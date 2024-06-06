Перезагрузка – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Сочи, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - в море
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
22 отзыва
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Это каньонинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Треккинг к Ажекским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Ажекским водопадам
Провести день в окружении самшитового леса и увидеть каскад горных водопадов
Начало: в посёлке Ореховка
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка на Ачигварском озере
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Ачигварском озере
Уехать в райское место и порыбачить среди бамбуковых зарослей и банановых пальм
Начало: в удобном для вас месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за человека
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 13:15
9 июня в 13:15
10 июня в 13:15
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
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    легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    На яхте - в море
    Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!
    Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    На яхте - в море
    Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем! (если не ошибаюсь).. впечатления зашкаливают! Спасибо организатору и всем причастным!! Было круто. В следующий раз обязательно вернемся!!! 👌🌊
    Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем!Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем!Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем!
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Это каньонинг
    Все было супер! Масса впечатлений и хорошее настроение на долго. Была впервый раз, спасибо Сергею, все объяснил, показал, направил, оказывается
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    все ни так сложно и страшно, как кажется) очень увлекательно, для тех кто любит активный отдых, как я, советую обязательно попробовать)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Перезагрузка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На яхте - в море
  2. Это каньонинг
  3. Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
  4. Треккинг к Ажекским водопадам
  5. Рыбалка на Ачигварском озере
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Перезагрузка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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