На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе

Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя

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О гиде
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Ответы на вопросы
В 2 километрах от побережья Чёрного моря, с видом на лесистые горы, расположен уютный дом, в котором вы проведёте 3 дня. Отдохнёте от городской суеты, послушаете древние предания, сидя вечерами у очага. Каждый день мы будем гулять по живописным устьям рек, нетронутым цивилизацией.

Вы полюбуетесь водопадами и субтропическим лесом, увидите многовековые дольмены и узнаете их историю.

Услышите рассказ о жившем здесь когда-то народе, искупаетесь в тёплых горных реках и чистом море и ощутите магию этих мест.
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Ближайшие даты:
12
июн
16
июн
20
июн
2
июл
6
июл
10
июл
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", до 11:00. Из аэропорта можно добраться на электропоезде "Ласточка", время в пути - около 1,5 часов
Завершение: Сочи, ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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