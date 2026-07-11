ежедневно в 13:20

Сочи — многогранный город с множеством любопытных локаций.
С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе. Дача Сталина, гора Ахун и другие места — в нашей программе.
С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе. Дача Сталина, гора Ахун и другие места — в нашей программе.
Описание экскурсии
- Стартуем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею
- Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет
- Поднимемся на гору Большой Ахун — самую высокую точку Сочи. Там находится колесо обозрения, с которого открываются завораживающие виды на побережье (на башню не поднимаемся)
- Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты — мёд и вино (по желанию)
- Наши гиды сделают ваш день познавательным и интересным
Организационные детали
- Из Адлера или Сириуса не забираем
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обязательные дополнительные расходы
- Дача Сталина — 800 ₽/взрослые, 400 ₽/дети
- Экологический сбор в Сочинский нацпарк: гора Большой Ахун — 300 ₽ за чел. от 18 до 60 лет
Дополнительные расходы по желанию
- Обед в кафе
- Колесо обозрения на горе Ахун — 550 ₽/взрослый, 450 ₽/детский
Окончание экскурсии около 18:30.
ежедневно в 12:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
|Дети до 11 лет
|1250 ₽
|Дети до 6 лет без места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Морской порт Сочи 12.45, ж/д Сочи 12.50
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 114 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
приятно удивили! очень понравилась экскурсия, буду рекомендовать друзьям! Благодарю! процветания вам и успехов!
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Д
достаточно интересная экскурсия и локации. Спасибо Дмитрию
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С
Отлично съездили! Побывали на даче Сталина, дегустации вина с прикольной познавательной лекцией, потом были на горе Ахун и в Агурском ущелье (река Агура и приток Агурчик:)
Сделали много прикольных фотографий, напитались
Сделали много прикольных фотографий, напитались
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Виды завораживают😍
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Р
все отлично,было очень интересно)
спасибо Марие за организацию,Анжеле за содержательную экскурсию и открытость)
жаль что фото не могу загрузить,были красивые места)
спасибо Марие за организацию,Анжеле за содержательную экскурсию и открытость)
жаль что фото не могу загрузить,были красивые места)
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Ю
Экскурсия понравилась!
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