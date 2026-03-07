1 отзыв оставили туристы

Мистический Сочи предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и легенды региона.Посетители смогут увидеть древние дольмены, которые до сих пор вызывают споры среди ученых, и почувствовать их особую энергетику. Водопад «Девичьи

слезы» удивит своей красотой и таинственной легендой о юной пастушке. Краснополянское шоссе, созданное гением инженерии, поразит своей историей и панорамными видами. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и природой

Описание экскурсии

🗿 Загадки прошлого

Вы знаете, что такое дольмены? Это одни из самых загадочных сооружений древней цивилизации. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно их предназначения. Мы осмотрим «места силы» и мегалиты бронзового века, поговорим о различных гипотезах и ощутим особенную энергетику комплекса. Что вы почувствуете: прилив сил или же покой, главенство собственного сознания или гармонию с окружающим миром?

🌊 Легенды девичьих слез и Медвежий угол

Скрытый от глаз путешественников, в лесной чаще притаился великолепный водопад «Девичьи слёзы». Вас ждет живописное зрелище: чудесный ручей летит с 13-метровой скалы, чтобы разбиться о камни. Я расскажу печальное предание о юной пастушке, полюбившей бессмертного горного духа, а после проведу вас к целебному источнику. В урочище Чвижепсе добывают воду, имеющую сходство с водой «Арзни» и «Нарзан», «Боржоми» и «Саирме», но с большей минерализацией и большим содержанием кальция, без сульфатов. Вы попробуете воды источника и даже увезете бутылочку-другую с собой.

🛣 Инженерное чудо

Несомненно, одним из самых загадочных инженерных творений конца позапрошлого века стало Краснополянское шоссе, построенное горным инженером Василием Константиновичем Константиновым. Вы узнаете историю строительства дороги «Пронеси, Господи!» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта. Вы поймете, почему ущелье прозвали глубочайшим шрамом, рассекающим лицо Кавказа и отметите сходство «Реберных» тоннелей со скелетами огромных китов. Пусть это не удивляет вас, ведь мы на дне верхнеюрского моря! Вряд ли можно найти более атмосферное место для съемок.

⛪ Был монастырь

Мы проедем по впечатляющему горному серпантину через аутентичные села и окажемся у Троице-Георгиевского женского монастыря. Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф. И. Афуксениди. Мы поговорим об убранстве каждого из них и оценим иконостас иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», сделанный из прессованной гималайской соли. Искрящиеся купола и хрустальная горная река — время будто замерло, здесь царствует Вечность!

Пока взрослые гости будут обходить великолепные храмы, дети могут покататься на велосипедах и самокатах по удобной площадке, а также пообщаться с енотами, кроликами, индюками и декоративными курочками в специальном зооуголке. Ну и, конечно, невозможно уехать из этого места, не выпив чаю с монастырской выпечкой и не взяв с собой каравай ароматного хлеба!

🌉 Древняя Греция

Неподалеку от монастыря за сельскими постройками скрывается другой исторический артефакт — церковь Святого Георгия Победоносца девятнадцатого века. Я расскажу, как здесь появилась греческая церковь и как жители селения Лесное празднуют День Святого Георгия. Вы осмотрите древние руины средневекового храма, а после отправитесь на знаменитый «вантовый» мост, построенный перед Олимпиадой, откуда открывается живописная панорама на шумную Мзымту.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается