Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Авторский тур в Сочи

Изучить культурные места и природные достопримечательности района

За 7 дней тура вы полюбуетесь водопадами, ущельями и журчащими реками, познакомитесь с историческим и современным культурным наследием города. Посетите Олимпийский парк и Красную Поляну, узнаете интересные детали проведения олимпиады.

Прогуляетесь по тенистым дорожкам Сочинского национального парка, рассмотрите древние растения, растущие на берегу Чёрного моря, и насладитесь пейзажами со смотровых площадок.
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Ближайшие даты:
12
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мая
2
июн
9
июн
16
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур подходит для людей от 6 до 70 лет.

Вам понадобятся: удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве с хорошим протектором, фототехника, зонт или плащ, головной убор, походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка), рюкзак на 20-25 литров.

Проживание. В гостинице 3*, 2-3-местные номера, удобства в номере.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание (завтраки и ужины в гостинице, обеды в кафе по маршруту или пикники).

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по историческому центру Сочи

После встречи и размещения в гостинице вы познакомитесь с гидом, пройдёте инструктаж по безопасности и, пообедав, отправитесь на обзорную экскурсию по историческому центру города. Пройдётесь по Навагинской улице — главной пешеходной улице с кипарисовой и пальмовой аллеями и зелёными зонами отдыха. Погуляете в парке «Ривьера», где растут разные виды растений и деревьев, много развлечений и аттракционов. Посетите Центральную набережную, протянувшуюся на 2 км, полюбуетесь видом на море, пальмами и реликтовыми соснами. Побываете на Железнодорожном и Морском вокзалах, символах курорта. Перед Морским проходит променад и расположены стоянки для яхт и катеров. Рассмотрите фасад Зимнего театра, украшенный 88 классическими колоннами и фигурами женщин, олицетворяющими направления в искусстве: скульптуру, архитектуру и живопись.

Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время.

Обзорная экскурсия по историческому центру СочиОбзорная экскурсия по историческому центру СочиОбзорная экскурсия по историческому центру СочиОбзорная экскурсия по историческому центру Сочи
2 день

Прогулка по ущелью реки Агура

Завтракаем и в 10:00 отправляемся в поход по живописному Агурскому ущелью на территории Сочинского национального парка. Вы полюбуетесь водопадами, скалами и пышной растительностью, сможете сделать эффектные фотографии на память.

Питание на маршруте — два перекуса. Ужин в гостинице. Свободное время.

Прогулка по ущелью реки АгураПрогулка по ущелью реки АгураПрогулка по ущелью реки АгураПрогулка по ущелью реки Агура
3 день

Красная Поляна

Сегодня едем на обзорную экскурсию на Красную Поляну — место проведения олимпийских игр 2014 года.
Проедем по старому Константиновскому шоссе и насладимся пейзажем со смотровой площадки ущелья Ах-Цу. Заедем на минеральный источник Чвижепсе, вы попробуете водичку на вкус. Заглянем на пасеку, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом.

Вы посмотрите на водопад Девичьи слёзы и сможете оценить, насколько он соответствует своему названию. Посетим дольменный комплекс Красной Поляны. Мегалитические сооружения — ровесники египетских пирамид. Прогуляемся по набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие поднимутся по канатной дороге на хребет Аибга или Псехако (за доплату).

Питание — комплексный обед. Ужин в гостинице. Свободное время.

Красная ПолянаКрасная ПолянаКрасная ПолянаКрасная Поляна
4 день

Долина реки Сочи

В этот день вы посетите долину реки Сочи. Полюбуетесь холмами, покрытыми деревьями, подышите ароматным и чистым воздухом. Заглянем в экопоселение «Ажек» — лесная хижина с несколькими пасеками вокруг. Насладимся нетронутой природой и видом водопадов, стекающих вдоль тропы со стен каньона.

Завтрак и ужин в гостинице. Питание на маршруте — обед.

Долина реки СочиДолина реки СочиДолина реки Сочи
5 день

Из долины реки Мзымта в долину Восточной Хосты

Сегодня из долины реки Мзымта пройдём в долину реки Восточная Хоста. Покорим перевал, полюбуемся 10-метровым Ивановским водопадом, образующим глубокое озеро, желающие искупаются в нём. Озеро окружено каменными глыбами, поросшими мхом, а водопад обрамлён скалами с растущими на них лианами и папоротниками. Журчание воды, пение птиц и буйство зелени расслабляют и успокаивают.
К вечеру вернёмся в гостиницу.

Из долины реки Мзымта в долину Восточной ХостыИз долины реки Мзымта в долину Восточной ХостыИз долины реки Мзымта в долину Восточной Хосты
6 день

Дендрарий

Завтракаем, собираемся в 10:00 и отправляемся исследовать флору дендрологического парка на склоне хребта Овсянникова. Здесь в природной среде растут экзотические растения, завезённые со всех сторон света. Вы увидите пробковые дубы, секвойи, кипарисы, гигантский тополь в несколько обхватов и знаменитый жертвенный камень.
Отдых. Русская баня (сауна). Ужин. Свободное время.

ДендрарийДендрарийДендрарий
7 день

Олимпийский парк

После освобождения номеров едем изучать Олимпийский парк. Прогуляемся, вы узнаете историю Олимпийских дворцов. Желающие посетят музеи парка, экспозиции которых знакомят с гонками «Формулы-1».
Окончание программы в 13:00.

Олимпийский паркОлимпийский паркОлимпийский парк

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа инструктора-проводника и экскурсовода
  • Возможен заезд на меньшее количество дней (цена по запросу)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сочи и обратно
  • Входные билеты на канатную дорогу и в Сочинский национальный парк
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • В период с 01.07 по 01.09.2022 стоимость тура - 51 300 руб. (7 дней, размещение 3*)
Место начала и завершения?
Сочи, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные туры

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