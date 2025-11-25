Мои заказы

Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии

Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Откройте для себя современные курорты Сочи и насладитесь чарующей тишиной альпийских лугов и нетронутой красотой Абхазии. Вы вдохнёте чистый горный воздух и полюбуетесь панорамами, от которых захватывает дух. Мы прогуляемся
по набережной старой Гагры и осмотрим приморскую архитектуру. Прокатимся через ущелье до озера Рица — жемчужины природы в обрамлении вершин, покрытых снегом. Проведём вечер в горах, а начнём день с чашки ароматного кофе на свежем воздухе под пение птиц. Вы сможете отдохнуть душой и зарядиться впечатлениями!

Описание тура

Организационные детали

В горах возможна прохладная погода, желательно иметь кофту и брюки, треккинговую обувь.
Будет пересечение госграницы. Необходим паспорт (для детей свидетельство о рождении) или загранпаспорт и отсутствие ограничений на выезд.

Питание. Питание не входит в стоимость. По маршруту предусмотрены остановки в проверенных кафе и ресторанах. В доме есть оборудованная кухня и возможность приготовления еды на мангале.

Транспорт. 7-местный внедорожник премиум-класса INFINITY QX56.

Возраст участников. 3+.

Виза. Для граждан РФ виза не требуется. Пересекается государственная граница — необходим внутренний или загранпаспорт. Для детей — свидетельство о рождении. Не должно быть ограничений на выезд.

Уровень сложности. Тур активный: включает автомобильные переезды, прогулки, подъём по канатной дороге и пешеходный треккинг протяжённостью около 2 км.

Выезд возможен в любой удобный день по предварительной договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Главные места Сочи, горные курорты и панорамы Черноморского побережья

Начнём наше путешествие с автомобильной обзорной экскурсии по центральной части Сочи. Я расскажу вам интересные факты о городе, познакомлю с его основными улицами, архитектурой и страницами истории. После направимся в сторону горной части курортной столицы. По пути вы увидите легендарные локации: Красную Поляну, Розу Хутор и Эсто-Садок, — которые превратили Сочи в круглогодичную туристическую Мекку. Мы проедем по обоим посёлкам, побываем на трёх известных горнолыжных курортах, и вы узнаете, как создавалась эта уникальная инфраструктура.

Сделаем остановки в живописных местах: в ущелье Ах-Цу и Ахтырском, на смотровой площадке неподалёку от Скайпарка. При желании будет возможность посетить и его (доплата по факту). Кульминацией дня станет подъём по канатной дороге в горы. Перед вами откроются альпийские луга и панорамные виды на величественные вершины Кавказского хребта. (Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно, возможен подъём в сопровождении гида, оплачивается так же отдельно).

После выберем из двух вариантов: либо отправимся в обзорную поездку по району Сириус с посещением вечернего шоу фонтанов, либо проведём вечер в гостевом доме в горах.

2 день

Абхазия: Гагра, озеро Рица и другие достопримечательности

Утро начнётся с чашки ароматного кофе на свежем воздухе, под пение птиц и с захватывающим видом на горы. Затем мы отправимся в Абхазию. Пересечём границу, проедем по Гагре, остановимся на уединённых пляжах, исследуем заброшенные здания и парки старой части города, сохранившие дух курортной романтики начала 20 века.

В программе — Приморский парк, ресторан «Гагрипш», колоннада, панорама с горы Мамдзышха. Затем нас ждёт дорога вглубь страны — к озеру Рица. По пути увидим белоснежные скалы, руины замка, Бзыпское ущелье, каскады водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, реликтовый лес и место слияния горных рек.

Финальная точка — высокогорное озеро Рица, обрамлённое лесистыми склонами и горными вершинами. Здесь можно отдохнуть, сделать красивые фотографии и насладиться тишиной одного из самых живописных мест Кавказа. Вечером — возвращение в Сочи.

Что включено
  • Проживание в апартаментах в горах Сочи
  • Экскурсионное и транспортное сопровождение
  • Подача автомобиля в любое удобное место в центральном Сочи, Адлере или Сириусе
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Питание
  • Канатная дорога - 2850 ₽/чел
  • Въезд в Рицинский национальный парк - 700 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или Адлере. Рекомендуемое время встречи - 9:00. Возможны корректировки по договорённости
Завершение: Любое удобное место в Сочи, Сириусе или Адлере. Ориентировочное завершение - 18:00. Время может быть изменено по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Сочи
Сочи — интереснейший город, а Абхазия — республика удивительной красоты. Путешествовать по этому краю — моё хобби, увлечение и работа. С удовольствием покажу его и расскажу о нём. Я —
профессиональный гид. Мой дом находится в живописном месте Сочи с великолепным видом на горы. В распоряжении — комфортабельный семиместный джип Infiniti QX56. Всё вместе создаёт своеобразный коктейль для WOW-отдыха моих гостей — и вашего тоже! Жду встречи с вами!

