Заповедники, пещеры, водопады, набережная горнолыжного курорта, вкусная еда, архитектура города и его самые интересные
Программа тура по дням
Воскресенье. Обзорная автомобильная тематическая экскурсия
Время в программе указано ориентировочно.
Заезд в гостиницу после 13:00. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.
Обед за доп. плату. Выезд на экскурсию. Начало программы в 14:30.
Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города «Советский Сочи».
Вы посетите территорию Приморской набережной, погрузитесь в великолепие сталинского ампира. Побываете в доме-музее Сталина (доп. плата), насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля.
Вам предстоит знакомство с визитными карточками Сочи: Морским вокзалом и зданием Зимнего театра.
Возвращение в гостиницу.
Окончание программы в 18:30.
Ужин за доп. плату. Свободное время.
Понедельник. Гора Ахун и Мацестинская долина
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию.
Начало программы в 10:00.
Посещение смотровой площадкина горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательностями города и его минеральной базой. Входные билеты – доп. плата.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед-пикник на берегу горной реки.
Окончание программы в 16:00.
Ужин за доп. плату в гостинице. Свободное время.
Вторник. Роза Хутор. Олимпийский парк
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00.
Вы посетитеприродные достопримечательности старого Константиновского шоссе:
- смотровую площадку ущелья Ах-Цу;
- Ахштырский каньон;
- пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие могут подняться на канатной дороге хребта Аибга или Псехако. Билеты на канатную дорогу – доп. плата.
Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.
Комплексный обед.
Ужин за доп. плату в гостинице. Свободное время.
Время окончания программы зависит от работы поющего фонтана.
Среда. Свободный день
Завтрак. Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы.
Желающие могут за доп. плату заказать факультативную экскурсию в Абхазию (выезд в 05:30) или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.
Внимание! Маршрут активный, требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.
Обед и ужин за доп. плату.
Окончание программы в 21:00.
Четверг. Дендрологический парк. Тисо-самшитовая роща
Завтрак. Сбор группы в 10:00 (или 09:00) в холле гостиницы.
День, посвященный природе Сочи. Вас ждут две экскурсии.
Утром — посещение дендрологического парка «Южные культуры» в Адлере. Вход – доп. плата.
После обеда — посещение Тисо-самшитовой рощи (парка Юрского периода), здесь всегда царит таинственный полумрак и растут древнейшие растения на земле. Вход – доп. плата.
В конце путешествия вас порадует жарким паром русская банька (за доп. плату).
Обед в кафе или ланч-бокс.
Ужин за доп. плату в гостинице.
Окончание программы в 16:00.
Пятница. Посещение храмов
Завтрак. Сбор группы в 10:00 (или 09:00) в холле гостиницы.
Этот день путешествия посвященхристианским ценностям и религии региона.
Вы побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе.
Окончание программы в 15:00.
Возвращение в гостиницу, ужин за доп. плату. Свободное время.
Суббота. Воронцовские пещеры. Чайная фабрика
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление группы на маршрут в 9:00.
Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида — Воронцовские пещеры.
Пройдете под каменными сводами пещеры. Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер. Вход – доп. плата.
На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая (за доп. плату).
Обед и ужин за доп. плату.
Окончание программы в 15:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура за 1 человека в группе от 2-х человек — 46 900 руб.
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб. (3 ночи).
Доплата к программев высокий сезон (с 1.07 по 31.08) — 8 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Green Hosta»
Расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски, есть терраса и бар.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2х - 4х местные номера, удобства в номере
- 2-разовое питание: в первый день питание не предусмотрено2-3 дни - завтрак и обед4 день - завтрак5-6 дни - завтрак и обед7 день - завтрак
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно
- Билеты на канатную дорогу - от 2500 руб. /чел
- Чайная дегустация - от 500 руб. /чел
- Входные билеты на дачу Сталина - от 600 руб. /чел
- Входные билеты в Воронцовскую пещеру - от 450 руб. /чел
- Парк «Южные культуры» - от 300 руб. /чел
- Пребывание в заповеднике (Тисосамшитовая роща) - от 300 руб. /чел., национальном парке (башня на горе Ахун, водопады на реке Змейка, экологическая тропа на Воронцовке) - каждый объект 200 руб. /чел
- Баня - от 350 руб. /чел
- Экскурсия по «Золотому кольцу Абхазии» - от 2500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону;
- обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- панама.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могут ли участвовать дети?
На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.
Программа может измениться?
Организатор вправе изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы.
В зависимости от сезона время начала может сдвинуться на 10:00.
Ранний выезд в Абхазию бывает в 5:30, бывает в 6:30. Зависит от автобуса, времени года. Корректируется диспетчером с вечера (примерно в 22:00 дают информацию о посадке).