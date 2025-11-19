Мои заказы

Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности

Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Наша обзорная экскурсия откроет вам самые значимые достопримечательности Южной столицы.

Вы побываете на Курортном проспекте, увидите Морской порт и Зимний театр, проедете мимо множества памятников архитектуры.

Отправитесь в великолепное Агурское ущелье, а затем — на дачу Сталина, где узнаете множество интересных фактов об ушедшей эпохе.
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности© Владислава
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности© Владислава
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности© Владислава

Описание экскурсии

Вы побываете в сердце Сочи — на Курортном проспекте. Вдоль магистрали расположено основное количество достопримечательностей: памятники истории и архитектуры, театры, парки отдыха. Перед вами предстанут современные высотки и исторические особняки курорта.

Вы увидите Морской порт с великолепным яхтенным причалом, и знаменитый Зимний театр.

Посетите гору Ахун, Агурское ущелье и Агурский водопад (в летнее время может быть пересохшим) с прекрасными горными видами.

И, наконец, вас ждёт увлекательная экскурсия по даче И. Сталина, где вы узнаете, как жили великие люди ушедшей эпохи.

Примерный тайминг

12:30 — начало экскурсии
12:50 — Морской порт Сочи (без прогулки)
13:00 — Зимний театр (без прогулки)
13:10 — Курортный проспект
14:00 — гора Ахун
15:30 — Агурское ущелье
16:45 — дача Сталина
19:00 — завершение экскурсии в Сочи

Тайминг указан ориентировочно и корректируется в зависимости от сезона, загруженности дорог и непредвиденных событий.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе. В цену включены дегустации мёда и вина по пути
  • Оплата оставшейся стоимости экскурсии и дополнительные расходы — наличными
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Дача Сталина: 600 ₽ — взрослый билет, 250 ₽ — детский
  • Агурское ущелье и Агурский водопад — 200 ₽ за чел.
  • Гора Ахун — 200 ₽ за чел., дети до 18 лет бесплатно
  • Обед (по желанию)

ежедневно в 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Единый билет из Адлера/Сириуса1300 ₽
Единый билет из Центрального Сочи1300 ₽
Детский до 7 лет (без места в автобусе)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 21852 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
читать дальше

время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Природные жемчужины Сочи
На машине
7.5 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Природные жемчужины Сочи
Экоферма, чайные плантации, субтропические водопады и многое другое - за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за человека
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Сочи
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
На машине
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная автопешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи