты, и вы узнаете, что о них говорят учёные.
Увидите Красную Поляну и её достопримечательности и по-настоящему прочувствуете место, где всё началось.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Краснополянские дольмены — мегалитические сооружения возрастом 4–5 тысяч лет.
- Смотровую площадка Ахцу — живописный вид на ущелье и реку Мзымта.
- Всё самое главное на Красной Поляне — улицы и атмосферные места посёлка.
- Канатную дорогу (по желанию) — подъём на высоту с видом на Кавказский хребет.
Вы узнаете:
- Кто, когда и зачем строил дольмены в окрестностях Красной Поляны.
- Что говорит наука и какие гипотезы выдвигаются до сих пор.
- Как менялся этот регион — от античности и древних мифов до Олимпиады и современной туристической жизни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом авто, есть детское кресло.
- Дополнительные расходы:
— Входные билеты на дольмены: 250 ₽ с чел.
— Подъём на канатной дороге: от 2850 ₽ с чел. (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 921 туриста
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
Входит в следующие категории Сочи
