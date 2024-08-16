3 дня
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
16 авг в 18:00
23 авг в 18:00
49 000₽ за человека
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
5 авг в 10:00
48 000₽ за человека
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