1 отзыв оставили туристы

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Мистический Сочи

Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам

5
1 отзыв
Ирина
Ирина – Гид из Сочи
Многие думают, что история 📖 Сочи началась в XIX веке, когда Черноморское побережье Кавказа стало Российским. Как же они ошибаются! Вы посетите древний комплекс дольменов и ощутите необычную энергию этого места, увидите легендарный водопад «Девичьи слезы» и проедетесь по захватывающему дух Краснополянскому шоссе — чуду инженерного гения. А я поделюсь удивительными преданиями родного края.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Мистический Сочи
Мистический Сочи

Что вас ожидает

🗿 Загадки прошлого
Вы знаете, что такое дольмены? Это одни из самых загадочных сооружений древней цивилизации. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно их предназначения. Мы осмотрим «места силы» и мегалиты бронзового века, поговорим о различных гипотезах и ощутим особенную энергетику комплекса. Что вы почувствуете: прилив сил или же покой, главенство собственного сознания или гармонию с окружающим миром?

🌊 Легенды девичьих слез и Медвежий угол
Скрытый от глаз путешественников, в лесной чаще притаился великолепный водопад «Девичьи слёзы». Вас ждет живописное зрелище: чудесный ручей летит с 13-метровой скалы, чтобы разбиться о камни. Я расскажу печальное предание о юной пастушке, полюбившей бессмертного горного духа, а после проведу вас к целебному источнику. В урочище Чвижепсе добывают воду, имеющую сходство с водой «Арзни» и «Нарзан», «Боржоми» и «Саирме», но с большей минерализацией и большим содержанием кальция, без сульфатов. Вы попробуете воды источника и даже увезете бутылочку-другую с собой.

🛣 Инженерное чудо
Несомненно, одним из самых загадочных инженерных творений конца позапрошлого века стало Краснополянское шоссе, построенное горным ⛰️ инженером Василием Константиновичем Константиновым. Вы узнаете историю 📖 строительства дороги «Пронеси, Господи!» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта. Вы поймете, почему ущелье прозвали глубочайшим шрамом, рассекающим лицо Кавказа и отметите сходство «Реберных» тоннелей со скелетами огромных китов. Пусть это не удивляет вас, ведь мы на дне верхнеюрского моря! Вряд ли можно найти более атмосферное место для съемок.

⛪ Был монастырь
Мы проедем по впечатляющему горному серпантину через аутентичные села и окажемся у Троице-Георгиевского женского монастыря. Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф. И. Афуксениди. Мы поговорим об убранстве каждого из них и оценим иконостас иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», сделанный из прессованной гималайской соли. Искрящиеся купола и хрустальная горная река — время будто замерло, здесь царствует Вечность!

Пока взрослые гости будут обходить великолепные храмы, дети могут покататься на велосипедах и самокатах по удобной площадке, а также пообщаться с енотами, кроликами, индюками и декоративными курочками в специальном зооуголке. Ну и, конечно, невозможно уехать из этого места, не выпив чаю с монастырской выпечкой и не взяв с собой каравай ароматного хлеба!

🌉 Древняя Греция
Неподалеку от монастыря за сельскими постройками скрывается другой исторический артефакт — церковь ⛪ Святого Георгия Победоносца девятнадцатого века. Я расскажу, как здесь появилась греческая церковь и как жители селения Лесное празднуют День Святого Георгия. Вы осмотрите древние руины средневекового храма, а после отправитесь на знаменитый «вантовый» мост, построенный перед Олимпиадой, откуда открывается живописная панорама на шумную Мзымту.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в национальный парк 🌳 (к дольменам) и к нарзанному источнику —по 100 рублей с человека (дети до 7 лет бесплатно)
  • Обед во время экскурсии 🧭 не предусмотрен, но мы сможем перекусить своими припасами либо ароматной выпечкой в монастыре, для этого надо иметь с собой небольшую сумму наличных денег
  • Можно взять с собой бутылки с водой, которые можно будет в дальнейшем наполнить нарзаном на источнике
Начало и место завершения
🚩 на Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Заря» (в сторону Адлера)
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи
Мистический Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
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1 отзыв оставили туристы

2 сентября 2020
Ирина, спасибо огромное за хороший день!!! Пролетел как миг. В следующий раз только к вам❤

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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