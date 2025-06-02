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Тур в Сочи: фитнес-девичник

Фитнес-каникулы для твоего тела и души
Тур в Сочи: фитнес-девичникФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в Сочи: фитнес-девичникФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в Сочи: фитнес-девичникФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Фитнес-каникулы для твоего тела и души.

Представь: целая неделя в горах, где каждый день — это маленькое приключение и заряд позитива. Мы дышим свежим воздухом, укрепляем тело на тренировках на природе, а после - балуем себя вкусной и полезной едой.

Это не просто фитнес, а целый коктейль впечатлений:

  • катание на сап-бордах и вейкборде

  • походы по горным тропам

  • мастер класс по живописи, рисуем на плэнере под руководством художницы с видом на горы

  • и, конечно, релакс в Спа, чтобы дать мышцам отдохнуть

Здесь ты почувствуешь себя как дома — рядом такие же классные девушки, которые любят движение, новые эмоции и верят, что отдых может быть активным и по-настоящему вдохновляющим.

Так что, если мечтаешь вырваться из рутины и зарядиться энергией на весь год — поехали с нами! Горы ждут тебя, а мы уже готовим тёплую атмосферу и уютные посиделки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча участниц, легкая тренировка и знакомство

Мы встречаем вас в аэропорту Сочи и отправляемся вместе в Красную Поляну. По дороге уже начинается лёгкий вайб отпуска — первые знакомства, общие планы и предвкушение приключений.

По приезду — заселение в комфортные номера в горной Олимпийской деревне на Роза Хутор. Время распаковаться, выдохнуть и насладиться моментом. Мы приготовили для вас лёгкий перекус, чтобы восстановиться после дороги.

Ближе к вечеру — мягкая растяжка на свежем воздухе: встряхиваем тело после дороги, знакомимся друг с другом и обсуждаем, что ждёт нас в этом путешествии.

День завершается уютным совместным ужином — первые тёплые разговоры и чувство, что всё только начинается.

Встреча участниц, легкая тренировка и знакомствоВстреча участниц, легкая тренировка и знакомство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тренировка, лайт трекинг, живопись в горах

Начинаем день с утренней тренировки с видом на горы — заряд бодрости и энергии вам обеспечен. После — вкусный завтрак от нашего личного повара, который будет радовать нас весь тур.

Затем выдвигаемся в лёгкий трекинг. Маршрут подойдёт всем: комфортная дорога, чистый воздух и лёгкое дыхание. На середине пути — озеро и вейк-станция, где отдыхаем, перекусываем и, если захочется, пробуем новый вид активности. Спойлер: обычно девчонки не удерживаются и встают на доску!

После трекинга обедаем и будет время на отдых.

На закате под руководством художницы каждый создаст свою картину — идеальный сувенир о поездке. Рисуем на пленэре.

Завершаем день общим ужином. А если позволит погода — фильм под открытым небом со звездами

Тренировка, лайт трекинг, живопись в горахТренировка, лайт трекинг, живопись в горах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Йога, море и заплыв на сап бордах

Утро начинаем с йоги на свежем воздухе — мягкое пробуждение тела и настрой на новый день. Вкусно завтракаем и выезжаем на море.

На море — купаемся, загораем и отправляемся в заплыв на сап-бордах. Обедаем прямо на пляже, а затем отдыхаем там, где нет толп туристов. Этот пляж открыт только для гостей курорта Роза Хутор. Полотенца и шезлонги я, конечно, подготовлю.

Вечером возвращаемся, ужинаем, а затем — спускаемся вниз по канатной дороге, чтобы прогуляться по вечернему курорту.

Йога, море и заплыв на сап бордахЙога, море и заплыв на сап бордах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Поход в горы

Утро начинаем с зарядки и отправляемся в поход. Сегодня именно тот день, когда нас ждёт небольшое, но вдохновляющее восхождение. Маршрут подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже опытен в таких прогулках. Набор высоты комфортный, не переживайте — справятся все!

Всю дорогу нас сопровождают горные пейзажи и чистый воздух. А в финале — пикник с краснополянским чаем, который мы приготовим прямо на горелке, и вкуснейший обед. Специально для вас будут трекинговые палки, которые сделают путь ещё проще.

Поверьте, это стоит того — тот самый момент, который вы будете пересказывать всем друзьям! И сделаете 1000 кадров.

Вечером ужин, обмен впечатлениями и отдых после насыщенного дня. А по желанию — массаж от нашего специалиста для полного восстановления

Поход в горыПоход в горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Тренировка, релакс в спа и танцы

Начинаем утро с интенсивной тренировки с акцентом на ягодицы — поднимаем настроение и энергию. Завтракаем с видом на горы, наслаждаемся моментом и стараемся сохранить его в памяти.

Днём едем в спа — отдыхаем, паримся, купаемся и позволяем телу полностью расслабиться.

Вечером — ужин, а затем выдвигаемся на соседний курорт, чтобы потанцевать и отметить наш насыщенный тур.

Тренировка, релакс в спа и танцыТренировка, релакс в спа и танцы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Спокойное утро и до новых встреч

Еще один совместный завтрак.

Собираем вещи и в 12:00 встречаемся на ресепшене. Выезжаем на общем трансфере в аэропорт.

Этот тур — больше, чем просто отдых. Вы уезжаете обновлёнными, вдохновлёнными и готовыми к новым свершениям.

До новых встреч! Увидимся в следующем путешествии.

Спокойное утро и до новых встречСпокойное утро и до новых встреч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на Роза Хутор (в горной олимпийской деревне)
  • 3х разовое питание (готовит повар)
  • Общий трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер на все локации по программе
  • Занятия с инструктором и весь инвентарь
  • Трекинг на озеро
  • Поездка на море на приватный пляж Роза Хутор (шезлонги и полотенца включены)
  • Заплыв на сап бордах
  • Урок живописи на закате под руководством художницы - рисуем на пленэре
  • Отдых в спа, полный релакс после всех активностей
  • Все входные билеты
  • Подарки от организатора
Что не входит в цену
  • Поход в горы оплачивается дополнительно - 3.000 (скипас в горы трекинговые палки полноценный пикник сопровождение гида)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, меня зовут Ира, и я организатор авторских туров для девушек. Уже 4 года я создаю особенные путешествия для тех, кто хочет больше, чем просто отпуск: вдохновляющие маршруты, насыщенные дни,
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искреннее общение и настоящую перезагрузку. Я собираю классных, активных девчонок со всего мира, чтобы вместе исследовать этот удивительный мир, расширять границы - внешние и внутренние, и создавать воспоминания на всю жизнь. Если ты мечтаешь о путешествии с душой, где будет красиво, весело и по-настоящему тепло - добро пожаловать!

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