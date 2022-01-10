05:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.) от Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).

Переезд в Сочи (~ 290 км).

Прибытие в г.Сочи.

Завтрак (свой сух.паек).

11:00 Обзорная экскурсия по Сочи – городу-курорту мирового уровня.

Прогулка по приморскому парку и главной набережной города.

Здесь сконцентрирована вся история Сочи со времен последнего императора до первого президента новой России.

Вечно зеленая растительность, уютные аллеи, монументальная сталинская архитектура и современный модерн.

Увидим необычные памятники и сокровенные уголки старого города.

Визитной карточкой Сочи являются: набережная, морской вокзал, Курортный проспект и парк «Ривьера».

Пройдем к знаменитому Морскому Вокзалу.

Сфотографируемся у памятника героям культового советского фильма «Брильянтовая рука», который и снимался здесь.

Следующей точкой маршрута станет Сочинский дендрарий – уникальное собрание субтропической флоры и фауны, памятник садово-паркового искусства.

Это один из самых крупных и известных в стране дендропарков.

На территории 49 гектаров собрано более 1700 видов растений из многих уголков Земли.

Здесь произрастает 76 видов сосен, 80 видов дубов, 24 вида пальм, коллекции бамбуков, кипарисов.

По аллеям разгуливают павлины, а в вольерах можно наблюдать страусов.

В нижней части парка есть пруд с лебедями, пеликанами и утками и даже аквариум с представителями фауны Черного моря.

По канатной дороге гости поднимутся на смотровую башню Дендрария – самое высокое место в парке, откуда откроется великолепный вид на город и бухту Большого Сочи.

Обед в одном из кафе города (за доп. плату).

Переезд в Адлер.

Размещение в город-отеле «Бархатные сезоны» (Екатерининский квартал).

19:00 – 22:00 Ужин в отеле (шведский стол).

Вечерняя экскурсия в Олимпийский парк.

Один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года откроется вам во всей своей красе, завершит экскурсионный день шоу музыкальных фонтанов.