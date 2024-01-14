Встречаем Новый Год 2025 в Сочи

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2025» в Сочи, цены от 13 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние каникулы на Красной поляне
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Красной поляне
Начало: г. Краснодар
«Новогодний тур-путешествие на лучший горнолыжный курорт страны»
2 янв в 10:00
13 200 за человека
Спортивный новогодний тур в Сочи
Авторский тур
10 дней
Спортивный новогодний тур в Сочи
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи
«Приглашаем всех любителей лыжного спорта отметить Новый год активно в Сочи»
от 88 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Новогодние каникулы на Красной поляне
    Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает интересные детали, общительная, участливая.
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    Несмотря на то, что с погодой не сильно повезло, тур был очень насыщенным, интересным, от Сочи осталась в восторге! В феврале запланирована новая поездка от Большой Страны, с нетерпением жду:)

    Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает
  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Новогодние каникулы на Красной поляне
    Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
    Все отлично, организация на достаточно высоком уровнеВсе отлично, организация на достаточно высоком уровнеВсе отлично, организация на достаточно высоком уровнеВсе отлично, организация на достаточно высоком уровне
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Новогодние каникулы на Красной поляне
    Все хорошо, встретили, отвезли, привезли, все организовано, без спешки и других сложностей.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новогодние 2025»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
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Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 13 200 до 88 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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