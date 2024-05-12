Продолжим изучать природные достопримечательности. Проедем по старому Константиновскому шоссе и снова насладимся пейзажем, на этот раз со смотровой площадки ущелья Ах-Цу. Заедем на минеральный источник Чвижепсе, вы попробуете водичку на вкус. Заглянем на пасеку, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом и вкусной медовухой.

Вы посмотрите на водопад Девичьи слёзы, полюбуетесь нитями воды, которые струятся по зелёному мху. Посетим дольменный комплекс, где вы узнаете о древней истории региона и познакомитесь с мегалитической культурой Сочинского Причерноморья. Прогуляемся по набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие поднимутся по канатной дороге на хребет Аибга или Псехако (за дополнительную плату).

Вернувшись в город, пройдёмся по Олимпийскому парку, вы познакомитесь с историей Имеретинской низменности и подробно узнаете об Олимпийских дворцах.

Питание — комплексный обед.