1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
«Посетите древние памятники — таинственные дольмены, с происхождением и назначением которых связано немало гипотез и легенд»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю поселка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Билеты в национальный парк к дольменам (с человека): 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
«Спускаясь с горного хребта в долину, вы встретите группу погребальных и культовых сооружений – плиточных дольменов, сильно пострадавших от деятельности современного человека, и услышите историю этого места»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
«По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
«Я покажу таинственные руины старинных храмов, крепостей и дольменов и познакомлю вас с историей, культурой и традициями нашего края»
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: в поселке Красная Поляна
«Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«Волконский дольмен, пасека и сыроварня»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Дополнительные расходы: посещение Краснополянских дольменов — 200 руб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
«Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
«Мы посетим музей с советскими авто и таинственный дольмен»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
«Найдёте среди плотной городской застройки таинственные дольмены и ацангуары»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Старая новая Красная Поляна из Сочи
История, современность, природа и колорит популярного курорта - с отправлением из Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлевтина26 мая 2024Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсия достаточно продолжительная, но время пролетело незаметно. Максим - прекрасный рассказчик, поэтому новая информация легко усваивается.
- ННадежда19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия с интересным гидом, который в очень живой и увлекательной манере ведет свое повествование. Мы прогулялись по
- ИИлья17 мая 2024Супер, очень насыщенно и интересно!
- ССветлана16 мая 2024Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
- ИИрина10 мая 2024Прекрасное путешествие. Александр прекрасный рассказчик, дал очень много интересной информации. Оптимальный маршрут, ничего лишнего, но увидела именно то, что хотела. Показал просто завораживающие виды. Спасибо!
- ННаталья9 мая 2024С удовольствием провели время с Анной, места красивые, если есть несколько свободных часов - обязательно посетите! Большое спасибо за приятную поездку!
- еелена4 мая 2024Рекомендую
- ЕЕкатерина3 мая 2024Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
- ААлександра25 апреля 2024Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала об истории Сочи, о
- ММаксим16 февраля 2024Отличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. Если пока не уверены в
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дольмены»
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