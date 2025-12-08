Мои заказы

Гастрономическое путешествие на юг. Железнодорожный круиз в Сочи

Гастрономическое путешествие на юг
Гастрономический трамвай прокатит вас до салона, где вы продегустируете вино и попробуете курник — символ праздника, достатка и гостеприимства на юге. А уже на следующий день, в Сочи, вас пригласят
на мацестинский чай.

Подъезжая всё ближе к югу, вы увидите сначала очаровательный Таганрог с тихими колоритными улочками и морским бризом, а затем — современный блистательный курорт Сочи с динамичной жизнью. Посетите побережья двух морей и полюбуетесь осенними южными пейзажами.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Расписание в разработке. Время в программе ориентировочное.

Самостоятельная посадка в туристский поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

11:00 Отправление поезда «На юг» с Казанского вокзала Москвы в Таганрог.

2 день

Таганрог. Автобусная экскурсия. Винный салон-дегустация

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вас ждет: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, знаменитая Каменная лестница, солнечные часы, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы в доме проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.

Гастрономический трамвай: путешествие во вкусы имперского города с дегустацией, вдохновленное величием трех императоров. Наш гастрономический трамвай проведет вас через эпохи, которые оставили свой след в культуре и кухне города.

Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога». Музей размещается в бывшем особняке Е. И. Шаронова, построенном в 1912 году.

Свободное время для небольшой прогулки по городу, покупка сувениров.

Винный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами. Познакомитесь с самыми известными винодельнями Ростовской области, такими как:

  • Ведерников — флагман российского виноделия;
  • Цимлянские вина;
  • винодельня Молчанов с ремесленной историей производства и изюминкой — лавандовым вином;
  • Винная Слобода — семейная винодельня, работающая как с автохтонами, так и с международными сортами;
  • Надельвальдер с амбициозным Таганрогским Пино-Нуаром.

Далее во время ужина вас ждет подача курника — блюда, которое было и остается важной частью кулинарной культуры юга России.

Возможность приобретения гастрономических сувениров и местных вин. Свободное время.

20:00 Отправление поезда в Сочи.

3 день

Сочинский дендрарий. Мацестинские чайные плантации. Олимпийский парк

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда на ж/д вокзал Сочи. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Наше путешествие начнётся с живописной улицы Навагинской, где современность гармонично переплетается с историей. Далее мы отправимся к главной визитной карточке курорта — Морскому вокзалу, где у вас будет возможность сделать фотографии у памятника героям культового фильма «Бриллиантовая рука».

Прогуливаясь по Приморскому парку и набережной, вы окунётесь в атмосферу южного города, где каждый уголок хранит свою историю. Вечнозелёная растительность, изящные аллеи, величественная сталинская архитектура и современный модерн создают неповторимый облик города.

Особое место в программе занимает посещение парка Дендрарий. Здесь представлена богатейшая коллекция из более чем 1 500 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых растений.

Обед в кафе города.

Продолжим наше увлекательное путешествие посещением дачи Сталина — места, где история оживает перед вашими глазами. Здесь вы погрузитесь в атмосферу прошлого и раскроете тайны, связанные с жизнью вождя.

Следующим пунктом программы станут знаменитые Мацестинские чайные плантации с дегустацией. Вы отправитесь в тур по цеху переработки чая, где сможете узнать секреты производства и попробовать настоящий черный и зеленый мацестинский чай, собранный вручную.

Уникальный чай в сочетании с медом и нежными блинами оставит незабываемое послевкусие!

Завершим день посещением величественного Олимпийского парка, где экскурсовод расскажет о закулисье Олимпиады, как Олимпийские игры изменили жизнь города и местных жителей, почему ледовый дворец «Айсберг» называют «Золотым».

А в конце программы вы насладитесь шоу поющих фонтанов в сердце парка.

Свободное время для самостоятельной прогулки, ужина и покупки сувениров.

22:00 Отправление поезда в Москву.

4 день

Свободный день

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

5 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

10:38 Прибытие в Москву на Казанский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории.

Внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное. Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — 33 500 руб. При бронировании 3 человек с размещением в 4-местном купе выкуп доп. места предоставляется бесплатно.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (СВ)Двухместное купе (СВ)
Одномест. размещ.
Для взрослых63 90077 900129 900
Дети 0–9 лет включительно (с местом)62 95076 950
Дети 0–4 лет включ. (без места)25 500

Варианты проживания

Туристский поезд

3 ночи

1-этажный состав, есть вагон-ресторан. Условия могут отличаться.

4-местное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

2 WC c раковинами и душ на вагон.

2-местное купе:

  • 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки — вертикальное двухместное купе);
  • 1 среднее полотенце на 1 чел;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

2 WC c раковинами и душ на вагон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Таганрог - Сочи - Москва
  • Входные билеты в объекты по программе
  • Питание, указанное в программе:4 завтракаобед в третий деньвинный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами во второй день
  • 4 завтрака
  • Обед в третий день
  • Винный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами во второй день
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 33 500 руб. (при бронировании 3 человек с размещением в 4-местном купе доп. место бесплатно)
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, кроме обеда в третий день и ужина во второй день
Место начала и завершения?
Москва, Казанский вокзал
Возможны ли изменения в программе?

Да, организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Может ли случиться замена вагона?

Да, вагон может быть заменен по не зависящим от компании обстоятельствам.

Организатор вправе аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае отмены/замены подвижного состава.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Где узнать точное расписание поездки?

Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

