Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
За 2 дня вы побываете в историческом центре Сочи, посетите Олимпийский парк и Красную Поляну, познакомитесь с историей, природой и памятниками архитектуры. Интересно будет и детям, и взрослым!
мая
мая
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 100 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Вам понадобятся: удобный комплект одежды по сезону, тёплая куртка или кофта в зависимости от сезона, обувь на низкой подошве, фототехника, плащ от дождя, панама, крем, очки от солнца, рабочие перчатки, фляжка или термос для воды, аптечка индивидуальная, рюкзак 20-25 литров, продукты питания для перекусов на маршрутах и ужина в первый день.
Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых. Для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.
Организатор в праве изменить маршрут движения в зависимости от погодных условий и состояния группы.
Проживание. В гостевом доме или апартаментах посёлка Адлер, 2-, 3-, 4-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: Wi-Fi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды на кухне.
Питание. Включен завтрак в гостевом доме. Обеды и ужин — за свой счёт. Рекомендуем взять с собой продукты питания для перекусов на маршрутах и ужина в первый день.
Программа тура по дням
Прогулка по Сочи и посёлок Сириус
Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом и погружаться в его культуру и историю. Побываем на Морском вокзале, одном из символов курорта, перед которым проходит променад и расположены стоянки для яхт и катеров. Рассмотрим фасад Зимнего театра, украшенный 88 классическими колоннами и фигурами женщин, олицетворяющими направления в искусстве: скульптуру, архитектуру и живопись.
Увидим заброшенный санаторий Орджоникидзе, памятник сталинской неоклассической архитектуры, полюбуемся открывающимся отсюда видом. Посетим курорт «Мацеста», известный целебными сероводородными источниками.
После экскурсии вы разместитесь в гостевом доме, отдохнёте, а вечером едем в посёлок Сириус, ранее бывший частью Адлера. Вы увидите олимпийские объекты, пройдётесь по Имеретинской набережной, протянувшейся на три километра в самой южной точке страны. Прогуляетесь по Олимпийскому парку и полюбуетесь шоу светомузыкальных фонтанов.
Возвращение в гостевой дом.
Горные курорты, пасека
Сегодня от моря уедем в горы. После завтрака в 9:00 отправляемся на курорты Роза Хутор, Газпром и Красная Поляна. За день вы насладитесь природой и чудесными пейзажами: посмотрите на водопады, прогуляетесь по набережной реки Мзымты, полюбуетесь горными вершинами. Желающие прокатятся по канатной дороге. Заедем на частную пасеку в посёлке Красная Поляна, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом.
После перерыва на обед вернёмся в Адлер, водитель отвезёт вас по точкам отправления.
Длительность программы — 8 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионный трансфер по программе тура
- Проживание
- Завтрак
- Работа экскурсовода
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Экологические сборы
- Входные платы на Мацестинский источник, Чвижепсинский нарзан
- Входная плата на канатную дорогу (по желанию)
- Проезд до начала маршрута и обратно
- Обеды и ужин
- Возможна организация трансфера аэропорт - ж. - д. вокзал Сочи (место сбора группы) за дополнительную плату
- Возможно проведение тура по индивидуальному запросу (от 3 человек)