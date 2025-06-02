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Описание тура

Фитнес-каникулы для твоего тела и души.

Представь: целая неделя в горах, где каждый день — это маленькое приключение и заряд позитива. Мы дышим свежим воздухом, укрепляем тело на тренировках на природе, а после - балуем себя вкусной и полезной едой.

Это не просто фитнес, а целый коктейль впечатлений:

катание на сап-бордах и вейкборде

походы по горным тропам

мастер класс по живописи, рисуем на плэнере под руководством художницы с видом на горы

и, конечно, релакс в Спа, чтобы дать мышцам отдохнуть

Здесь ты почувствуешь себя как дома — рядом такие же классные девушки, которые любят движение, новые эмоции и верят, что отдых может быть активным и по-настоящему вдохновляющим.

Так что, если мечтаешь вырваться из рутины и зарядиться энергией на весь год — поехали с нами! Горы ждут тебя, а мы уже готовим тёплую атмосферу и уютные посиделки.