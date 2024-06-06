Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и

легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!

И Ирина

Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем! (если не ошибаюсь).. впечатления зашкаливают! Спасибо организатору и всем причастным!! Было круто. В следующий раз обязательно вернемся!!! 👌🌊