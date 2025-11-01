На юг. Железнодорожный круиз из Москвы в Сочи
Начало: Москва, Казанский вокзал
1 ноя в 10:00
от 49 950 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие на юг. Железнодорожный круиз в Сочи
Начало: Москва, Казанский вокзал
1 ноя в 10:00
от 63 900 ₽ за человека
Гастрономия и горы на юге. Железнодорожный круиз в Сочи
Начало: Москва, Казанский вокзал
30 сен в 10:00
от 67 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Сочи в октябре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 49 950 до 67 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
