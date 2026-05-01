Мои заказы

Секреты Большого Сочи. Тур на 4 дня

Секреты Большого Сочи
Тур познакомит вас с историей и архитектурой города Сочи, а также откроет двери к его природным чудесам.

Вы посетите Олимпийский парк, исторический центр и Красную Поляну, прогуляетесь по живописным тропам и
читать дальшеуменьшить

сможете насладиться великолепными водопадами и каньонами. Это путешествие подарит яркие эмоции, которые надолго останутся в памяти. Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую дату на 4 дня. Каждый день тура закреплен за определенным днем недели.

Секреты Большого Сочи. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Секреты Большого Сочи. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Секреты Большого Сочи. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Вс. Знакомство с Сочи

Заезд в гостиницу в 14:00.

Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.

Обед (доп. плата).

Выезд на экскурсию в 14:30. Перемещение по городу к началу экскурсии и обратно в отель осуществляется на электропоезде.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру города.

Вы посетите улицу Навагинскую, исторический парк Ривьера, Приморскую набережную.

Вы увидите здание ж/д вокзала, Морского вокзала, Зимнего театра — три визитные карточки Сочи.

Возвращение в гостиницу. Время на ужин (доп. плата).

Окончание программы в 18:30. Свободное время.

Питание в первый день не предусмотрено.

Вс. Знакомство с СочиВс. Знакомство с СочиВс. Знакомство с СочиВс. Знакомство с Сочи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пн. Ущелье реки Агуры

Завтрак в гостинице.

Поход по маршруту «Ущелье реки Агура».

Вход в ущелье 200 руб. /чел., дети до 18 лет бесплатно.

Отправление группы на маршрут в 09:00.

Здесь вы увидите каскады водопадов высотой 20 и 30 метров. Пройдёте по тропе 1911 года закладки и восхититесь панорамой Кавказских гор с высоты Орлиных скал.

Питание на маршруте.

Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.

Ужин в гостинице (доп. плата).

Окончание программы в 14:00. Свободное время.

Пн. Ущелье реки АгурыПн. Ущелье реки АгурыПн. Ущелье реки АгурыПн. Ущелье реки Агуры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Вт. Красная Поляна

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия на Красную поляну — место проведения Олимпийских игр — 2014 года и посещение Олимпийского парка.

Время выезда на экскурсию будет сообщено организатором дополнительно.

В ходе экскурсии вы посетите Краснополянскую пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор, Медальную площадь Олимпийского парка.

Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако за дополнительную плату от 2 500 руб. /чел.

Питание — комплексный обед.

Организатор по состоянию и объёму группы может предложить посетить Ахштырский каньон и минеральный источник Чвижепсе.

Ужин в гостинице (доп. плата). Свободное время.

Программа оканчивается через час после окончания шоу фонтанов, время начала фонтанов регламентируется администрацией парка.

Вт. Красная ПолянаВт. Красная ПолянаВт. Красная ПолянаВт. Красная Поляна
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ср. Поход по маршруту «По реке Сочи»

Завтрак. Выезд на экскурсию в 9:00.

Сегодня Вам предстоит посещение красивейшей долины реки Сочи, экологической деревни Ажек и множества больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.

Ажекский лесопарк — 200 руб/чел, дети до 18 лет бесплатно.

Ужин в гостинице (доп. плата). Питание на маршруте — обед.

Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.

Окончание программы в 17:00.

Ср. Поход по маршруту «По реке Сочи»Ср. Поход по маршруту «По реке Сочи»Ср. Поход по маршруту «По реке Сочи»Ср. Поход по маршруту «По реке Сочи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Чт. Долина Мзымта - Ивановский водопад

Начало программы в 09:00.

Сегодня мы идём к горному водопаду, утаённому в чаще первобытного леса. Здесь всегда царит таинственный полумрак…

Любители водных процедур в горных реках могут искупаться в водопаде.

Ивановский водопад — 200 руб/чел, дети до 18 лет бесплатно.

Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.

Окончание программы в 17:00.

Чт. Долина Мзымта - Ивановский водопадЧт. Долина Мзымта - Ивановский водопадЧт. Долина Мзымта - Ивановский водопадЧт. Долина Мзымта - Ивановский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Пт. Дендрология Сочи

Завтрак.

Сбор группы в 09:00 в холле гостиницы. Выезд на экскурсию.

Выезд в дендрологический лесопарк — историческое место, где Вы познакомитесь с культурой дуба пробкового, секвойями, кипарисами, ликвидамбрами, гигантским тополем в несколько обхватов и знаменитым жертвенным камнем — ровесником египетских пирамид.

Необходимо взять с собой набор личной посуды, т. к питание будет в полевых условиях.

Длительность экскурсии около 2 часов.

После программы желающие могут посетить русскую баню (сауну) на берегу реки — длительность парения 1 час от 350 руб. /чел.

После чего автомобиль отвезёт Вас в отель.

Отдых. Окончание программы в 13:00.

Пт. Дендрология СочиПт. Дендрология СочиПт. Дендрология СочиПт. Дендрология Сочи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Сб. Свободный день. Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободный день. Отдых.

Освобождение номеров не позже 12:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость на 1 человека в группе от 2-х человек — 42 600 руб.

Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб. (3 ночи).

Доплата к программев высокий сезон (с 1.07 по 31.08) — 8 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Green Hosta»

3 ночи

Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.

Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.

По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.

Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»Отель «Green Hosta»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2-, 3-местные номера, удобства в номере
  • 2-разовое питание: питание в первый день не предусмотрено, завтраки 2-7 дни, обеды 2-6 день
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа инструктора-проводника
  • Работа экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билет до Сочи и обратно
  • Входные билеты в Сочинский национальный парк: Агурское ущелье - 200 руб. /чел. дети до 18 лет бесплатноканатная дорога - от 2 500 руб. /чел. Ажекский лесопарк - 200 руб. /чел. Кудепста - 200 руб. /чел. Ивановский водопад - 200 руб. /чел
  • Агурское ущелье - 200 руб. /чел. дети до 18 лет бесплатно
  • Канатная дорога - от 2 500 руб. /чел
  • Ажекский лесопарк - 200 руб. /чел
  • Кудепста - 200 руб. /чел
  • Ивановский водопад - 200 руб. /чел
  • Баня (сауна) от 350 руб. /чел (по желанию)
  • Доплаты за 1-местное размещение и размещение в отеле 3* в высокие даты
  • Экологические сборы в Сочинском национальном парке от 200 руб. /чел каждый билет
  • Питание: обеды в 1-й и 7-й день, ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Городские экскурсии:

  • удобный комплект вещей по сезону;
  • обувь на низкой подошве;
  • фототехнику;
  • зонт или плащ;
  • панама.

Загородные экскурсии:

  • удобный комплект вещей по сезону;
  • обувь на низкой подошве с хорошим протектором;
  • фототехника;
  • плащ;
  • панама;
  • походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка);
  • рюкзак 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма.

Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Сочи

Похожие туры на «Секреты Большого Сочи. Тур на 4 дня»

Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
На машине
7 дней
5 отзывов
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
71 000 ₽ за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
На машине
7 дней
5 отзывов
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
77 200 ₽ за человека
Секреты Большого Сочи. Тур на неделю
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Тур на неделю
Начало: Г. Сочи
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
71 000 ₽ за человека
Сочинский эксклюзив. Тур на неделю
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Сочинский эксклюзив. Тур на неделю
Начало: Г. Сочи
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 77 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи
от 42 600 ₽ за человека