Во всём мире кофейный бизнес сейчас переживает свой бум. Предлагаю и вам приобщиться к кофейной культуре, пообщаться с сочинскими обжарщиками и насладиться бодрящими напитками от бариста. Я познакомлю вас с курортными особенностями и покажу, где нужно загадать заветное желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Я покажу вам памятники архитектуры, природы, археологии и расскажу о людях и названиях улиц, о прошлом и настоящем Сочи.

Вы увидите:

Железнодорожный вокзал с его необычными часами на башне

Улицу Максима Горького, который неоднократно бывал на черноморском побережье Кавказа

Первый в Сочи ЦУМ

Сочинский Арбат — улицу Навагинскую

Торговую галерею, строительство которой растянулось на несколько десятилетий

Мозаичное панно «Дно моря»

Улицу Николая Островского, который здесь жил и работал над романом «Как закалялась сталь»

Кофейная культура

Мы с вами посетим 8 локальных кофеен — как современных, так и проверенных временем. Вы пообщаетесь с обжарщиками и сможете попробовать эксклюзивный кофе, сваренный в турке (в вашей чашке окажутся сразу четыре вида арабики), банановый раф, фраппучино, а также десерты — лимонный флан, кококёп (идеален для любителей кокоса!), фирменные конфеты, круассаны и многое другое.

Вы узнаете:

Где и когда люди впервые попробовали кофе

Какой сорт кофе самый дорогой

Какая кофейня считается самой старой в мире и почему

Что добавляют в кофе в разных странах

Где и когда празднуют день кофе

Какие необычные кофейни существуют в мире

Организационные детали