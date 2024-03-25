Вкусный кофе по-сочински
Индивидуальная экскурсия в Сочи

Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи

Во всём мире кофейный бизнес сейчас переживает свой бум.

Предлагаю и вам приобщиться к кофейной культуре, пообщаться с сочинскими обжарщиками и насладиться бодрящими напитками от бариста.

Я познакомлю вас с курортными особенностями и покажу, где нужно загадать заветное желание, чтобы оно обязательно сбылось.
Вкусный кофе по-сочински
Вкусный кофе по-сочински
Вкусный кофе по-сочински
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Я покажу вам памятники архитектуры, природы, археологии и расскажу о людях и названиях улиц, о прошлом и настоящем Сочи.

Вы увидите:

  • Железнодорожный вокзал с его необычными часами на башне
  • Улицу Максима Горького, который неоднократно бывал на черноморском побережье Кавказа
  • Первый в Сочи ЦУМ
  • Сочинский Арбат — улицу Навагинскую
  • Торговую галерею, строительство которой растянулось на несколько десятилетий
  • Мозаичное панно «Дно моря»
  • Улицу Николая Островского, который здесь жил и работал над романом «Как закалялась сталь»

Кофейная культура

Мы с вами посетим 8 локальных кофеен — как современных, так и проверенных временем. Вы пообщаетесь с обжарщиками и сможете попробовать эксклюзивный кофе, сваренный в турке (в вашей чашке окажутся сразу четыре вида арабики), банановый раф, фраппучино, а также десерты — лимонный флан, кококёп (идеален для любителей кокоса!), фирменные конфеты, круассаны и многое другое.

Вы узнаете:

  • Где и когда люди впервые попробовали кофе
  • Какой сорт кофе самый дорогой
  • Какая кофейня считается самой старой в мире и почему
  • Что добавляют в кофе в разных странах
  • Где и когда празднуют день кофе
  • Какие необычные кофейни существуют в мире

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Заказы в кофейнях оплачиваются дополнительно. Средняя стоимость сета кофе+десерт — 340-600 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в ЦУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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