Суточная аренда яхты

Прогулка на яхте в Сочи: роскошный отдых с невероятными видами на город с моря
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет роскошный отдых с невероятными видами на город с моря
читать дальше

и возможность увидеть дельфинов в открытом море. Арендуя парусную яхту «Сибирь», Вы обеспечиваете себе незабываемый отдых и впечатления на всю жизнь.

Высококвалифицированный капитан и идеальное техническое состояние судна обеспечит Вам комфорт и безопасность на все время прогулки.

Суточная аренда яхты
Суточная аренда яхты
Суточная аренда яхты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Характеристики судна:

  • Страна: Франция;
  • Тип судна: Маломерное;
  • Назначение судна: Перевозка пассажиров;

• Двигатель:

  • 1 Volvo Penta MD 2040-D мощностью 29,41 к.
  • Вт;
  • Длина: 12,06 м;
  • Ширина: 3,9 м;
  • Осадка: 0,7 м;
  • 15-ти метровая мачта, парус;
  • Тип парусного вооружения: Бермудский шлюп;
  • Площадь парусов: 89 кв. м;
  • Максимальное количество людей на борту: 12 (включая экипаж);
  • 11 посадочных мест;
  • 3 каюты;
  • 2 туалета;
  • Кухня с проточной водой, столик, бокалы;

• Пледы на каждого гостя. Организационные детали:

  • При посадке на судно и выходе в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами.
  • Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино.

См. календарь

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Купание в летнее время
  • Возможна встреча с дельфинами.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Напитки
  • Услуги фотографа
  • Трансфер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашего судна. Обратите пожалуйста внимание на следующие моменты: при посадке на судно и выход в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами
  • Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиНочныеЛетниеНа яхтеАренда яхтВсе турыДельфиныЖивотныеПрокат и арендаАренда элитной яхты премиум классаАренда парусной яхты

Похожие туры из Сочи

Морской круиз: на яхте в Новороссийск
🛥 На яхте
Авторский тур
2 дня
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Начало: Сочи, Морской порт
27 мая в 08:00
28 мая в 08:00
100 000 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи
ХорошоТам