1 отзыв оставили туристы

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Мистический Сочи

Погрузитесь в загадки древнего Сочи: дольмены, водопад «Девичьи слезы» и Краснополянское шоссе. Уникальная возможность узнать больше о прошлом региона
Мистический Сочи предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и легенды региона.

Посетители смогут увидеть древние дольмены, которые до сих пор вызывают споры среди ученых, и почувствовать их особую энергетику. Водопад «Девичьи
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слезы» удивит своей красотой и таинственной легендой о юной пастушке. Краснополянское шоссе, созданное гением инженерии, поразит своей историей и панорамными видами. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и природой

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные дольмены
  • 🌊 Водопад «Девичьи слезы»
  • 🛣 Краснополянское шоссе
  • ⛪ Троице-Георгиевский монастырь
  • 🌉 Церковь Святого Георгия
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи

Что можно увидеть

  • Дольмены
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Краснополянское шоссе
  • Троице-Георгиевский монастырь
  • Церковь Святого Георгия

Описание экскурсии

🗿 Загадки прошлого

Вы знаете, что такое дольмены? Это одни из самых загадочных сооружений древней цивилизации. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно их предназначения. Мы осмотрим «места силы» и мегалиты бронзового века, поговорим о различных гипотезах и ощутим особенную энергетику комплекса. Что вы почувствуете: прилив сил или же покой, главенство собственного сознания или гармонию с окружающим миром?

🌊 Легенды девичьих слез и Медвежий угол

Скрытый от глаз путешественников, в лесной чаще притаился великолепный водопад «Девичьи слёзы». Вас ждет живописное зрелище: чудесный ручей летит с 13-метровой скалы, чтобы разбиться о камни. Я расскажу печальное предание о юной пастушке, полюбившей бессмертного горного духа, а после проведу вас к целебному источнику. В урочище Чвижепсе добывают воду, имеющую сходство с водой «Арзни» и «Нарзан», «Боржоми» и «Саирме», но с большей минерализацией и большим содержанием кальция, без сульфатов. Вы попробуете воды источника и даже увезете бутылочку-другую с собой.

🛣 Инженерное чудо

Несомненно, одним из самых загадочных инженерных творений конца позапрошлого века стало Краснополянское шоссе, построенное горным инженером Василием Константиновичем Константиновым. Вы узнаете историю строительства дороги «Пронеси, Господи!» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта. Вы поймете, почему ущелье прозвали глубочайшим шрамом, рассекающим лицо Кавказа и отметите сходство «Реберных» тоннелей со скелетами огромных китов. Пусть это не удивляет вас, ведь мы на дне верхнеюрского моря! Вряд ли можно найти более атмосферное место для съемок.

⛪ Был монастырь

Мы проедем по впечатляющему горному серпантину через аутентичные села и окажемся у Троице-Георгиевского женского монастыря. Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф. И. Афуксениди. Мы поговорим об убранстве каждого из них и оценим иконостас иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», сделанный из прессованной гималайской соли. Искрящиеся купола и хрустальная горная река — время будто замерло, здесь царствует Вечность!

Пока взрослые гости будут обходить великолепные храмы, дети могут покататься на велосипедах и самокатах по удобной площадке, а также пообщаться с енотами, кроликами, индюками и декоративными курочками в специальном зооуголке. Ну и, конечно, невозможно уехать из этого места, не выпив чаю с монастырской выпечкой и не взяв с собой каравай ароматного хлеба!

🌉 Древняя Греция

Неподалеку от монастыря за сельскими постройками скрывается другой исторический артефакт — церковь Святого Георгия Победоносца девятнадцатого века. Я расскажу, как здесь появилась греческая церковь и как жители селения Лесное празднуют День Святого Георгия. Вы осмотрите древние руины средневекового храма, а после отправитесь на знаменитый «вантовый» мост, построенный перед Олимпиадой, откуда открывается живописная панорама на шумную Мзымту.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

  • Билеты в национальный парк к дольменам (с человека): 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет
  • Билеты в национальный парк к водопаду «Девичьи слёзы»: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет
  • Билеты в национальный парк к нарзанному источнику Чвижепсе: 100 рублей для путешественников с 10 лет, до 10 лет — бесплатно.
  • Обед во время экскурсии — заезжаем в любое кафе или ресторан на ваш выбор, гид предложит оптимальный вариант кафе со шведской линией.
  • Можно взять с собой бутылки с водой, чтобы в дальнейшем наполнить нарзаном на источнике.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Заря» (в сторону Адлера)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2182 туристов
Я краевед и всю жизнь люблю историю, особенно историю Кавказа. Обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удалённые тропинки. Пишу статьи, снимаюсь в исторических документальных проектах телеканала
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«Культура». Однажды попробовала поделиться знаниями не на бумаге, а на пленэре — и понеслось. У меня два высших образования в других областях, но любовь выше образований. Я не рассказываю экскурсии, я затягиваю в истории, которые мы вместе с гостями проживаем. Мы, как шахтёры-передовики 1930-х, впервые приезжаем в роскошные санатории-дворцы, впервые принимаем ванны и ходим в театры. Мы, как настоящие титестеры, снимаем пробы со свежих чаёв. Мы смотрим на архитектуру, как участники всесоюзных конкурсов, лауреаты Сталинской премии. Мы вместе с гостями проживаем целые жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
О
Экскурсия оставила очень хорошее впечатление. Проводил ее Игорь - отличный рассказчик, интеллигентнейший и максимально приятный в общении гид. Экскурсия на автомобиле, поэтому отдельно отмечаю, что Игорь аккуратно и комфортно водит
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машину.
Информации очень много, при этом она была подана легко, интересно. Рассказ явно адаптируется под участников экскурсии. Со мной была дочь-подросток, и она ни разу за поездку не заскучала, что в принципе непросто устроить.
Мы посмотрели все заявленные локации, которые были нам интересны. При этом, Игорь сразу предлагает варианты: если вдруг что-то неинтересно, то можно заменить на другой интересный объект.
Однозначно рекомендую данную экскурсию.

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Иван
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели все основные археологические и природные памятники с загадочной и древней историей и в районе Кудепсты и Красной Поляны. Прекрасный экскурс по истории края.
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели
Спасибо нашему гиду Игорю за содержательную и хорошо спланированную экскурсию по мистическим местам вокруг Сочи. Осмотрели
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Александр
Добрый день 🌞 хочу выразить огромную благодарность 🙏 Ирине за прекрасную экскурсию Сочи мистический! Интересно, комфортно, приятно слушать интересного рассказчика! Рекомендую всем! Индивидуальный подход! Эмоции переполняют! Успехов и до скорой встречи!
Добрый день 🌞 хочу выразить огромную благодарность 🙏 Ирине за прекрасную экскурсию Сочи мистический! Интересно, комфортно,
Добрый день 🌞 хочу выразить огромную благодарность 🙏 Ирине за прекрасную экскурсию Сочи мистический! Интересно, комфортно,
Добрый день 🌞 хочу выразить огромную благодарность 🙏 Ирине за прекрасную экскурсию Сочи мистический! Интересно, комфортно,
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Алексей
Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в доброй атмосфере. Спасибо за хорошо проведенное время!
Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в
Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в
Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в
Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в
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М
12 августа посчастливилось познакомиться с замечательным человеком, великолепным рассказчиком, имеющим энциклопедические знания, и бесконечно влюблённым в свой родной город Сочи - Ириной Крыловой. Восемь часов путешествия (язык не поворачивается назвать
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то, что с нами происходило - экскурсией) пролетили как одно мгновение. Посетили удивительной красоты места, узнали многое из истории этого края от самой глубины веков до настоящего времени,отарыли для себя другой Сочи - глубокий, героический, мистический. Ирина, благодарим вас и ждём новых незабываемых встречь!

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Olga
Получилась прекрасная прогулка с интересным собеседником. Игорь скорректировал маршрут так, как мы попросили. Поэтому посмотрели все места, которые раньше не видели. Весь день прошел очень комфортно, Игорь - эрудированный рассказчик с хорошим чувством юмора. Вся наша компания получила удовольствие от этой экскурсии
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