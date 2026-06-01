Мы посетим множество локаций, увидим водопады и каньоны, дендрарий, чайные плантации, поднимемся в горы, сможем прокатиться на яхте, встретить дельфинов, прогуляться по заповедной Тисосамшитовой роще.
Нас ждет сбалансированный отдых: хорошая физическая нагрузка, яркие впечатления, не туристические объекты и еще много всего в нескучной программе по Сочи.
Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка по Сочи и окрестностям, посещение водопадов и подъем на гору Пикет
Приезд в Сочи. Время и место начала программы – на ж/д вокзале в 09:00. Нетрадиционное знакомство с городом.
Прогулка по окрестностям Сочи с посещением водопадов Кутарки и подъёмом на гору Пикет.
Высота Пикета небольшая, всего 400 метров, но с неё открывается вся панорама долины реки Сочи и города. Вам предстоит лицезреть Сочи с очень необычного ракурса.
На вершине мы устроим обед-перекус.
Спуск с вершины в долину реки Сочи в п. Леселидзе. Здесь, если останутся силы, мы предложим Вам посетить мастер-класс по майолике (лепке из глины).
Вечером автомобиль доставит Вас в отель и Вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
- длина трека – 15 км;
- набор высоты ногами – 350 м;
- длительность экскурсии – 7-8 часов.
Пешая прогулка по окрестностям села Ахштырь
Нас ждет пешая прогулка по окрестностям села Ахштырь.
Этот уголок Сочинского национального паркаполон исторических артефактов и тайн.
Под сенью леса скрываются грандиозные водопады, каньоны, озеро и даже Царский мост, построенный в XIX веке.
- длина трека – 12 км;
- набор высоты ногами – 300 м;
- длительность экскурсии – 7-8 часов.
Фото-прогулка по центру Сочи. Дендрарий
Одеваемся в красивые наряды. Нас ждёт фото-прогулка по центру Сочи. Красивые локации и популярные места.
Ещё одно место нашей программы – сочинский дендрарий. Здесь мы сделаем самые романтичные фотографии.
Обед в кафе.
А после обеда отправимся на морскую часовую прогулку на яхте (доп. плата). Летом Вы сможете искупаться в открытом море, а зимой попытаетесь поймать рыбку. В этом путешествии мы обязательно встретим дельфинов.
- длительность экскурсии – 6 часов.
Средний каньон Псахо. Троицкий монастырь
Один из самых интересных дней нашей коллекции. Средний каньон Псахо. Вас ждут первобытные заросли рододендронов, тайная тропа среди бескрайних лесов, водопады и глубокий каньон.
А на закуску гид предложит посетить Троицкий монастырь, который интересен своей архитектурой и лаконичностью форм.
- длина трека – 10 км;
- набор высоты ногами – 200 м;
- длительность экскурсии – 6-8 часов.
Ферма «Экзархо» и чайные плантации
Наконец наступил день, когда можно немного отдохнуть от насыщенных развлечений. Этот день будет спокойным, но милым.
Мы отправимся на ферму «Экзархо» и чайные плантации. Здесь можно устроить фотосессию среди чайных кустов, пообщаться с козочками и лошадьми, а также продегустировать аутентичную продукцию.
- длительность экскурсии – 4-6 часов.
Горы Красной Поляны
Отправляемся в горы Красной Поляны. Нас ждёт череда горных развлечений.
Во-первых, летом мы предложим Вам треккинг по альпийским лугам. С хребта открывается великолепная панорама Кавказских гор.
Зимой мы пригласим вас на снегоступинг – Вы сможете попробовать себя в интересном и нетривиальном зимнем развлечении.
А после мы поднимемся на верхнюю отметку хребта и там Вас ждёт самый длинный троллей среди вершин, горные качели и экстремальный подвесной мост.
После насыщенного дня гид сопроводит Вас в кафе национальной кухни (по желанию).
- длина трека – 6 км;
- набор высоты ногами – 200 м;
- длительность экскурсии – 8-9 часов.
Треккинг по Тисосамшитовой роще
Заключительный день путешествия. Вас ждёт не сложный и насыщенный треккинг по заповедной Тисосамшитовой роще.
Вы пройдёте над руслом реки Хоста, а затем отправитесь в жаркую баньку, а самые отважные смогут прокатиться на сапе по грандиозному каньону Восточной Хосты – Чёртовы ворота.
- длина трека – 4 км;
- набор высоты ногами – 150 м;
- длительность экскурсии – 5-6 часов.
В конце маршрута нас будет ждать автомобиль. Он довезёт на железнодорожный вокзал посёлка Хосты. Там мы будем около 16:00.
От ж/д вокзала Хосты до аэропорта на машине от 30 до 90 минут в зависимости от транспортной ситуации. Трансфер не предусмотрен.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Хосте. 2-, 3- и 4-местные номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты, в руб:
|Заезды в высокий сезон (с 1.07 по 31.08)
|113 500
|Остальные заезды
|97 500
Доп. плата за 1-местное размещение — 16 000 руб.
Подселение по запросу.
Варианты проживания
Отель «Green Hosta»
Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионные трансферы по программе тура от места размещения
- Проживание в отеле
- Двухразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда - обед в день отъезда - завтрак в остальные дни программы - завтрак, обед)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, веревки, средства связи и т. п.)
- Прокат личного снаряжения - снегоступы или треккинговые палки (требуется внести задаток)
- Работа гида
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно
- Проезд в такси или на городском транспорте от аэропорта до места встречи группы в первый день и от места окончания тура до аэропорта в последний
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Питание - ужины
- Баня
- Экологические сборы и входные платы на объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника: билеты в Сочинский национальный парк - 3*200 руб. /чел. билеты в Кавказский заповедник - 300 руб. /чел
- Билеты в Сочинский национальный парк - 3*200 руб. /чел
- Билеты в Кавказский заповедник - 300 руб. /чел
- Ферма «Экзархо» - от 600 руб. /чел
- Яхта - от 5000 руб. /группа
- Конный прокат - от 2500 руб. /чел
- Мастер-класс - от 1200 руб. /чел
- Канатная дорога - от 2500 руб. /чел
- Прокат саба - от 4000 руб. /чел
- Курортный сбор - 50 руб. /чел. /сут
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Город заезда (отправления): Сочи (железнодорожная станция Адлер/аэропорт Адлер). Время начала 09:00.
Город окончания тура: Сочи (железнодорожная станция Хоста/аэропорт Адлер). Время окончания 16:00.
Какие условия есть для несовершеннолетних?
Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых; для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.