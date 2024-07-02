Экскурсии выходного дня в Сочи

Найдено 9 экскурсий в категории «На выходные» в Сочи, цены от 1 350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
46 отзывов
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 июля в 06:00
3 000 за человека
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
58 отзывов
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
30001 350 за человека
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
Завтра в 17:00
6 июля в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 15 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
213 отзывов
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
29 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
7 июля в 08:00
11 июля в 08:00
6 000 за человека
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 июля 2024
    Парадный Сочи: прогулка с фотографом
    Добрый день. Екатерина провела отличную экскурсию! Рассказывала интересно, подробно. Фотографировала много. Фото ещё не получили, но уверена, что будут классные фото. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    30 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Невероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаря Владу мы справились 👐маршрут
    читать дальше

    продуман им идеально ❤в самое сердечко Получилась как будто прогулка со старым другом, который знает всё о горах и местной культуре👌 Однозначно рекомендуем😻

    Невероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаряНевероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаряНевероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаряНевероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаряНевероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаря
  • N
    Natalia
    30 июня 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Очень интересно, много локаций. Маршрут тщательно продуманный.
  • В
    Вероника
    30 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Добрый день! 24.06.24 мы с сыном 12 л посетили экскурсию Агурское ущелье и Орлиные скалы. Гид Семён очень интересно рассказывал о природе
    читать дальше

    и растениях, на потяжении всего маршрута деликатно направлял, умело страховал на узких тропах крутого подъёма. Отдельное Спасибо за понимание и терпение к желаниям активного подростка "полазать там, где не надо", с Семёном я была спокойна за здоровье моего ребёнка. В ущельи мы увидели скалы и водопады, в горах- головокружительные виды и захватывающую дух красоту местной природы, познакомились с животным миром и реликтовыми растениями. Маршрут в горах потребовал терпения и выносливости, но даже мой ребёнок с очень средней физической подготовкой смог его пройти без капризов и претензий! Спасибо, Семён, за грамотно составленный маршрут! Без экскурсовода я бы точно не полезла в горы с подростком и мы бы не увидели потрясающей красоты Агурского ущелья!

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Замечательный маршрут, который оставил прекрасные воспоминания. Вместе с гидом Семеном мы посетили Агурское ущелье и Орлиные скалы. Живописная природа, множество
    читать дальше

    незабываемых моментов о местной флоре и фауне, интересные исторические справки. Маршрут в меру трудный. Но это лишь добавляет впечатлений. Подъем в гору, равнинные тропинки, водопады, пещеры, непростые спуски, в целом - множество впечатлений! Огромное спасибо экскурсоводу Семену!

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку
    Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулкуХорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулкуХорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Очень понравилось! Скорость, адреналин. Места посмотрели интересные. Очень рекомендую! Много эмоций положительных получите.
  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Для тех, кто не любит сидеть на месте, точнее долго лежать на пляже, это самая подходящая экскурсия. Скорость, классный мотоцикл, современный урбанистичкский пейзаж олимпийской деревни, интересные факты из истории. Спасибо Алексею!
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Ребята, спасибо! Было весело и интересно, комфортно и безопасно! Всем кто любит скорость, движение и встречный ветер, то обязательно покатайтесь с ребятами. Предлагаются разные программы. Уже планируем следующий приезд и обязательно с вами)))!!!
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
    Экскурсия отличная гид замечательный всё прошло лучше чем представляла, как соберусь ещё раз обязательно поеду с командой Трипстер

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
  2. Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
  3. Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
  4. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
  5. Олимпийский парк Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "На выходные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 350 до 17 500 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 735 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Сочи на 2024 год на выходные, 735 ⭐ отзывов, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам