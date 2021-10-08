Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Мы совершим увлекательное путешествие вглубь реликтовых лесов, окутанных мхом и древними преданиями. Нас ждут:

Водопад в каньоне Псахо. Наш путь пройдет по руслу красивейшего древнего ущелья, в глубине которого притаился водопад с прозрачно-бирюзовой купелью. Я подскажу, как подплыть к водному потоку, чтобы принять бодрящий душ под его брызгами.

Сухой каньон — древний тектонический разлом, куда мы отправимся после купания. Вы увидите, как под действием воды в скалах вымываются известняковые породы и образуются пещеры.

Горы, лошади и дикий каньон. Из леса мы выйдем на открытые луга, где мирно пасутся стада коров и лошадей на фоне Кавказских гор. А после созерцания этой идиллии отправимся к завершительной локации треккинга — дикому каньону в тени субтропического леса.

🌿 В пути вы познакомитесь с флорой и фауной этих мест, узнаете об их природном происхождении и научитесь распознавать лекарственные растения и ягоды.

Кому подойдет треккинг

Путешественникам старше 12 лет и без противопоказаний к физическим нагрузкам. Протяженность пешей части маршрута — 6 км с небольшими перепадами высот.

Организационные детали