Вы посетите побережья двух морей — Азовского и Чёрного, полюбуетесь осенними южными пейзажами и оригинально проведете ноябрьские праздники.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Время в программе ориентировочное. Расписание в разработке.
Самостоятельная посадка в поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
11:00 Отправление поезда «На юг» с Казанского вокзала Москвы в Таганрог.
Таганрог. Антон Чехов. Набережная Азовского моря
Завтрак в поезде.
08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вы увидите главные достопримечательности и узнаете самые интересные факты о его знаменитых жителях.
Вас ждет знакомство с историко-архитектурной заповедной частью Таганрога: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.
Посещение «Литературного музея А. П. Чехова». Это единственный из всех чеховских музеев России, полностью прослеживающий всю жизнь и творчество великого писателя и драматурга. Музей расположен в здании бывшей мужской классической гимназии, в которой учился А. П. Чехов.
Обед в кафе города (азово-черноморская кухня).
Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога».
Прогулка по Пушкинской набережной, длина которой достигает 1085 м. Набережная украшена клумбами, газонами, живыми изгородями и стройными посадками пирамидальных тополей.
Свободное время для самостоятельной прогулки, ужина и покупки сувениров.
22:00 Отправление поезда в Сочи.
Сочи. Приморский парк и набережная Чёрного моря. Дендрарий
Завтрак в поезде.
08:30 Прибытие поезда на вокзал Сочи.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная экскурсия по городу-курорту Сочи начнется с прогулки по центральной улице Навагинской. Пройдем к визитной карточке города — Морскому Вокзалу. Сфотографируемся у памятника героям культового фильма «Бриллиантовая рука», который снимался здесь.
Прогуляемся по Приморскому парку и главной набережной города. Здесь сконцентрирована вся история Сочи со времен последнего императора до первого президента новой России.
Вечнозеленая растительность, уютные аллеи, монументальная сталинская архитектура и современный модерн. Увидим необычные памятники и сокровенные уголки старого города.
Посещение парка Дендрарий, одного из самых знаменитых в стране. Площадь парка — 49 гектаров. В нем произрастает более 1 500 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород.
13:00 Свободное время для обеда (не входит в стоимость), знакомства с городом и покупок.
22:00 Отправление поезда в Москву.
Свободный день
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
10:38 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории.
Внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное. Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 33 500 руб.
При бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе выкуп доп. места предоставляется бесплатно.
Стоимость указана на 1 человека в руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (СВ)
|Двухместное купе (СВ)
|Одноместное размещение
|Для взрослых
|49 950
|64 450
|118 450
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
49 000
63 350
—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
11 500
—
—
Варианты проживания
Туристский поезд
1-этажный состав, есть вагон-ресторан. Условия могут отличаться.
4-х местное купе:
- 2 нижние + 2 верхние полки;
- 1 среднее полотенце на 1 чел;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка купе каждый день;
- набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
2 WC c раковинами и душ на вагон.
2-х местное купе:
- 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки — вертикальное двухместное купе);
- 1 среднее полотенце на 1 чел;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка каждый день;
- набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
2 WC c раковинами и душ на вагон.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Таганрог - Сочи - Москва
- Входные билеты
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака и обед во второй день
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 33 500 руб. (при бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе доп. место бесплатно)
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, кроме обеда во второй день
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
Время указано ориентировочно. Компания вправе вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг и аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Может ли случиться замена вагона?
Да, вагон может быть заменен по не зависящим от компании обстоятельствам.
Компания вправе аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае отмены/замены подвижного состава.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.