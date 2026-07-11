ежедневно в 13:20

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эмоциями. В ущелье нашли несколько кусочков янтаря.



Микроавтобус комфортабельный, сдвижные двери с двух сторон, загружаться-выгружаться удобно. Экскурсовод Дмитрий коренной сочинец, знает много, рассказывает интересно.



Важно! Для тех, кто, как и мы, с Урала:)

Оказывается, в Сочи в феврале может быть дождливо. Мы к этому не были готовы, ноги промочили. Не будьте как мы, берите на всякий случай галоши или силиконовые чехлы на обувь. (Кстати, идея для организаторов: если держать в машине энное количество пар на случай непогоды, то туристы наверняка скажут спасибо!)