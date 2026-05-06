Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Большой Сочи — это горы, море, парки, потрясающие дороги и живописные виды. На комфортабельном Мерседесе вы проедете по знаменитым горнолыжным поселкам, заглянете в экстремальный Скайпарк и увидите знаковые места Сочи. Я расскажу, как изменила жизнь города Олимпиада, и поделюсь интересными местными традициями.

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Описание экскурсии

Сочи, Скайпарк и Олимпийская деревня

Вы проедете по центру города, рассмотрите старинное здание морского вокзала и увидите места, где снималась Бриллиантовая рука. В Олимпийской деревне узнаете о спортивной жизни Сочи и увидите знаковые объекты недавних Игр: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион Фишт, где проходило открытие Олимпиады. А в Скайпарке пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах.

Три горных курорта

Из приморского Сочи мы отправимся в миниатюрную Швейцарию и посетим главные горнолыжные курорты региона: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Вы раскроете секрет их названий, полюбуетесь потрясающими видами, прокатитесь по канатной дороге и оцените развитую инфраструктуру. Я расскажу, как складывалась история курортов, когда случился скачок их развития и в чем самобытность каждого из них.

Также мы посетим:

Дачу Сталина в Сочи — личную резиденцию вождя, построенную в 1937 году. Здесь ничего не изменилось с момента последнего посещения дачи Сталиным: даже сейчас на вешалке висит пальто его охранника Власика.

— личную резиденцию вождя, построенную в 1937 году. Здесь ничего не изменилось с момента последнего посещения дачи Сталиным: даже сейчас на вешалке висит пальто его охранника Власика. Гору Ахун со знаменитой смотровой площадкой

Организационные детали