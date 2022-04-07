Мы пройдем через исторический центр города мимо Дендрария и знаменитого парка «Ривьера», увидим Летний и Зимний театры.

Вы окажетесь в самом сердца города, где находится морской порт с величественным зданием Морвокзала. Высота его башни, украшенной скульптурами и шпилем — 71 метр, а прямо перед зданием расположен прекрасный фонтан с центральной фигурой — Навигацией. Кстати, в известном фильме “Бриллиантовая рука” можно увидеть причал порта Сочи, откуда отправляется в круиз Семен Семеныч Горбунков. Сегодня «Марина Сочи» вмещает 300 судов, среди которых — самые шикарные и дорогие яхты мира.

Далее мы отправимся в старый город с историческим центром и главными достопримечательностями, среди которых: Собор Михаила Архангела — покровителя Сочи, первый маяк, Приморский Парк, концертный зал «Фестивальный» и очень красивое здание Летнего театра, зал которого вмещает 1400 гостей.

Во время прогулки по Курортному проспекту вы увидите любимое место отдыха всех горожан и гостей Сочи — Платановую аллею с Поющими фонтанами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.