Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи

Пройти по руслу Псахо, искупаться под водопадом и разведать тропы реликтового леса в мини-группе

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23 отзыва
Сочи примечателен не только бесконечными набережными и объектами Олимпиады — главная красота прячется вдали от цивилизации! За природными сокровищами мы отправимся в сердце колхидского леса: совершим треккинг по трем белоснежным каньонам, выточенным в скалах, искупаемся в бирюзовой купели, отыщем целебные травы и откроем истории этих мест.
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи

Что вас ожидает

Мы совершим увлекательное путешествие вглубь реликтовых лесов, окутанных мхом и древними преданиями. Нас ждут:

Водопад в каньоне Псахо. Наш путь пройдет по руслу красивейшего древнего ущелья, в глубине которого притаился водопад с прозрачно-бирюзовой купелью. Я подскажу, как подплыть к водному потоку, чтобы принять бодрящий душ под его брызгами.

Сухой каньон — древний тектонический разлом, куда мы отправимся после купания. Вы увидите, как под действием воды в скалах вымываются известняковые породы и образуются пещеры.

Горы, лошади и дикий каньон. Из леса мы выйдем на открытые луга, где мирно пасутся стада коров и лошадей на фоне Кавказских гор. А после созерцания этой идиллии отправимся к завершительной локации треккинга — дикому каньону в тени субтропического леса.

🌿 В пути вы познакомитесь с флорой и фауной этих мест, узнаете об их природном происхождении и научитесь распознавать лекарственные растения и ягоды.

Кому подойдет треккинг

Путешественникам старше 12 лет и без противопоказаний к физическим нагрузкам. Протяженность пешей части маршрута — 6 км с небольшими перепадами высот.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля в Адлере (если он находится в Олимпийском парке) и обратно, а также билеты в нацпарк. Трансфер из других точек Адлера возможен за доплату 500 руб. Трансфер из Красной Поляны обговаривается отдельно.
  • Треккинг проведет один из гидов нашей классной команды
  • Маршрут может быть скорректирован из-за погодных условий
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Адлере
Время проведения: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Роберт
Роберт
Я — заядлый путешественник и основатель нашей команды гидов. С детства увлекаюсь активными видами спорта, походами, сплавами. Знаю каждую тропку в Сочи и сочиняю для вас лучшие нетуристические маршруты, где вы можете за минимальное время максимально погрузиться в настоящую атмосферу сочинской природы. Хотите увидеть всё своими глазами? Тогда хватит смотреть фотографии! Надевайте кроссовки — и вперёд навстречу приключениям!
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23 настоящих отзыва от туристов

Оксана
8 окт 2021
Ребята езжайте!Виды шикардос, воздух «проходит» через все тело!Маршрут конечно не для прогулки. Ну за красоту надо «попыхтеть»Андрей так помогал на маршруте, спасибо ему за это!С ним нестрашно). В конце маршрута Андрей завёл нас на мойку ботинок и тут не было без приключений-угораздила я в ручей попой, но это была как будто часть программы)Андрей от себя тебе желаем сгонять на рыбалку в Карелию и сделать своими руками икру «пятиминутку»!Спасибо огромнейшее за такой крутейший денёк Андрею)
Е
20 сен 2021
Окунулись в реликтовые леса с полным погружением - на треккинг-экскурсии по трем каньонам Псахо
Теперь я знаю что трекинг - это не просто "погулять по лесу"…
Приходилось переходить реку вброд и немного лазить по скалам
К счастью, мы все вполне спортивные, и тяготы маршрута особенно на нас не сказались, к тому же Андрей (коллега Роберта) помогал всем на протяжении маршрута физически и морально)
Водопады с лагунами, мокрый каньон, сухой каньон и заливные луга - красота.
В общем оно того стоило, нам все понравилось)
Марина
15 сен 2021
Экскурсия не простая, местами необходимо лезть в гору, или переходить по камням ручей. Но оно того стоит, впечатлений масса, красота нереальная! Спасибо гиду Андрею, без него я бы не преодолела этот маршрут.
Н
3 сен 2021
Отличная прогулка по очень живописным местам, подойдёт всем кто любит активный отдых.
О
25 авг 2021
Были на экскурсии у Роберта и не думали, что все будет именно так…
Мы не походники от слова совсем, но несмотря на сложности в рамках маршрута красота природы завораживала. На всем пути Роберт помогал в трудных местах. Я бы не посоветовала идти с детьми, но в остальном она обязательна к посещению. Красота природы, холодный водоем каньона - все это конечно оставило особые впечатления. Было не легко, но мы ни чуть не пожалели, что выбрали для себя такой опыт экскурсии. И компания и атмосфера были более чем комфортными и дружелюбными, а в какой-то момент мы почувствовали себя путешественниками по джунглям. Было здорово!
Е
23 авг 2021
Эмоций через край! ❤️
Т
19 авг 2021
Отличное Приключение! Путешествие - перезагрузка! Мы получили самые позитивные эмоции, впечатления и восполнили свои эмоциональные ресурсы на все 100%!!!
С гидом повезло! Безопасно! Интересно! Весело! И очень кайфово!
Роберт, СПАСИБИЩЕ.
Рекомендуем всем, кто хочет порадовать глаз красивейшими ландшафтами, восполнить баланс позитива и узнать, что ты способен на «ого-го какие вещи»:))
Роберт, Тыщщщщуууу лайков от ребят с Чукотки♥️♥️♥️
О
11 авг 2021
Очень хорошо продуманный и реализованный маршрут.
Очень красивая природа.
Уровень сложности невысокий, но не
подойдет малоподвижный и совсем неподготовленным людям.
Дети справятся, если родители мешать не будут.
Роберт очень интересный собеседник
и внимательный инструктор.
Мечтаем о встрече с ним снова!
Н
9 авг 2021
Замечательная пешая прогулка! Захватывающие виды! Удивительная природа! Спасибо команде за впечатления и организацию! С удовольствием посетим новые места вместе с вами в следующей поездке!
Д
8 авг 2021
Мы в восторге от треккинга! Живописные, невероятно красивые места, мы даже не ожидали, что будет настолько здорово. Гид очень внимательный, следил за каждым человеком в группе, помогал преодолевать сложные участки, рассказал много интересных фактов по маршруту и в целом по Сочинскому району. Море положительных эмоций, ярких впечатлений и сказочных фотографий. Всем советуем!:)
Н
19 июля 2021
Очень классная поездка, хоть мне, как новичку, было тяжеловато, Роберт помогал, подсказывал, все рассказывал, учитывал пожелания участников, вообщем профи)) Очень интересный и красивый маршрут, группа небольшая (что тоже радует). Впечатления самые лучшие, в следующие поездки, обязательно воспользуюсь услугами этого гида, друзьям уже порекомендовала.
А
17 июля 2021
Большое спасибо за такое мини путешествие. Роберт легкий, интересный человек, главное, с прекрасным чувством юмора) Красивейшая природа! Все прошло легко и непринужденно! Хотя временами было трудновато, но от этого только больше гордишься собой, что все получилось и не подвела свою команду во главе с прекрасным гидом.
Е
13 июля 2021
«прогулка по каньону» оказалась большим сюрпризом! Прогулка, которая до прибытия на место казалось чем-то скучным, оказалась очень увлекательным и необычным приключением. Несмотря на небольшой элемент экстрима и не самую легкую дорогу сквозь камни вдоль реки, в ней может учавствовать не только спортивная молодежь, но и маленькие дети или пожилые люди. Однако какая прогулка пройдёт хорошо без интересного разговора? Роберт - наш гид, смог не только провести нас по маршруту, параллельно интересно рассказав про местную природу, но и оказался крайне интересным человеком, с которым можно поговорить и пошутить на любую тему.
Е
10 июля 2021
Все очень понравилось! Гид Роберт-прекрасный рассказчик, показывал и рассказывал о многих растениях, о том, как образовались каньоны, об истории города Сочи и много всего другого! Он очень эрудирован, интеллигентен и общителен! Отлично подобран маршрут: не сложный и не легкий, но очень живописный и местами немного опасный. Но Роберт был очень внимателен и всегда помогал пройти сложные участки пути! Обязательно пойдем с Робертом в горы еще раз!
Ю
1 июля 2021
Экскурсия по трем каньонам с Робертом - улет, восторг и смешанные чувства от того, что такой маршрут удалось пройти. Надо сразу понимать, что это не расслабленная развлекательная прогулка, а все-таки треккинг, хоть и для людей с разным уровнем физической подготовки. Важна хорошая экипировка - удобные нескользящие кроссовки, одежда. Руки должны быть свободными, так как временами придется держаться за лианы, корни деревьев, чтобы пройти участок.
Побольше про саму экскурсию.
Каньон реки Псахо невероятной красоты, хочется фотографировать без остановки. Сухой каньон с монументальными скалами, лес с самшитом, джунгли в долине реки, выход на просторные луга в окружении гор, бирюзовая вода реки - все это вызывает эстетический восторг. Правда уже первые пятьсот метров из всего пути в пять с половиной километров дали понять, что все будет не так-то просто:) Где-то приходилось держаться за лианы, где-то цепляться за корни деревьев, за сами деревья, где-то переходить реку вброд по скользким камням, где-то не очень изящно, почти ползком спускаться с горы. Роберт очень помогал пройти все сложные участки, оказывал максимальную поддержку. В общем, это целое приключение и максимум эмоций. Чего только стоит купание под водопадом и прыжок в горную речку!
И да, если кто-то что-то планирует после экскурсии (например, доползти до пляжа), лучше оставить такие надежды. Все-таки более реальный вариант - лежать в номере лапками вверх и приходить в себя от избытка переполняющих впечатлений и эмоций.
Ещё 8 отзывов

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