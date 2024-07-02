1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 июля в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
Завтра в 17:00
6 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 6 000₽ за всё до 15 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
7 июля в 08:00
11 июля в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 июля 2024Добрый день. Екатерина провела отличную экскурсию! Рассказывала интересно, подробно. Фотографировала много. Фото ещё не получили, но уверена, что будут классные фото. Спасибо большое!
- ААнна30 июня 2024Невероятная экскурсия с гидом Владом🫶понравилось абсолютно всё 🤌организация от и до👍подъём не из лёгких, но благодаря Владу мы справились 👐маршрут
- NNatalia30 июня 2024Очень интересно, много локаций. Маршрут тщательно продуманный.
- ВВероника30 июня 2024Добрый день! 24.06.24 мы с сыном 12 л посетили экскурсию Агурское ущелье и Орлиные скалы. Гид Семён очень интересно рассказывал о природе
- ЮЮлия28 июня 2024Замечательный маршрут, который оставил прекрасные воспоминания. Вместе с гидом Семеном мы посетили Агурское ущелье и Орлиные скалы. Живописная природа, множество
- ООльга26 июня 2024Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку
- ООльга21 июня 2024Очень понравилось! Скорость, адреналин. Места посмотрели интересные. Очень рекомендую! Много эмоций положительных получите.
- ООльга17 июня 2024Для тех, кто не любит сидеть на месте, точнее долго лежать на пляже, это самая подходящая экскурсия. Скорость, классный мотоцикл, современный урбанистичкский пейзаж олимпийской деревни, интересные факты из истории. Спасибо Алексею!
- ЮЮлия13 июня 2024Ребята, спасибо! Было весело и интересно, комфортно и безопасно! Всем кто любит скорость, движение и встречный ветер, то обязательно покатайтесь с ребятами. Предлагаются разные программы. Уже планируем следующий приезд и обязательно с вами)))!!!
- ННина2 июня 2024Экскурсия отличная гид замечательный всё прошло лучше чем представляла, как соберусь ещё раз обязательно поеду с командой Трипстер
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На выходные»
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