Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Насыщенное путешествие по Большому Сочи

Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день

Алина
Алина – Гид из Сочи
Большой Сочи — это горы ⛰️, море 🌊, парки 🌳, потрясающие дороги и живописные виды.

На комфортабельном Мерседесе вы проедете по знаменитым горнолыжным поселкам, заглянете в экстремальный Скайпарк 🌳 и увидите знаковые места Сочи.

Я расскажу, как изменила жизнь города Олимпиада, и поделюсь интересными местными традициями.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 90007 200 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи

Что вас ожидает

Сочи, Скайпарк 🌳 и Олимпийская деревня
Вы проедете по центру города, рассмотрите старинное здание морского вокзала и увидите места, где снималась Бриллиантовая рука. В Олимпийской деревне узнаете о спортивной жизни Сочи и увидите знаковые объекты недавних Игр: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион 🏟️ Фишт, где проходило открытие Олимпиады. А в Скайпарке 🌳 пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах.

Три горных курорта
Из приморского Сочи мы отправимся в миниатюрную Швейцарию и посетим главные горнолыжные поселки региона: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. Вы раскроете секрет их названий, полюбуетесь потрясающими видами, прокатитесь по канатной дороге и оцените развитую инфраструктуру. Я расскажу, как складывалась история 📖 курортов, когда случился скачок их развития и в чем самобытность каждого из них.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Мерседес
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): Скайпарк 🌳 — 1350 рублей с человека, канатная дорога Роза Хутор — 1790 рублей с человека
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Насыщенное путешествие по Большому Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алина
Алина
Здравствуйте! Меня зовут Алина, я провожу экскурсии по Сочи и Абхазии. С большим удовольствием поделюсь с вами красотой нашего региона и сделаю все, чтобы путешествие прошло интересно и комфортно.
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