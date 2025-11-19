Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности
Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Наша обзорная экскурсия откроет вам самые значимые достопримечательности Южной столицы.
Вы побываете на Курортном проспекте, увидите Морской порт и Зимний театр, проедете мимо множества памятников архитектуры.
Отправитесь в великолепное Агурское ущелье, а затем — на дачу Сталина, где узнаете множество интересных фактов об ушедшей эпохе.
Описание экскурсии
Вы побываете в сердце Сочи — на Курортном проспекте. Вдоль магистрали расположено основное количество достопримечательностей: памятники истории и архитектуры, театры, парки отдыха. Перед вами предстанут современные высотки и исторические особняки курорта.
Вы увидите Морской порт с великолепным яхтенным причалом, и знаменитый Зимний театр.
Посетите гору Ахун, Агурское ущелье и Агурский водопад (в летнее время может быть пересохшим) с прекрасными горными видами.
И, наконец, вас ждёт увлекательная экскурсия по даче И. Сталина, где вы узнаете, как жили великие люди ушедшей эпохи.
Примерный тайминг
12:30 — начало экскурсии 12:50 — Морской порт Сочи (без прогулки) 13:00 — Зимний театр (без прогулки) 13:10 — Курортный проспект 14:00 — гора Ахун 15:30 — Агурское ущелье 16:45 — дача Сталина 19:00 — завершение экскурсии в Сочи
Тайминг указан ориентировочно и корректируется в зависимости от сезона, загруженности дорог и непредвиденных событий.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе. В цену включены дегустации мёда и вина по пути
Оплата оставшейся стоимости экскурсии и дополнительные расходы — наличными
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Агурское ущелье и Агурский водопад — 200 ₽ за чел.
Гора Ахун — 200 ₽ за чел., дети до 18 лет бесплатно
Обед (по желанию)
ежедневно в 12:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Единый билет из Адлера/Сириуса
1300 ₽
Единый билет из Центрального Сочи
1300 ₽
Детский до 7 лет (без места в автобусе)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 21852 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество.
С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.