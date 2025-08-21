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Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое
Насладиться единением с нетронутой природой, полюбоваться водоёмами и звёздным небом
Начало: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор,...
21 авг в 06:00
25 сен в 06:00
34 425 ₽
40 500 ₽ за человека
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15...
58 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
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