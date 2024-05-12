Сегодня едем на обзорную экскурсию на Красную Поляну — место проведения олимпийских игр 2014 года.

Проедем по старому Константиновскому шоссе и насладимся пейзажем со смотровой площадки ущелья Ах-Цу. Заедем на минеральный источник Чвижепсе, вы попробуете водичку на вкус. Заглянем на пасеку, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом.

Вы посмотрите на водопад Девичьи слёзы и сможете оценить, насколько он соответствует своему названию. Посетим дольменный комплекс Красной Поляны. Мегалитические сооружения — ровесники египетских пирамид. Прогуляемся по набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие поднимутся по канатной дороге на хребет Аибга или Псехако (за доплату).

Питание — комплексный обед. Ужин в гостинице. Свободное время.