Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Центр города, Олимпийская деревня, "Красная Поляна" и "Роза Хутор" за один день
Большой Сочи — это горы, море, парки, потрясающие дороги и живописные виды.
На комфортабельном Мерседесе вы проедете по знаменитым горнолыжным поселкам, заглянете в экстремальный Скайпарк и увидите знаковые места Сочи. Я расскажу, как изменила жизнь города Олимпиада, и поделюсь интересными местными традициями.
Вы проедете по центру города, рассмотрите старинное здание морского вокзала и увидите места, где снималась Бриллиантовая рука. В Олимпийской деревне узнаете о спортивной жизни Сочи и увидите знаковые объекты недавних Игр: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион Фишт, где проходило открытие Олимпиады. А в Скайпарке пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах.
Три горных курорта
Из приморского Сочи мы отправимся в миниатюрную Швейцарию и посетим главные горнолыжные курорты региона: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Вы раскроете секрет их названий, полюбуетесь потрясающими видами, прокатитесь по канатной дороге и оцените развитую инфраструктуру. Я расскажу, как складывалась история курортов, когда случился скачок их развития и в чем самобытность каждого из них.
Также мы посетим:
Дачу Сталина в Сочи — личную резиденцию вождя, построенную в 1937 году. Здесь ничего не изменилось с момента последнего посещения дачи Сталиным: даже сейчас на вешалке висит пальто его охранника Власика.
Гору Ахун со знаменитой смотровой площадкой
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Скайпарк — от 1500 рублей с человека, канатная дорога «Роза Хутор» — от 1950 рублей с человека, в зависимости от сезона и цен курорта «Розы Хутор»
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 340 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алина, я провожу экскурсии по Сочи и Абхазии. С большим удовольствием поделюсь с вами красотой нашего региона и сделаю все, чтобы путешествие прошло интересно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
очень понравилась экскурсия с Алиной и Валентиной. на экскурсии были 2 взрослых и ребенок 6 лет. Для ребенка это была вообще первая экскурсия в подобном формате, немного переживали из-за этого, читать дальшеуменьшить
но все прошло очень хорошо. Маршрут был адаптирован под наши запросы и возможности, в остановках по времени никто нас не ограничивал. Экскурсия проходит на комфортабельном авто и хочу отметить, что Алина прекрасный водитель. Валентина, сразу видно, фанат своего дело, с большой любовью и интересной подачей рассказывала разные детали о Сочи. Завезли нас в чудесное место в Роза Хутор на обед, поэтому несмотря на то, что экскурсия длится весь день, голодными вы не останетесь. Все очень понравилось, поэтому от всей души рекомендую этих приятных женщин, точно останетесь довольны.
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Анна
Отличная познавательная насыщенная экскурсия. Много информации. Узнала много о Сочи. Заехали в морской порт, в Скайпарке, на курорте Роза хутор, в Олимпийский парк на фонтан. Очень уставшая и довольная)) Спасибо Алине и Валентине❤️
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н
наталья
путешествие великолепное, горы безумно красивые, все очень здорово, а подъем на канатке волшебный!
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Ирина
Спасибо Дмитрию за отличную работу! Желаем ему дальнейших успехов в проведении экскурсий. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний. Будем рады новым встречам!
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Е
Елена
Это был прекрасный день в Сочи! Максимум впечатлений в комфорте! Экскурсия полностью оправдывает свое название - она действительно очень насыщенная! За один день наша компания из трёх взрослых увидела множество ключевых читать дальшеуменьшить
локаций от побережья до горных посёлков. Узнали много нового про историю Сочи и олимпийское наследие. Передвигались на комфортном автомобиле (просторный, чистый, вода в наличии). Маршрут был построен полностью в соответствии с нашими пожеланиями о том что хотелось бы посмотреть. Индивидуальный формат позволил двигаться в комфортном для нас темпе.
Алине и Валентине огромное спасибо и благодарность за тёплый приём и море позитивных эмоций! Всем искренне рекомендую!
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Коновалова
Очень понравилось путешествие в целом и гид Дмитрий в частности. Дмитрий очень интеллигентный и внимательный, да еще и с дипломом психолога! Погода подвела, но гид провёз нас по всем локациям читать дальшеуменьшить
Красной поляны, прокатились на фуникулере, потом побывали в Сириусе, пофоткались, потом он свозил нас на ужин в живописное место у речки, откуда можно было увидеть мост Скайпарка. И все время рассказывал разные интересные факты о местности. Автомобиль был очень комфортный. Одним словом, очень рекомендую!!!!
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