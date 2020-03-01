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Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки

Анна
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Анна – ваш гид
Вы окажетесь окружены пасторальными пейзажами сочинского края.

Мы заглянем в Ахштырскую пещеру, сохранившую следы первобытного человека, спустимся к ущелью горной реки и насладимся буйством природы.

При желании вы сможете изучить работу форелевого хозяйства или побывать в экстремальном скайпарке.

Приготовьтесь к ярким ландшафтам, интересным локациям и занимательным деталям о Сочи!
От 1900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — ж/д Сочи или Адлер
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Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!

Что вас ожидает

Назад в прошлое: Ахштырская пещера
Мы начнём экскурсию со стоянки древнего человека. Вы рассмотрите наскальные рисунки и узнаете о жизни первобытных людей. Я расскажу о заселении нашего региона: когда и при каких обстоятельствах это произошло, кто такие убыхи и как здесь появились русские. Кроме того, в пещере вы увидите слои формирования земли и мы поговорим об образовании планеты.

Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта
Далее мы отправимся к горной реке Мзымта. Вы окунётесь в её прохладные воды и пройдёте по подвесному мосту. Сфотографируете животных в бесплатном зоопарке, а после будете созерцать живописные пейзажи Сочи. Мы выпьем кофе или чай в кафе на берегу водоёма, и обсудим историю региона. Вы поймёте, почему из пристанища ссыльных Сочи превратился в курортный город. Затронем тему жизни здесь во время Великой отечественной войны и сравним быт сочинцев прошлого и настоящего.

Дополнительная опция: скайпарк и форелевое хозяйство
При желании вы посетите скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях. Здесь же вы полюбуетесь видом, который открывается с самого длинного подвесного моста в мире. Поход в форелевое хозяйство поможет вам изучить нюансы выращивания рыб. В фирменном магазине хозяйства вы сможете купить живую или копчёную рыбу и свежую красную икру высочайшего качества.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, желающим прикоснуться к природе Кавказа, не утомляя себя долгими переездами и пешими прогулками.

Организационные детали

  • Эту экскурсию удобно заказывать сразу перед вашим прилетом в Сочи или в последний день перед вылетом — я смогу забрать вас из аэропорта или отвезти в аэропорт
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру — 200 руб./чел. По желанию: кофе или чай в кафе; билет в скайпарк — 1250 руб./чел.; экскурсия по форелевому хозяйству — 300 руб./чел.
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!
Сочи: удивись перед отъездом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ж/д Сочи или Адлер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я родилась в этом городе, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И, конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
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