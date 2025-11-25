В горах возможна прохладная погода, желательно иметь кофту и брюки, треккинговую обувь.

Будет пересечение госграницы. Необходим паспорт (для детей свидетельство о рождении) или загранпаспорт и отсутствие ограничений на выезд.

Питание. Питание не входит в стоимость. По маршруту предусмотрены остановки в проверенных кафе и ресторанах. В доме есть оборудованная кухня и возможность приготовления еды на мангале.

Транспорт. 7-местный внедорожник премиум-класса INFINITY QX56.

Возраст участников. 3+.

Виза. Для граждан РФ виза не требуется. Пересекается государственная граница — необходим внутренний или загранпаспорт. Для детей — свидетельство о рождении. Не должно быть ограничений на выезд.

Уровень сложности. Тур активный: включает автомобильные переезды, прогулки, подъём по канатной дороге и пешеходный треккинг протяжённостью около 2 км.

Выезд возможен в любой удобный день по предварительной договорённости.