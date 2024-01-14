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13 200₽ за человека
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Спортивный новогодний тур в Сочи
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи
«Приглашаем всех любителей лыжного спорта отметить Новый год активно в Сочи»
от 88 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия14 января 2024Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает интересные детали, общительная, участливая.
- ААнастасия14 января 2024Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
- ДДмитрий14 января 2024Все хорошо, встретили, отвезли, привезли, все организовано, без спешки и других сложностей.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит тур в Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 13 200 до 88 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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