Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы

Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций

5
1 отзыв
Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждёт порция заботы и персональный подход, отдых от жизни в суете городов и наполнение энергией от тишины, сбалансированное питание и прогулки на природе.

В тёплой женской компании — не более 3 человек — в 2 километрах от Чёрного моря вы поживёте в уютном доме на берегу реки и в окружении лесов.

Научитесь основам нутрициологии, чтобы уже дома иметь возможность продолжать заботиться о своём здоровье.

Снимите стресс с помощью расслабляющих и оздоровительных практик и зарядитесь радостными эмоциями от общения с нашим самым опытным и доброжелательным гидом — чёрной и мягкой собакой: она будет сопровождать нас в ежедневных прогулках, и её вдоволь можно будет потискать.
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Ближайшие даты:
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окт
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окт
11
окт
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окт
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Уровень физической подготовки не имеет значения.

Программа тура по дням

1 день

Оздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моря

Начнём день с оздоровительной практики для тела на основе хатха-йоги (с 07:00 до 08:00). После завтрака и до обеда будем гулять по живописным окрестностям: уединённым урочищам, руслу реки, горным ручьям. Каждый день вас ждут разные маршруты: от лёгких к более сложным. Вы насладитесь звуками живой природы и избавитесь от напряжения жизни в мегаполисе.

Ежедневно, в 13:30, транспорт будет доставлять вас к морю, чтобы вы могли подышать солёным воздухом и послушать умиротворяющий шум прибоя, полюбоваться перекатами волн и встретить закат на побережье. Затем — возвращение и ужин в 18:00.

Во время тура в ненавязчивой форме вы познакомитесь с базовыми принципами нутрициологии для построения здорового рациона питания.
В 19:00 — вечерние расслабляющие практики: медитации и дыхательные упражнения.

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2 день

Практики, прогулка, отдых на побережье

Сегодняшний и последующие дни пройдут по распорядку первого дня. Будем заниматься полезными практиками, гулять, отдыхать на морском побережье и наслаждаться здоровой пищей.

Практики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережье
3 день

Йога и медитации, прогулка, отдых у моря

07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
17:45 — трансфер от моря к дому.
18:00 — ужин.
19:00 — вечерняя расслабляющая практика (медитации и дыхательные практики).

Йога и медитации, прогулка, отдых у моряЙога и медитации, прогулка, отдых у моряЙога и медитации, прогулка, отдых у моряЙога и медитации, прогулка, отдых у моря
4 день

Продолжение оздоровительных занятий и отдыха

07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
17:45 — трансфер от моря к дому.
18:00 — ужин.
19:00 — вечерняя расслабляющая практика (медитации и дыхательные практики).

Продолжение оздоровительных занятий и отдыхаПродолжение оздоровительных занятий и отдыхаПродолжение оздоровительных занятий и отдыха
5 день

Хатха-йога, отъезд

Утром вас снова ждёт занятие по хатха-йоге, а после завтрака — отъезд.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", 06:00-09:00. От аэропорта можно добраться на электропоезде "Ласточка", время в пути - около 1,5 часов. Есть возможность заехать вечером накануне начала тура после 20:00 без дополнительной оплаты
Завершение: Ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
21 сен 2023
Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок, глубокие знания Маши о питании и и умение вкусно готовить дадут возможность насладится здоровой и вкусной пищей! Физические нагрузки с элементами йоги и растяжки приведут в тонус ваш организм. Осталось такое приятное послевкусие от такого отдыха, что конечно же хочется вернуться!

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