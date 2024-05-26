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своей любви к древностям - это шанс пройти совершенно необычный маршрут. Сергей прекрасно ориентируется и на местности, и в истории, и в разновидностях деревьев. Любит свой край, рассказывает с душой,. ведёт в спокойной темпе, не торопит. Подкинул нас на своём авто от остановки автобуса до начала пешей тропы) один из замечательных дней этого года!