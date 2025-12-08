2 день

Таганрог. Антон Чехов. Набережная Азовского моря

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вы увидите главные достопримечательности и узнаете самые интересные факты о его знаменитых жителях.

Вас ждет знакомство с историко-архитектурной заповедной частью Таганрога: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.

Посещение «Литературного музея А. П. Чехова». Это единственный из всех чеховских музеев России, полностью прослеживающий всю жизнь и творчество великого писателя и драматурга. Музей расположен в здании бывшей мужской классической гимназии, в которой учился А. П. Чехов.

Обед в кафе города (азово-черноморская кухня).

Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога».

Прогулка по Пушкинской набережной, длина которой достигает 1085 м. Набережная украшена клумбами, газонами, живыми изгородями и стройными посадками пирамидальных тополей.

Свободное время для самостоятельной прогулки, ужина и покупки сувениров.

22:00 Отправление поезда в Сочи.

