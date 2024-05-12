Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Авторский тур в Сочи

Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой

Программа тура сочетает в себе как городские экскурсии, так и выезды на природу.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Сочи, заглянете в музеи и храмы, пройдётесь меж реликтовых деревьев в Тисо-самшитовой роще и увидите многообразие экзотических растений в самом красивом парке города — «Южные культуры».

Полюбуетесь видами гор и моря, продегустируете минеральную воду и ароматный местный чай, побываете в пещерах и освежитесь у водопадов.
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур подходит для людей от 6 до 70 лет.
С собой рекомендуем взять удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, фототехнику, зонт или плащ, головной убор.

Проживание. В гостинице 3*, 2-4-местные номера, удобства в номере.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание (завтраки и ужины в гостинице, обеды в кафе по маршруту или пикники).

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Сочи

После размещения в гостинице вы пообедаете и отправитесь на автомобильную обзорную экскурсию по историческому центру города. Вы увидите заброшенный санаторий Орджоникидзе, памятник сталинской неоклассической архитектуры, полюбуетесь открывающимся отсюда видом. Побываете в доме-музее И. В. Сталина, примечательном как своей мемориальной частью, где сохранился былой интерьер, так и внешней красотой. Посмотрите на центральные улицы города из окна комфортного автомобиля. Познакомитесь с архитектурой Морского вокзала, Зимнего театра. Побываете у истока посада Сочи — крепостной стены старого форта Александрия.

Возвращение в гостиницу, ужин, свободное время.

Обзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по Сочи
2 день

Гора Ахун, водопады и минеральный курорт

Сегодня вы познакомитесь с природными достопримечательностями Сочи. Завтракаем и выезжаем к смотровой площадке на горе Ахун, откуда открываются великолепные виды на горы, курорт и Чёрное море. Полюбовавшись, направимся в Мацестинскую долину, известную целебными минеральными источниками. Мы побываем на роднике, где принимали ванны первые отдыхающие курорта Сочи. Затем доберёмся до каскада водопадов на реке Змейка. К ним можно подойти близко, а в летнее время даже искупаться. Устроим пикник на берегу, вы попробуете кавказские угощения.

Длительность программы — 5-6 часов.

Обед-пикник на берегу горной реки. Ужин в гостинице. Свободное время.

Гора Ахун, водопады и минеральный курортГора Ахун, водопады и минеральный курортГора Ахун, водопады и минеральный курортГора Ахун, водопады и минеральный курорт
3 день

Ущелье Ах-Цу, дольменный комплекс, Олимпийский парк

Продолжим изучать природные достопримечательности. Проедем по старому Константиновскому шоссе и снова насладимся пейзажем, на этот раз со смотровой площадки ущелья Ах-Цу. Заедем на минеральный источник Чвижепсе, вы попробуете водичку на вкус. Заглянем на пасеку, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом и вкусной медовухой.

Вы посмотрите на водопад Девичьи слёзы, полюбуетесь нитями воды, которые струятся по зелёному мху. Посетим дольменный комплекс, где вы узнаете о древней истории региона и познакомитесь с мегалитической культурой Сочинского Причерноморья. Прогуляемся по набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие поднимутся по канатной дороге на хребет Аибга или Псехако (за дополнительную плату).

Вернувшись в город, пройдёмся по Олимпийскому парку, вы познакомитесь с историей Имеретинской низменности и подробно узнаете об Олимпийских дворцах.

Питание — комплексный обед.

Ущелье Ах-Цу, дольменный комплекс, Олимпийский паркУщелье Ах-Цу, дольменный комплекс, Олимпийский паркУщелье Ах-Цу, дольменный комплекс, Олимпийский паркУщелье Ах-Цу, дольменный комплекс, Олимпийский парк
4 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Можно отдохнуть и погулять по городу самостоятельно или отправиться на экскурсию в Абхазию (за доплату). Желающие могут совершить треккинг по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром водопадов. Маршрут подойдёт любителям активного отдыха, понадобится треккинговая обувь.

Завтрак и ужин в гостинице. Обед — ланч-бокс.

5 день

Зелёный город

Завтракаем, собираемся и отправляемся исследовать флору города. Сначала побываем в парке «Южные культуры». Здесь растут редкие виды декоративных цветов, плодово-ягодных кустарников и деревьев. Парк украшен скульптурами и фонтанами. Вы прогуляетесь по его тенистым дорожкам, полюбуетесь дизайном и экспозицией, узнаете подробности о растениях от гида.

После обеда побываем в другом зелёном месте — Тисо-самшитовой роще. Побродим по экотропинкам меж реликтовых деревьев, насладимся тишиной, запахом и полумраком колхидского леса. Вы узнаете о неповторимости природы Сочи.

Вечером вас ждёт банька.
Ужин в гостинице. Обед — кафе или ланч-бокс.

Зелёный городЗелёный городЗелёный городЗелёный город
6 день

Храмы Сочи

Сегодня вы познакомитесь с архитектурой религиозных центров Сочи, датируемых от 10 века до современности. Вы побываете в храмах города, осмотрите их внешний облик и интерьеры, услышите рассказ об истории строительства и христианизации Юга Руси. Длительность программы 5-6 часов.

Обед в кафе (грузинская кухня). Возвращение в гостиницу, ужин. Свободное время.

Храмы СочиХрамы СочиХрамы СочиХрамы Сочи
7 день

Воронцовские пещеры и чайная фабрика

После завтрака и освобождения номеров отправляемся в долину Восточной Хосты, где расположен один из входов в древние Воронцовские пещеры, самые протяжённые в Краснодарском крае. Наряду с просторными залами и гротами внутри есть колонны, сталагмиты и сталактиты. Вы пройдёте под каменными сводами, узнаете о процессах формирования пещер.

На обратном пути заедем на чайную фабрику «Хоста-чай». Вы попробуете разные сорта местного ароматного напитка, увидите, как растёт чай, и послушаете рассказ о культуре чаепития. Окончание программы в 16:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа экскурсовода
  • Возможен заезд на меньшее количество дней (цена по запросу)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сочи и обратно
  • Входные билеты на канатную дорогу, в Воронцовские пещеры, на дачу Сталина, в Сочинский нацпарк и заповедник
  • Проезд на автокарах
  • Чайная дегустация
  • Баня (сауна)
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Доплата за одноместное размещение (по запросу)
  • В период с 01.07 по 01.09.2022 стоимость тура - 57 800 руб. (7 дней, размещение 3*)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, 13:00
Завершение: Сочи, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

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