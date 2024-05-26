Экскурсии на дольмены в Сочи

Найдено 13 экскурсий в категории «Дольмены» в Сочи, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курорты Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
«Посетите древние памятники — таинственные дольмены, с происхождением и назначением которых связано немало гипотез и легенд»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
9 800 за всё до 6 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю поселка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Билеты в национальный парк к дольменам (с человека): 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
«Спускаясь с горного хребта в долину, вы встретите группу погребальных и культовых сооружений – плиточных дольменов, сильно пострадавших от деятельности современного человека, и услышите историю этого места»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Чарующие Змейковские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
«По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
«Я покажу таинственные руины старинных храмов, крепостей и дольменов и познакомлю вас с историей, культурой и традициями нашего края»
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950 за всё до 8 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: в поселке Красная Поляна
«Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
33 водопада и кавказское застолье
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«Волконский дольмен, пасека и сыроварня»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников на Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Дополнительные расходы: посещение Краснополянских дольменов — 200 руб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040 за всё до 4 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
«Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
«Мы посетим музей с советскими авто и таинственный дольмен»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
«Найдёте среди плотной городской застройки таинственные дольмены и ацангуары»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Старая новая Красная Поляна из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Старая новая Красная Поляна из Сочи
История, современность, природа и колорит популярного курорта - с отправлением из Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алевтина
    26 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсия достаточно продолжительная, но время пролетело незаметно. Максим - прекрасный рассказчик, поэтому новая информация легко усваивается.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Это была прекрасная экскурсия с интересным гидом, который в очень живой и увлекательной манере ведет свое повествование. Мы прогулялись по
    читать дальше

    прекрасным местам, узнали много нового про историю Сочи. И огромное спасибо за рекомендацию интересных и вкусных мест Сочи. Хинкали с мидиями и горгонзолой восхитительны!

  • И
    Илья
    17 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Супер, очень насыщенно и интересно!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
    Прекрасное путешествие. Александр прекрасный рассказчик, дал очень много интересной информации. Оптимальный маршрут, ничего лишнего, но увидела именно то, что хотела. Показал просто завораживающие виды. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Чарующие Змейковские водопады
    С удовольствием провели время с Анной, места красивые, если есть несколько свободных часов - обязательно посетите! Большое спасибо за приятную поездку!
  • е
    елена
    4 мая 2024
    Курорты Красной Поляны
    Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Чарующие Змейковские водопады
    Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала об истории Сочи, о
    читать дальше

    природе, какие места проезжали, ну и конечно - водопады! В жаркий день очень приятно войти в тень высоких деревьев под шум водопадов, маршрут несложный и не очень продолжительный, по пути остановки для отдыха, набрали вкусной воды из источника по пути, Спасибо Анне за поездку, за содержательный рассказ, очень понравилось!

    Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывалаОтличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывалаОтличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывалаОтличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала
  • М
    Максим
    16 февраля 2024
    Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
    Отличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. Если пока не уверены в
    читать дальше

    своей любви к древностям - это шанс пройти совершенно необычный маршрут. Сергей прекрасно ориентируется и на местности, и в истории, и в разновидностях деревьев. Любит свой край, рассказывает с душой,. ведёт в спокойной темпе, не торопит. Подкинул нас на своём авто от остановки автобуса до начала пешей тропы) один из замечательных дней этого года!

    Отличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. ЕслиОтличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. ЕслиОтличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. ЕслиОтличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. ЕслиОтличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. ЕслиОтличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. ЕслиОтличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. Если

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дольмены»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Курорты Красной Поляны
  2. Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
  3. Мистический Сочи
  4. Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
  5. Чарующие Змейковские водопады
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Дольмены" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 5 000 до 17 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Дольмены», 119 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам