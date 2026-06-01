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Активный отдых в нескучном Сочи

Насыщенный тур по Сочи и его окрестностям.

Мы посетим множество локаций, увидим водопады и каньоны, дендрарий, чайные плантации, поднимемся в горы, сможем прокатиться на яхте, встретить дельфинов, прогуляться по заповедной Тисосамшитовой роще.

Нас ждет сбалансированный отдых: хорошая физическая нагрузка, яркие впечатления, не туристические объекты и еще много всего в нескучной программе по Сочи.
Активный отдых в нескучном СочиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный отдых в нескучном СочиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный отдых в нескучном СочиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору Пикет

Приезд в Сочи. Время и место начала программы – на ж/д вокзале в 09:00. Нетрадиционное знакомство с городом.

Прогулка по окрестностям Сочи с посещением водопадов Кутарки и подъёмом на гору Пикет.

Высота Пикета небольшая, всего 400 метров, но с неё открывается вся панорама долины реки Сочи и города. Вам предстоит лицезреть Сочи с очень необычного ракурса.

На вершине мы устроим обед-перекус.

Спуск с вершины в долину реки Сочи в п. Леселидзе. Здесь, если останутся силы, мы предложим Вам посетить мастер-класс по майолике (лепке из глины).

Вечером автомобиль доставит Вас в отель и Вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

  • длина трека – 15 км;
  • набор высоты ногами – 350 м;
  • длительность экскурсии – 7-8 часов.
Прибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору ПикетПрибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору ПикетПрибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору ПикетПрибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору Пикет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешая прогулка по окрестностям села Ахштырь

Нас ждет пешая прогулка по окрестностям села Ахштырь.

Этот уголок Сочинского национального паркаполон исторических артефактов и тайн.

Под сенью леса скрываются грандиозные водопады, каньоны, озеро и даже Царский мост, построенный в XIX веке.

  • длина трека – 12 км;
  • набор высоты ногами – 300 м;
  • длительность экскурсии – 7-8 часов.
Пешая прогулка по окрестностям села АхштырьПешая прогулка по окрестностям села АхштырьПешая прогулка по окрестностям села АхштырьПешая прогулка по окрестностям села Ахштырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Фото-прогулка по центру Сочи. Дендрарий

Одеваемся в красивые наряды. Нас ждёт фото-прогулка по центру Сочи. Красивые локации и популярные места.

Ещё одно место нашей программы – сочинский дендрарий. Здесь мы сделаем самые романтичные фотографии.

Обед в кафе.

А после обеда отправимся на морскую часовую прогулку на яхте (доп. плата). Летом Вы сможете искупаться в открытом море, а зимой попытаетесь поймать рыбку. В этом путешествии мы обязательно встретим дельфинов.

  • длительность экскурсии – 6 часов.
Фото-прогулка по центру Сочи. ДендрарийФото-прогулка по центру Сочи. ДендрарийФото-прогулка по центру Сочи. ДендрарийФото-прогулка по центру Сочи. Дендрарий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Средний каньон Псахо. Троицкий монастырь

Один из самых интересных дней нашей коллекции. Средний каньон Псахо. Вас ждут первобытные заросли рододендронов, тайная тропа среди бескрайних лесов, водопады и глубокий каньон.

А на закуску гид предложит посетить Троицкий монастырь, который интересен своей архитектурой и лаконичностью форм.

  • длина трека – 10 км;
  • набор высоты ногами – 200 м;
  • длительность экскурсии – 6-8 часов.
Средний каньон Псахо. Троицкий монастырьСредний каньон Псахо. Троицкий монастырьСредний каньон Псахо. Троицкий монастырьСредний каньон Псахо. Троицкий монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Ферма «Экзархо» и чайные плантации

Наконец наступил день, когда можно немного отдохнуть от насыщенных развлечений. Этот день будет спокойным, но милым.

Мы отправимся на ферму «Экзархо» и чайные плантации. Здесь можно устроить фотосессию среди чайных кустов, пообщаться с козочками и лошадьми, а также продегустировать аутентичную продукцию.

  • длительность экскурсии – 4-6 часов.
Ферма «Экзархо» и чайные плантацииФерма «Экзархо» и чайные плантацииФерма «Экзархо» и чайные плантацииФерма «Экзархо» и чайные плантации
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Горы Красной Поляны

Отправляемся в горы Красной Поляны. Нас ждёт череда горных развлечений.

Во-первых, летом мы предложим Вам треккинг по альпийским лугам. С хребта открывается великолепная панорама Кавказских гор.

Зимой мы пригласим вас на снегоступинг – Вы сможете попробовать себя в интересном и нетривиальном зимнем развлечении.

А после мы поднимемся на верхнюю отметку хребта и там Вас ждёт самый длинный троллей среди вершин, горные качели и экстремальный подвесной мост.

После насыщенного дня гид сопроводит Вас в кафе национальной кухни (по желанию).

  • длина трека – 6 км;
  • набор высоты ногами – 200 м;
  • длительность экскурсии – 8-9 часов.
Горы Красной ПоляныГоры Красной ПоляныГоры Красной ПоляныГоры Красной Поляны
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Треккинг по Тисосамшитовой роще

Заключительный день путешествия. Вас ждёт не сложный и насыщенный треккинг по заповедной Тисосамшитовой роще.

Вы пройдёте над руслом реки Хоста, а затем отправитесь в жаркую баньку, а самые отважные смогут прокатиться на сапе по грандиозному каньону Восточной Хосты – Чёртовы ворота.

  • длина трека – 4 км;
  • набор высоты ногами – 150 м;
  • длительность экскурсии – 5-6 часов.

В конце маршрута нас будет ждать автомобиль. Он довезёт на железнодорожный вокзал посёлка Хосты. Там мы будем около 16:00.

От ж/д вокзала Хосты до аэропорта на машине от 30 до 90 минут в зависимости от транспортной ситуации. Трансфер не предусмотрен.

Треккинг по Тисосамшитовой рощеТреккинг по Тисосамшитовой рощеТреккинг по Тисосамшитовой рощеТреккинг по Тисосамшитовой роще
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Хосте. 2-, 3- и 4-местные номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты, в руб:

Заезды в высокий сезон (с 1.07 по 31.08)113 500
Остальные заезды97 500

Доп. плата за 1-местное размещение — 16 000 руб.

Подселение по запросу.

Варианты проживания

Отель «Green Hosta»

6 ночей

Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.

Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.

По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.

Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионные трансферы по программе тура от места размещения
  • Проживание в отеле
  • Двухразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда - обед в день отъезда - завтрак в остальные дни программы - завтрак, обед)
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, веревки, средства связи и т. п.)
  • Прокат личного снаряжения - снегоступы или треккинговые палки (требуется внести задаток)
  • Работа гида
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно
  • Проезд в такси или на городском транспорте от аэропорта до места встречи группы в первый день и от места окончания тура до аэропорта в последний
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Питание - ужины
  • Баня
  • Экологические сборы и входные платы на объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника: билеты в Сочинский национальный парк - 3*200 руб. /чел. билеты в Кавказский заповедник - 300 руб. /чел
  • Билеты в Сочинский национальный парк - 3*200 руб. /чел
  • Билеты в Кавказский заповедник - 300 руб. /чел
  • Ферма «Экзархо» - от 600 руб. /чел
  • Яхта - от 5000 руб. /группа
  • Конный прокат - от 2500 руб. /чел
  • Мастер-класс - от 1200 руб. /чел
  • Канатная дорога - от 2500 руб. /чел
  • Прокат саба - от 4000 руб. /чел
  • Курортный сбор - 50 руб. /чел. /сут
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Сочи
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Город заезда (отправления): Сочи (железнодорожная станция Адлер/аэропорт Адлер). Время начала 09:00.

Город окончания тура: Сочи (железнодорожная станция Хоста/аэропорт Адлер). Время окончания 16:00.

Какие условия есть для несовершеннолетних?

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых; для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Сочи

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