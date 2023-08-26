Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться всеми природными красотами в полной мере. В октябре и ноябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же доступной.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и природу Сочи. Участники смогут посетить Ахштырскую пещеру, где сохранились следы первобытного человека, и насладиться видами ущелья Мзымта. Для любителей активного отдыха предусмотрены посещения Скайпарка и форелевого хозяйства. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться красотами Кавказа без длительных переездов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Назад в прошлое: Ахштырская пещера

Мы начнём экскурсию со стоянки древнего человека. Вы рассмотрите наскальные рисунки и узнаете о жизни первобытных людей. Я расскажу о заселении нашего региона: когда и при каких обстоятельствах это произошло, кто такие убыхи и как здесь появились русские. Кроме того, в пещере вы увидите слои формирования земли и мы поговорим об образовании планеты.

Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта

Далее мы отправимся к горной реке Мзымта. Вы окунётесь в её прохладные воды и пройдёте по подвесному мосту. Сфотографируете животных в бесплатном зоопарке, а после будете созерцать живописные пейзажи Сочи. Мы выпьем кофе или чай в кафе на берегу водоёма, и обсудим историю региона. Вы поймёте, почему из пристанища ссыльных Сочи превратился в курортный город. Затронем тему жизни здесь во время Великой отечественной войны и сравним быт сочинцев прошлого и настоящего.

Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство

При желании вы посетите Скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях. Здесь же вы полюбуетесь видом, который открывается с самого длинного подвесного моста в мире. Поход в форелевое хозяйство поможет вам изучить нюансы выращивания рыб. В фирменном магазине хозяйства вы сможете купить живую или копчёную рыбу и свежую красную икру высочайшего качества.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, желающим прикоснуться к природе Кавказа, не утомляя себя долгими переездами и пешими прогулками.

Организационные детали