Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
В тёплой женской компании — не более 3 человек — в 2 километрах от Чёрного моря вы поживёте в уютном доме на берегу реки и в окружении лесов.
Научитесь основам нутрициологии, чтобы уже дома иметь возможность продолжать заботиться о своём здоровье.
Снимите стресс с помощью расслабляющих и оздоровительных практик и зарядитесь радостными эмоциями от общения с нашим самым опытным и доброжелательным гидом — чёрной и мягкой собакой: она будет сопровождать нас в ежедневных прогулках, и её вдоволь можно будет потискать.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Организационные детали
Уровень физической подготовки не имеет значения.
Программа тура по дням
Оздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моря
Начнём день с оздоровительной практики для тела на основе хатха-йоги (с 07:00 до 08:00). После завтрака и до обеда будем гулять по живописным окрестностям: уединённым урочищам, руслу реки, горным ручьям. Каждый день вас ждут разные маршруты: от лёгких к более сложным. Вы насладитесь звуками живой природы и избавитесь от напряжения жизни в мегаполисе.
Ежедневно, в 13:30, транспорт будет доставлять вас к морю, чтобы вы могли подышать солёным воздухом и послушать умиротворяющий шум прибоя, полюбоваться перекатами волн и встретить закат на побережье. Затем — возвращение и ужин в 18:00.
Во время тура в ненавязчивой форме вы познакомитесь с базовыми принципами нутрициологии для построения здорового рациона питания.
В 19:00 — вечерние расслабляющие практики: медитации и дыхательные упражнения.
Практики, прогулка, отдых на побережье
Сегодняшний и последующие дни пройдут по распорядку первого дня. Будем заниматься полезными практиками, гулять, отдыхать на морском побережье и наслаждаться здоровой пищей.
Йога и медитации, прогулка, отдых у моря
07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
17:45 — трансфер от моря к дому.
18:00 — ужин.
19:00 — вечерняя расслабляющая практика (медитации и дыхательные практики).
Продолжение оздоровительных занятий и отдыха
07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
17:45 — трансфер от моря к дому.
18:00 — ужин.
19:00 — вечерняя расслабляющая практика (медитации и дыхательные практики).
Хатха-йога, отъезд
Утром вас снова ждёт занятие по хатха-йоге, а после завтрака — отъезд.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", 06:00-09:00. От аэропорта можно добраться на электропоезде "Ласточка", время в пути - около 1,5 часов. Есть возможность заехать вечером накануне начала тура после 20:00 без дополнительной оплатыЗавершение: Ж. - д. станция "Лазаревская" или "Якорная щель", 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.