Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Сочи, заглянете в музеи и храмы, пройдётесь меж реликтовых деревьев в Тисо-самшитовой роще и увидите многообразие экзотических растений в самом красивом парке города — «Южные культуры».
Полюбуетесь видами гор и моря, продегустируете минеральную воду и ароматный местный чай, побываете в пещерах и освежитесь у водопадов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 000 ₽
Описание
Организационные детали
Тур подходит для людей от 6 до 70 лет.
С собой рекомендуем взять удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, фототехнику, зонт или плащ, головной убор.
Проживание. В гостинице 3*, 2-4-местные номера, удобства в номере.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание (завтраки и ужины в гостинице, обеды в кафе по маршруту или пикники).
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Сочи
После размещения в гостинице вы пообедаете и отправитесь на автомобильную обзорную экскурсию по историческому центру города. Вы увидите заброшенный санаторий Орджоникидзе, памятник сталинской неоклассической архитектуры, полюбуетесь открывающимся отсюда видом. Побываете в доме-музее И. В. Сталина, примечательном как своей мемориальной частью, где сохранился былой интерьер, так и внешней красотой. Посмотрите на центральные улицы города из окна комфортного автомобиля. Познакомитесь с архитектурой Морского вокзала, Зимнего театра. Побываете у истока посада Сочи — крепостной стены старого форта Александрия.
Возвращение в гостиницу, ужин, свободное время.
Гора Ахун, водопады и минеральный курорт
Сегодня вы познакомитесь с природными достопримечательностями Сочи. Завтракаем и выезжаем к смотровой площадке на горе Ахун, откуда открываются великолепные виды на горы, курорт и Чёрное море. Полюбовавшись, направимся в Мацестинскую долину, известную целебными минеральными источниками. Мы побываем на роднике, где принимали ванны первые отдыхающие курорта Сочи. Затем доберёмся до каскада водопадов на реке Змейка. К ним можно подойти близко, а в летнее время даже искупаться. Устроим пикник на берегу, вы попробуете кавказские угощения.
Длительность программы — 5-6 часов.
Обед-пикник на берегу горной реки. Ужин в гостинице. Свободное время.
Ущелье Ах-Цу, дольменный комплекс, Олимпийский парк
Продолжим изучать природные достопримечательности. Проедем по старому Константиновскому шоссе и снова насладимся пейзажем, на этот раз со смотровой площадки ущелья Ах-Цу. Заедем на минеральный источник Чвижепсе, вы попробуете водичку на вкус. Заглянем на пасеку, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом и вкусной медовухой.
Вы посмотрите на водопад Девичьи слёзы, полюбуетесь нитями воды, которые струятся по зелёному мху. Посетим дольменный комплекс, где вы узнаете о древней истории региона и познакомитесь с мегалитической культурой Сочинского Причерноморья. Прогуляемся по набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие поднимутся по канатной дороге на хребет Аибга или Псехако (за дополнительную плату).
Вернувшись в город, пройдёмся по Олимпийскому парку, вы познакомитесь с историей Имеретинской низменности и подробно узнаете об Олимпийских дворцах.
Питание — комплексный обед.
Свободный день
Сегодня свободный день. Можно отдохнуть и погулять по городу самостоятельно или отправиться на экскурсию в Абхазию (за доплату). Желающие могут совершить треккинг по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром водопадов. Маршрут подойдёт любителям активного отдыха, понадобится треккинговая обувь.
Завтрак и ужин в гостинице. Обед — ланч-бокс.
Зелёный город
Завтракаем, собираемся и отправляемся исследовать флору города. Сначала побываем в парке «Южные культуры». Здесь растут редкие виды декоративных цветов, плодово-ягодных кустарников и деревьев. Парк украшен скульптурами и фонтанами. Вы прогуляетесь по его тенистым дорожкам, полюбуетесь дизайном и экспозицией, узнаете подробности о растениях от гида.
После обеда побываем в другом зелёном месте — Тисо-самшитовой роще. Побродим по экотропинкам меж реликтовых деревьев, насладимся тишиной, запахом и полумраком колхидского леса. Вы узнаете о неповторимости природы Сочи.
Вечером вас ждёт банька.
Ужин в гостинице. Обед — кафе или ланч-бокс.
Храмы Сочи
Сегодня вы познакомитесь с архитектурой религиозных центров Сочи, датируемых от 10 века до современности. Вы побываете в храмах города, осмотрите их внешний облик и интерьеры, услышите рассказ об истории строительства и христианизации Юга Руси. Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе (грузинская кухня). Возвращение в гостиницу, ужин. Свободное время.
Воронцовские пещеры и чайная фабрика
После завтрака и освобождения номеров отправляемся в долину Восточной Хосты, где расположен один из входов в древние Воронцовские пещеры, самые протяжённые в Краснодарском крае. Наряду с просторными залами и гротами внутри есть колонны, сталагмиты и сталактиты. Вы пройдёте под каменными сводами, узнаете о процессах формирования пещер.
На обратном пути заедем на чайную фабрику «Хоста-чай». Вы попробуете разные сорта местного ароматного напитка, увидите, как растёт чай, и послушаете рассказ о культуре чаепития. Окончание программы в 16:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа экскурсовода
- Возможен заезд на меньшее количество дней (цена по запросу)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сочи и обратно
- Входные билеты на канатную дорогу, в Воронцовские пещеры, на дачу Сталина, в Сочинский нацпарк и заповедник
- Проезд на автокарах
- Чайная дегустация
- Баня (сауна)
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Доплата за одноместное размещение (по запросу)
- В период с 01.07 по 01.09.2022 стоимость тура - 57 800 руб. (7 дней, размещение 3*)