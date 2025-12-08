Мои заказы

На юг. Железнодорожный круиз из Москвы в Сочи

Морской бриз уютного Таганрога и грандиозные кипарисы блистательного Сочи! Подъезжая всё ближе к югу мы увидим сначала очаровательный город с тихими колоритными улочками, а затем — современный курорт с динамичной жизнью.

Вы посетите побережья двух морей — Азовского и Чёрного, полюбуетесь осенними южными пейзажами и оригинально проведете ноябрьские праздники.
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Время в программе ориентировочное. Расписание в разработке.

Самостоятельная посадка в поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

11:00 Отправление поезда «На юг» с Казанского вокзала Москвы в Таганрог.

2 день

Таганрог. Антон Чехов. Набережная Азовского моря

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вы увидите главные достопримечательности и узнаете самые интересные факты о его знаменитых жителях.

Вас ждет знакомство с историко-архитектурной заповедной частью Таганрога: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.

Посещение «Литературного музея А. П. Чехова». Это единственный из всех чеховских музеев России, полностью прослеживающий всю жизнь и творчество великого писателя и драматурга. Музей расположен в здании бывшей мужской классической гимназии, в которой учился А. П. Чехов.

Обед в кафе города (азово-черноморская кухня).

Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога».

Прогулка по Пушкинской набережной, длина которой достигает 1085 м. Набережная украшена клумбами, газонами, живыми изгородями и стройными посадками пирамидальных тополей.

Свободное время для самостоятельной прогулки, ужина и покупки сувениров.

22:00 Отправление поезда в Сочи.

3 день

Сочи. Приморский парк и набережная Чёрного моря. Дендрарий

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда на вокзал Сочи.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная экскурсия по городу-курорту Сочи начнется с прогулки по центральной улице Навагинской. Пройдем к визитной карточке города — Морскому Вокзалу. Сфотографируемся у памятника героям культового фильма «Бриллиантовая рука», который снимался здесь.

Прогуляемся по Приморскому парку и главной набережной города. Здесь сконцентрирована вся история Сочи со времен последнего императора до первого президента новой России.

Вечнозеленая растительность, уютные аллеи, монументальная сталинская архитектура и современный модерн. Увидим необычные памятники и сокровенные уголки старого города.

Посещение парка Дендрарий, одного из самых знаменитых в стране. Площадь парка — 49 гектаров. В нем произрастает более 1 500 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород.

13:00 Свободное время для обеда (не входит в стоимость), знакомства с городом и покупок.

22:00 Отправление поезда в Москву.

4 день

Свободный день

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

5 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

10:38 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории.

Внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное. Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 33 500 руб.

При бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе выкуп доп. места предоставляется бесплатно.

Стоимость указана на 1 человека в руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (СВ)Двухместное купе (СВ)
Одноместное размещение
Для взрослых49 95064 450118 450
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)

49 000

63 350

Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)

11 500

Варианты проживания

Туристский поезд

3 ночи

1-этажный состав, есть вагон-ресторан. Условия могут отличаться.

4-х местное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

2 WC c раковинами и душ на вагон.

2-х местное купе:

  • 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки — вертикальное двухместное купе);
  • 1 среднее полотенце на 1 чел;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

2 WC c раковинами и душ на вагон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Таганрог - Сочи - Москва
  • Входные билеты
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака и обед во второй день
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 33 500 руб. (при бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе доп. место бесплатно)
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, кроме обеда во второй день
Место начала и завершения?
Москва, Казанский вокзал
Возможны ли изменения в программе?

Время указано ориентировочно. Компания вправе вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг и аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Может ли случиться замена вагона?

Да, вагон может быть заменен по не зависящим от компании обстоятельствам.

Компания вправе аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае отмены/замены подвижного состава.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

