Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Сочи, Скайпарк 🌳 и Олимпийская деревня

Вы проедете по центру города, рассмотрите старинное здание морского вокзала и увидите места, где снималась Бриллиантовая рука. В Олимпийской деревне узнаете о спортивной жизни Сочи и увидите знаковые объекты недавних Игр: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион 🏟️ Фишт, где проходило открытие Олимпиады. А в Скайпарке 🌳 пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах.

Три горных курорта

Из приморского Сочи мы отправимся в миниатюрную Швейцарию и посетим главные горнолыжные поселки региона: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром. Вы раскроете секрет их названий, полюбуетесь потрясающими видами, прокатитесь по канатной дороге и оцените развитую инфраструктуру. Я расскажу, как складывалась история 📖 курортов, когда случился скачок их развития и в чем самобытность каждого из них.

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