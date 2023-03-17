ежедневно в 13:20

Сочи — многогранный город с множеством любопытных локаций. С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек. Гора Ахун с прекрасными видами, Морской порт, дача Сталина и другие места — в нашей программе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Начнём наше путешествие в Сочинском морском порту. Вы увидите стоянку яхт, различные суда и оцените здание Морского вокзала, построенное по проекту архитектора Алабяна.

2️⃣ Заглянем в бювет у Зимнего театра — здесь можно бесплатно попробовать минеральную воду.

3️⃣ Затем проедем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею.

4️⃣ Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет.

5️⃣ Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты — мёд и вино (по желанию).

6️⃣ И кульминация экскурсии — гора Большой Ахун. С её вершины вы полюбуетесь лесами, морем, горами на горизонте и панорамой Сочи. Смотровая башня закрыта на реконструкцию, поэтому мы советуем подняться на колесо обозрения. А ещё рядом много развлечений: южная резиденция Деда Мороза и музей микроминиатюр, где можно увидеть 22 экспоната размером с ушко иголки и меньше.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Экскурсия начинается в Морпорту Сочи, но если вам удобнее, мы можем забрать вас с ж/д вокзала Сочи

Дополнительные расходы (по желанию)