Начнём день с оздоровительной практики для тела на основе хатха-йоги (с 07:00 до 08:00). После завтрака и до обеда будем гулять по живописным окрестностям: уединённым урочищам, руслу реки, горным ручьям. Каждый день вас ждут разные маршруты: от лёгких к более сложным. Вы насладитесь звуками живой природы и избавитесь от напряжения жизни в мегаполисе.

Ежедневно, в 13:30, транспорт будет доставлять вас к морю, чтобы вы могли подышать солёным воздухом и послушать умиротворяющий шум прибоя, полюбоваться перекатами волн и встретить закат на побережье. Затем — возвращение и ужин в 18:00.

Во время тура в ненавязчивой форме вы познакомитесь с базовыми принципами нутрициологии для построения здорового рациона питания.

В 19:00 — вечерние расслабляющие практики: медитации и дыхательные упражнения.