Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи
Во всём мире кофейный бизнес сейчас переживает свой бум.
Предлагаю и вам приобщиться к кофейной культуре, пообщаться с сочинскими обжарщиками и насладиться бодрящими напитками от бариста.
Я познакомлю вас с курортными особенностями и покажу, где нужно загадать заветное желание, чтобы оно обязательно сбылось.
Предлагаю и вам приобщиться к кофейной культуре, пообщаться с сочинскими обжарщиками и насладиться бодрящими напитками от бариста.
Я познакомлю вас с курортными особенностями и покажу, где нужно загадать заветное желание, чтобы оно обязательно сбылось.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по центру
Я покажу вам памятники архитектуры, природы, археологии и расскажу о людях и названиях улиц, о прошлом и настоящем Сочи.
Вы увидите:
- Железнодорожный вокзал с его необычными часами на башне
- Улицу Максима Горького, который неоднократно бывал на черноморском побережье Кавказа
- Первый в Сочи ЦУМ
- Сочинский Арбат — улицу Навагинскую
- Торговую галерею, строительство которой растянулось на несколько десятилетий
- Мозаичное панно «Дно моря»
- Улицу Николая Островского, который здесь жил и работал над романом «Как закалялась сталь»
Кофейная культура
Мы с вами посетим 8 локальных кофеен — как современных, так и проверенных временем. Вы пообщаетесь с обжарщиками и сможете попробовать эксклюзивный кофе, сваренный в турке (в вашей чашке окажутся сразу четыре вида арабики), банановый раф, фраппучино, а также десерты — лимонный флан, кококёп (идеален для любителей кокоса!), фирменные конфеты, круассаны и многое другое.
Вы узнаете:
- Где и когда люди впервые попробовали кофе
- Какой сорт кофе самый дорогой
- Какая кофейня считается самой старой в мире и почему
- Что добавляют в кофе в разных странах
- Где и когда празднуют день кофе
- Какие необычные кофейни существуют в мире
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Заказы в кофейнях оплачиваются дополнительно. Средняя стоимость сета кофе+десерт — 340-600 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в ЦУМ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Белла — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 676 туристов
Дорогие гости, приветствую всех! Родилась я в Сочи. Как местный житель с высшим образованием в сфере туризма рассказываю интересные факты о прошлом и настоящем любимого города, по запросу показываю в городе-курорте всё самое лучшее, гарантирую индивидуальный подход, щедро делюсь необходимой информацией по любому вопросу. Всегда рада быть здесь полезной, отдыхаете вы у моря или в горах.
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