В Сочи солнечный уикенд
Авторский тур в Сочи

Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы

Как вы обычно проводите выходные? Предлагаем променять домашние дела и просмотр сериалов на прогулку по популярному курорту, чтобы увидеть горы и море вместо привычной картинки за окном, зарядиться энергией и набраться впечатлений.

За 2 дня вы побываете в историческом центре Сочи, посетите Олимпийский парк и Красную Поляну, познакомитесь с историей, природой и памятниками архитектуры. Интересно будет и детям, и взрослым!
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Вам понадобятся: удобный комплект одежды по сезону, тёплая куртка или кофта в зависимости от сезона, обувь на низкой подошве, фототехника, плащ от дождя, панама, крем, очки от солнца, рабочие перчатки, фляжка или термос для воды, аптечка индивидуальная, рюкзак 20-25 литров, продукты питания для перекусов на маршрутах и ужина в первый день.

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых. Для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.

Организатор в праве изменить маршрут движения в зависимости от погодных условий и состояния группы.

Проживание. В гостевом доме или апартаментах посёлка Адлер, 2-, 3-, 4-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: Wi-Fi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды на кухне.

Питание. Включен завтрак в гостевом доме. Обеды и ужин — за свой счёт. Рекомендуем взять с собой продукты питания для перекусов на маршрутах и ужина в первый день.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Сочи и посёлок Сириус

Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом и погружаться в его культуру и историю. Побываем на Морском вокзале, одном из символов курорта, перед которым проходит променад и расположены стоянки для яхт и катеров. Рассмотрим фасад Зимнего театра, украшенный 88 классическими колоннами и фигурами женщин, олицетворяющими направления в искусстве: скульптуру, архитектуру и живопись.
Увидим заброшенный санаторий Орджоникидзе, памятник сталинской неоклассической архитектуры, полюбуемся открывающимся отсюда видом. Посетим курорт «Мацеста», известный целебными сероводородными источниками.

После экскурсии вы разместитесь в гостевом доме, отдохнёте, а вечером едем в посёлок Сириус, ранее бывший частью Адлера. Вы увидите олимпийские объекты, пройдётесь по Имеретинской набережной, протянувшейся на три километра в самой южной точке страны. Прогуляетесь по Олимпийскому парку и полюбуетесь шоу светомузыкальных фонтанов.
Возвращение в гостевой дом.

Прогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок СириусПрогулка по Сочи и посёлок Сириус
2 день

Горные курорты, пасека

Сегодня от моря уедем в горы. После завтрака в 9:00 отправляемся на курорты Роза Хутор, Газпром и Красная Поляна. За день вы насладитесь природой и чудесными пейзажами: посмотрите на водопады, прогуляетесь по набережной реки Мзымты, полюбуетесь горными вершинами. Желающие прокатятся по канатной дороге. Заедем на частную пасеку в посёлке Красная Поляна, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом.

После перерыва на обед вернёмся в Адлер, водитель отвезёт вас по точкам отправления.

Длительность программы — 8 часов.

Горные курорты, пасекаГорные курорты, пасекаГорные курорты, пасекаГорные курорты, пасекаГорные курорты, пасекаГорные курорты, пасека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионный трансфер по программе тура
  • Проживание
  • Завтрак
  • Работа экскурсовода
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы
  • Входные платы на Мацестинский источник, Чвижепсинский нарзан
  • Входная плата на канатную дорогу (по желанию)
  • Проезд до начала маршрута и обратно
  • Обеды и ужин
  • Возможна организация трансфера аэропорт - ж. - д. вокзал Сочи (место сбора группы) за дополнительную плату
  • Возможно проведение тура по индивидуальному запросу (от 3 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе «Хлеб да Соль» в 12:00. За доплату возможна организация трансфера от аэропорта до места сбора группы
Завершение: Посёлок Адлер (железнодорожная станция, ул. Ленина, 113) /аэропорт Сочи (Адлер) имени В.И. Севастьянова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГорыНабережнаяПопулярные места

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