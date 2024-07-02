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и растениях, на потяжении всего маршрута деликатно направлял, умело страховал на узких тропах крутого подъёма. Отдельное Спасибо за понимание и терпение к желаниям активного подростка "полазать там, где не надо", с Семёном я была спокойна за здоровье моего ребёнка. В ущельи мы увидели скалы и водопады, в горах- головокружительные виды и захватывающую дух красоту местной природы, познакомились с животным миром и реликтовыми растениями. Маршрут в горах потребовал терпения и выносливости, но даже мой ребёнок с очень средней физической подготовкой смог его пройти без капризов и претензий! Спасибо, Семён, за грамотно составленный маршрут! Без экскурсовода я бы точно не полезла в горы с подростком и мы бы не увидели потрясающей красоты Агурского ущелья!