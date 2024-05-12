Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Прогуляетесь по тенистым дорожкам Сочинского национального парка, рассмотрите древние растения, растущие на берегу Чёрного моря, и насладитесь пейзажами со смотровых площадок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 500 ₽
Описание
Организационные детали
Тур подходит для людей от 6 до 70 лет.
Вам понадобятся: удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве с хорошим протектором, фототехника, зонт или плащ, головной убор, походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка), рюкзак на 20-25 литров.
Проживание. В гостинице 3*, 2-3-местные номера, удобства в номере.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание (завтраки и ужины в гостинице, обеды в кафе по маршруту или пикники).
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по историческому центру Сочи
После встречи и размещения в гостинице вы познакомитесь с гидом, пройдёте инструктаж по безопасности и, пообедав, отправитесь на обзорную экскурсию по историческому центру города. Пройдётесь по Навагинской улице — главной пешеходной улице с кипарисовой и пальмовой аллеями и зелёными зонами отдыха. Погуляете в парке «Ривьера», где растут разные виды растений и деревьев, много развлечений и аттракционов. Посетите Центральную набережную, протянувшуюся на 2 км, полюбуетесь видом на море, пальмами и реликтовыми соснами. Побываете на Железнодорожном и Морском вокзалах, символах курорта. Перед Морским проходит променад и расположены стоянки для яхт и катеров. Рассмотрите фасад Зимнего театра, украшенный 88 классическими колоннами и фигурами женщин, олицетворяющими направления в искусстве: скульптуру, архитектуру и живопись.
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время.
Прогулка по ущелью реки Агура
Завтракаем и в 10:00 отправляемся в поход по живописному Агурскому ущелью на территории Сочинского национального парка. Вы полюбуетесь водопадами, скалами и пышной растительностью, сможете сделать эффектные фотографии на память.
Питание на маршруте — два перекуса. Ужин в гостинице. Свободное время.
Красная Поляна
Сегодня едем на обзорную экскурсию на Красную Поляну — место проведения олимпийских игр 2014 года.
Проедем по старому Константиновскому шоссе и насладимся пейзажем со смотровой площадки ущелья Ах-Цу. Заедем на минеральный источник Чвижепсе, вы попробуете водичку на вкус. Заглянем на пасеку, где вам расскажут о тонкостях местного пчеловодства и угостят ароматным мёдом.
Вы посмотрите на водопад Девичьи слёзы и сможете оценить, насколько он соответствует своему названию. Посетим дольменный комплекс Красной Поляны. Мегалитические сооружения — ровесники египетских пирамид. Прогуляемся по набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие поднимутся по канатной дороге на хребет Аибга или Псехако (за доплату).
Питание — комплексный обед. Ужин в гостинице. Свободное время.
Долина реки Сочи
В этот день вы посетите долину реки Сочи. Полюбуетесь холмами, покрытыми деревьями, подышите ароматным и чистым воздухом. Заглянем в экопоселение «Ажек» — лесная хижина с несколькими пасеками вокруг. Насладимся нетронутой природой и видом водопадов, стекающих вдоль тропы со стен каньона.
Завтрак и ужин в гостинице. Питание на маршруте — обед.
Из долины реки Мзымта в долину Восточной Хосты
Сегодня из долины реки Мзымта пройдём в долину реки Восточная Хоста. Покорим перевал, полюбуемся 10-метровым Ивановским водопадом, образующим глубокое озеро, желающие искупаются в нём. Озеро окружено каменными глыбами, поросшими мхом, а водопад обрамлён скалами с растущими на них лианами и папоротниками. Журчание воды, пение птиц и буйство зелени расслабляют и успокаивают.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Дендрарий
Завтракаем, собираемся в 10:00 и отправляемся исследовать флору дендрологического парка на склоне хребта Овсянникова. Здесь в природной среде растут экзотические растения, завезённые со всех сторон света. Вы увидите пробковые дубы, секвойи, кипарисы, гигантский тополь в несколько обхватов и знаменитый жертвенный камень.
Отдых. Русская баня (сауна). Ужин. Свободное время.
Олимпийский парк
После освобождения номеров едем изучать Олимпийский парк. Прогуляемся, вы узнаете историю Олимпийских дворцов. Желающие посетят музеи парка, экспозиции которых знакомят с гонками «Формулы-1».
Окончание программы в 13:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа инструктора-проводника и экскурсовода
- Возможен заезд на меньшее количество дней (цена по запросу)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сочи и обратно
- Входные билеты на канатную дорогу и в Сочинский национальный парк
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- В период с 01.07 по 01.09.2022 стоимость тура - 51 300 руб. (7 дней, размещение 3*)