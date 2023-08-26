Откройте для себя Сочи с новой стороны: от древних пещер до горных рек. Незабываемое приключение перед отъездом
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и природу Сочи.
Участники смогут посетить Ахштырскую пещеру, где сохранились следы первобытного человека, и насладиться видами ущелья Мзымта. Для любителей активного отдыха предусмотрены посещения Скайпарка и форелевого хозяйства. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться красотами Кавказа без длительных переездов
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться всеми природными красотами в полной мере. В октябре и ноябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же доступной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ахштырская пещера
Ущелье Мзымта
Скайпарк
Описание экскурсии
Назад в прошлое: Ахштырская пещера
Мы начнём экскурсию со стоянки древнего человека. Вы рассмотрите наскальные рисунки и узнаете о жизни первобытных людей. Я расскажу о заселении нашего региона: когда и при каких обстоятельствах это произошло, кто такие убыхи и как здесь появились русские. Кроме того, в пещере вы увидите слои формирования земли и мы поговорим об образовании планеты.
Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта
Далее мы отправимся к горной реке Мзымта. Вы окунётесь в её прохладные воды и пройдёте по подвесному мосту. Сфотографируете животных в бесплатном зоопарке, а после будете созерцать живописные пейзажи Сочи. Мы выпьем кофе или чай в кафе на берегу водоёма, и обсудим историю региона. Вы поймёте, почему из пристанища ссыльных Сочи превратился в курортный город. Затронем тему жизни здесь во время Великой отечественной войны и сравним быт сочинцев прошлого и настоящего.
Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство
При желании вы посетите Скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях. Здесь же вы полюбуетесь видом, который открывается с самого длинного подвесного моста в мире. Поход в форелевое хозяйство поможет вам изучить нюансы выращивания рыб. В фирменном магазине хозяйства вы сможете купить живую или копчёную рыбу и свежую красную икру высочайшего качества.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, желающим прикоснуться к природе Кавказа, не утомляя себя долгими переездами и пешими прогулками.
Организационные детали
Эту экскурсию удобно заказывать сразу перед вашим прилетом в Сочи или в последний день перед вылетом — я смогу забрать вас из аэропорта или отвезти в аэропорт
Дополнительные расходы: вход в пещеру — 500 ₽/чел. По желанию: кофе или чай в кафе; билет в Скайпарк — 2000 ₽/чел.; экскурсия по форелевому хозяйству — 300 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ж/д Сочи или Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1277 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Приветствую, интересующихся! Один день ожидания рейса экскурсовод Анна превратила в чудо-путешествие. Легкое, приятное, познавательное и развлекательное. За 4 часа отдохнули и развеялись. Не утомительная дорога, отличный траспорт и водитель, приятное общение. Однозначно, Наша семья рекомендует!
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Надежда
Очень хорошее предложение - посмотреть что-то в день вылета, и при этом не беспокоиться, что опоздаем на самолет (как было бы с самостоятельной поездкой куда-то далеко) и не тратить время читать дальшеуменьшить
на размещение где-то чемоданов. Мне очень понравился рассказ про историю и природу по дороге и адаптивный подход гида, которая корректировала маршрут по нашим пожеланиям. Ну и локации отличные - пещера с наскальными рисунками, форелевое хозяйство, река Мзымта.
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А
Адель
Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
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М
Маргарита
Замечательная экскурсия! Приобретала в подарок подруге, отдыхающей в Хосте. Подруга в восторге: от экскурсовода, от мест, которые ей были показаны, от интересной информации. Рекомендую всем.
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