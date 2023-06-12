Начало: Сочи, ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", до 11:00. Из аэропорта можно добраться на электропоезде "Ласточка", время в пути - около 1,5 часов

Завершение: Сочи, ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", после 10:00