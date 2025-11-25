Описание тура
Организационные детали
В горах возможна прохладная погода, желательно иметь кофту и брюки, треккинговую обувь.
Будет пересечение госграницы. Необходим паспорт (для детей свидетельство о рождении) или загранпаспорт и отсутствие ограничений на выезд.
Питание. Питание не входит в стоимость. По маршруту предусмотрены остановки в проверенных кафе и ресторанах. В доме есть оборудованная кухня и возможность приготовления еды на мангале.
Транспорт. 7-местный внедорожник премиум-класса INFINITY QX56.
Возраст участников. 3+.
Виза. Для граждан РФ виза не требуется. Пересекается государственная граница — необходим внутренний или загранпаспорт. Для детей — свидетельство о рождении. Не должно быть ограничений на выезд.
Уровень сложности. Тур активный: включает автомобильные переезды, прогулки, подъём по канатной дороге и пешеходный треккинг протяжённостью около 2 км.
Выезд возможен в любой удобный день по предварительной договорённости.
Программа тура по дням
Главные места Сочи, горные курорты и панорамы Черноморского побережья
Начнём наше путешествие с автомобильной обзорной экскурсии по центральной части Сочи. Я расскажу вам интересные факты о городе, познакомлю с его основными улицами, архитектурой и страницами истории. После направимся в сторону горной части курортной столицы. По пути вы увидите легендарные локации: Красную Поляну, Розу Хутор и Эсто-Садок, — которые превратили Сочи в круглогодичную туристическую Мекку. Мы проедем по обоим посёлкам, побываем на трёх известных горнолыжных курортах, и вы узнаете, как создавалась эта уникальная инфраструктура.
Сделаем остановки в живописных местах: в ущелье Ах-Цу и Ахтырском, на смотровой площадке неподалёку от Скайпарка. При желании будет возможность посетить и его (доплата по факту). Кульминацией дня станет подъём по канатной дороге в горы. Перед вами откроются альпийские луга и панорамные виды на величественные вершины Кавказского хребта. (Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно, возможен подъём в сопровождении гида, оплачивается так же отдельно).
После выберем из двух вариантов: либо отправимся в обзорную поездку по району Сириус с посещением вечернего шоу фонтанов, либо проведём вечер в гостевом доме в горах.
Абхазия: Гагра, озеро Рица и другие достопримечательности
Утро начнётся с чашки ароматного кофе на свежем воздухе, под пение птиц и с захватывающим видом на горы. Затем мы отправимся в Абхазию. Пересечём границу, проедем по Гагре, остановимся на уединённых пляжах, исследуем заброшенные здания и парки старой части города, сохранившие дух курортной романтики начала 20 века.
В программе — Приморский парк, ресторан «Гагрипш», колоннада, панорама с горы Мамдзышха. Затем нас ждёт дорога вглубь страны — к озеру Рица. По пути увидим белоснежные скалы, руины замка, Бзыпское ущелье, каскады водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, реликтовый лес и место слияния горных рек.
Финальная точка — высокогорное озеро Рица, обрамлённое лесистыми склонами и горными вершинами. Здесь можно отдохнуть, сделать красивые фотографии и насладиться тишиной одного из самых живописных мест Кавказа. Вечером — возвращение в Сочи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в апартаментах в горах Сочи
- Экскурсионное и транспортное сопровождение
- Подача автомобиля в любое удобное место в центральном Сочи, Адлере или Сириусе
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Питание
- Канатная дорога - 2850 ₽/чел
- Въезд в Рицинский национальный парк - 700 ₽/чел