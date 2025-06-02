Описание тура
Фитнес-каникулы для твоего тела и души.
Представь: целая неделя в горах, где каждый день — это маленькое приключение и заряд позитива. Мы дышим свежим воздухом, укрепляем тело на тренировках на природе, а после - балуем себя вкусной и полезной едой.
Это не просто фитнес, а целый коктейль впечатлений:
катание на сап-бордах и вейкборде
походы по горным тропам
мастер класс по живописи, рисуем на плэнере под руководством художницы с видом на горы
и, конечно, релакс в Спа, чтобы дать мышцам отдохнуть
Здесь ты почувствуешь себя как дома — рядом такие же классные девушки, которые любят движение, новые эмоции и верят, что отдых может быть активным и по-настоящему вдохновляющим.
Так что, если мечтаешь вырваться из рутины и зарядиться энергией на весь год — поехали с нами! Горы ждут тебя, а мы уже готовим тёплую атмосферу и уютные посиделки.
Программа тура по дням
Встреча участниц, легкая тренировка и знакомство
Мы встречаем вас в аэропорту Сочи и отправляемся вместе в Красную Поляну. По дороге уже начинается лёгкий вайб отпуска — первые знакомства, общие планы и предвкушение приключений.
По приезду — заселение в комфортные номера в горной Олимпийской деревне на Роза Хутор. Время распаковаться, выдохнуть и насладиться моментом. Мы приготовили для вас лёгкий перекус, чтобы восстановиться после дороги.
Ближе к вечеру — мягкая растяжка на свежем воздухе: встряхиваем тело после дороги, знакомимся друг с другом и обсуждаем, что ждёт нас в этом путешествии.
День завершается уютным совместным ужином — первые тёплые разговоры и чувство, что всё только начинается.
Тренировка, лайт трекинг, живопись в горах
Начинаем день с утренней тренировки с видом на горы — заряд бодрости и энергии вам обеспечен. После — вкусный завтрак от нашего личного повара, который будет радовать нас весь тур.
Затем выдвигаемся в лёгкий трекинг. Маршрут подойдёт всем: комфортная дорога, чистый воздух и лёгкое дыхание. На середине пути — озеро и вейк-станция, где отдыхаем, перекусываем и, если захочется, пробуем новый вид активности. Спойлер: обычно девчонки не удерживаются и встают на доску!
После трекинга обедаем и будет время на отдых.
На закате под руководством художницы каждый создаст свою картину — идеальный сувенир о поездке. Рисуем на пленэре.
Завершаем день общим ужином. А если позволит погода — фильм под открытым небом со звездами
Йога, море и заплыв на сап бордах
Утро начинаем с йоги на свежем воздухе — мягкое пробуждение тела и настрой на новый день. Вкусно завтракаем и выезжаем на море.
На море — купаемся, загораем и отправляемся в заплыв на сап-бордах. Обедаем прямо на пляже, а затем отдыхаем там, где нет толп туристов. Этот пляж открыт только для гостей курорта Роза Хутор. Полотенца и шезлонги я, конечно, подготовлю.
Вечером возвращаемся, ужинаем, а затем — спускаемся вниз по канатной дороге, чтобы прогуляться по вечернему курорту.
Поход в горы
Утро начинаем с зарядки и отправляемся в поход. Сегодня именно тот день, когда нас ждёт небольшое, но вдохновляющее восхождение. Маршрут подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже опытен в таких прогулках. Набор высоты комфортный, не переживайте — справятся все!
Всю дорогу нас сопровождают горные пейзажи и чистый воздух. А в финале — пикник с краснополянским чаем, который мы приготовим прямо на горелке, и вкуснейший обед. Специально для вас будут трекинговые палки, которые сделают путь ещё проще.
Поверьте, это стоит того — тот самый момент, который вы будете пересказывать всем друзьям! И сделаете 1000 кадров.
Вечером ужин, обмен впечатлениями и отдых после насыщенного дня. А по желанию — массаж от нашего специалиста для полного восстановления
Тренировка, релакс в спа и танцы
Начинаем утро с интенсивной тренировки с акцентом на ягодицы — поднимаем настроение и энергию. Завтракаем с видом на горы, наслаждаемся моментом и стараемся сохранить его в памяти.
Днём едем в спа — отдыхаем, паримся, купаемся и позволяем телу полностью расслабиться.
Вечером — ужин, а затем выдвигаемся на соседний курорт, чтобы потанцевать и отметить наш насыщенный тур.
Спокойное утро и до новых встреч
Еще один совместный завтрак.
Собираем вещи и в 12:00 встречаемся на ресепшене. Выезжаем на общем трансфере в аэропорт.
Этот тур — больше, чем просто отдых. Вы уезжаете обновлёнными, вдохновлёнными и готовыми к новым свершениям.
До новых встреч! Увидимся в следующем путешествии.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на Роза Хутор (в горной олимпийской деревне)
- 3х разовое питание (готовит повар)
- Общий трансфер от/до аэропорта
- Трансфер на все локации по программе
- Занятия с инструктором и весь инвентарь
- Трекинг на озеро
- Поездка на море на приватный пляж Роза Хутор (шезлонги и полотенца включены)
- Заплыв на сап бордах
- Урок живописи на закате под руководством художницы - рисуем на пленэре
- Отдых в спа, полный релакс после всех активностей
- Все входные билеты
- Подарки от организатора
Что не входит в цену
- Поход в горы оплачивается дополнительно - 3.000 (скипас в горы трекинговые палки полноценный пикник сопровождение гида)