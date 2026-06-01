1 день

Прибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору Пикет

Приезд в Сочи. Время и место начала программы – на ж/д вокзале в 09:00. Нетрадиционное знакомство с городом.

Прогулка по окрестностям Сочи с посещением водопадов Кутарки и подъёмом на гору Пикет.

Высота Пикета небольшая, всего 400 метров, но с неё открывается вся панорама долины реки Сочи и города. Вам предстоит лицезреть Сочи с очень необычного ракурса.

На вершине мы устроим обед-перекус.

Спуск с вершины в долину реки Сочи в п. Леселидзе. Здесь, если останутся силы, мы предложим Вам посетить мастер-класс по майолике (лепке из глины).

Вечером автомобиль доставит Вас в отель и Вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

длина трека – 15 км;

набор высоты ногами – 350 м;

длительность экскурсии – 7-8 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160