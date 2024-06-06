1 чел.
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Мини-группа
1 час
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Ажекским водопадам
Провести день в окружении самшитового леса и увидеть каскад горных водопадов
Начало: в посёлке Ореховка
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Ачигварском озере
Уехать в райское место и порыбачить среди бамбуковых зарослей и банановых пальм
Начало: в удобном для вас месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 13:15
9 июня в 13:15
10 июня в 13:15
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
- ААнна1 июня 2024Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!
- ИИрина13 мая 2024Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем! (если не ошибаюсь).. впечатления зашкаливают! Спасибо организатору и всем причастным!! Было круто. В следующий раз обязательно вернемся!!! 👌🌊
- ЮЮлия16 апреля 2024Все было супер! Масса впечатлений и хорошее настроение на долго. Была впервый раз, спасибо Сергею, все объяснил, показал, направил, оказывается
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