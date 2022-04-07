Обзорная экскурсия по Сочи

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Если у вас будут пожелания по корректировке маршрута, мы, с радостью, их учтем.
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи

Что вас ожидает 🤩

  • Морской Порт
  • Собор Михаила Архангела
  • Приморский парк
  • Платановая аллея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы пройдем через исторический центр города мимо Дендрария и знаменитого парка «Ривьера», увидим Летний и Зимний театры.

Вы окажетесь в самом сердца города, где находится морской порт с величественным зданием Морвокзала. Высота его башни, украшенной скульптурами и шпилем — 71 метр, а прямо перед зданием расположен прекрасный фонтан с центральной фигурой — Навигацией. Кстати, в известном фильме “Бриллиантовая рука” можно увидеть причал порта Сочи, откуда отправляется в круиз Семен Семеныч Горбунков. Сегодня «Марина Сочи» вмещает 300 судов, среди которых — самые шикарные и дорогие яхты мира.

Далее мы отправимся в старый город с историческим центром и главными достопримечательностями, среди которых: Собор Михаила Архангела — покровителя Сочи, первый маяк, Приморский Парк, концертный зал «Фестивальный» и очень красивое здание Летнего театра, зал которого вмещает 1400 гостей.

Во время прогулки по Курортному проспекту вы увидите любимое место отдыха всех горожан и гостей Сочи — Платановую аллею с Поющими фонтанами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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