Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
В 2 километрах от побережья Чёрного моря, с видом на лесистые горы, расположен уютный дом, в котором вы проведёте 3 дня. Отдохнёте от городской суеты, послушаете древние предания, сидя вечерами у очага. Каждый день мы будем гулять по живописным устьям рек, нетронутым цивилизацией.
Вы полюбуетесь водопадами и субтропическим лесом, увидите многовековые дольмены и узнаете их историю.
Услышите рассказ о жившем здесь когда-то народе, искупаетесь в тёплых горных реках и чистом море и ощутите магию этих мест.
Вы полюбуетесь водопадами и субтропическим лесом, увидите многовековые дольмены и узнаете их историю.
Услышите рассказ о жившем здесь когда-то народе, искупаетесь в тёплых горных реках и чистом море и ощутите магию этих мест.
Ближайшие даты:
12
июн
июн
16
июн
июн
20
июн
июн
2
июл
июл
6
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июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи, ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", до 11:00. Из аэропорта можно добраться на электропоезде "Ласточка", время в пути - около 1,5 часовЗавершение: Сочи, ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", после 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 370 туристов
Здравствуйте. Уже много лет профессионально провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) в Лазаревском районе города Сочи. Есть свидетельство экскурсовода. Мои экскурсии безопасны, сбалансированы по длительности и информационной насыщенности, наиболее приемлемы по стоимости. На каждой экскурсии помогаю экскурсантам взглянуть на природу Западного Кавказа изнутри, глазами людей, живших здесь со времен пещерных людей и по сей день. Наиболее интересно для меня обозначить, как жизнь коренных народов связана с окружающей природой, как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
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