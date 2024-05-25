Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет роскошный отдых с невероятными видами на город с моря
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Характеристики судна:
- Страна: Франция;
- Тип судна: Маломерное;
- Назначение судна: Перевозка пассажиров;
• Двигатель:
- 1 Volvo Penta MD 2040-D мощностью 29,41 к.
- Вт;
- Длина: 12,06 м;
- Ширина: 3,9 м;
- Осадка: 0,7 м;
- 15-ти метровая мачта, парус;
- Тип парусного вооружения: Бермудский шлюп;
- Площадь парусов: 89 кв. м;
- Максимальное количество людей на борту: 12 (включая экипаж);
- 11 посадочных мест;
- 3 каюты;
- 2 туалета;
- Кухня с проточной водой, столик, бокалы;
• Пледы на каждого гостя. Организационные детали:
- При посадке на судно и выходе в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами.
- Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание в летнее время
- Возможна встреча с дельфинами.
Что не входит в цену
- Питание
- Напитки
- Услуги фотографа
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашего судна. Обратите пожалуйста внимание на следующие моменты: при посадке на судно и выход в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами
- Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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