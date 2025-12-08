2 день

Таганрог. Автобусная экскурсия. Винный салон-дегустация

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вас ждет: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, знаменитая Каменная лестница, солнечные часы, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы в доме проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.

Гастрономический трамвай: путешествие во вкусы имперского города с дегустацией, вдохновленное величием трех императоров. Наш гастрономический трамвай проведет вас через эпохи, которые оставили свой след в культуре и кухне города.

Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога». Музей размещается в бывшем особняке Е. И. Шаронова, построенном в 1912 году.

Свободное время для небольшой прогулки по городу, покупка сувениров.

Винный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами. Познакомитесь с самыми известными винодельнями Ростовской области, такими как:

Ведерников — флагман российского виноделия;

Цимлянские вина;

винодельня Молчанов с ремесленной историей производства и изюминкой — лавандовым вином;

Винная Слобода — семейная винодельня, работающая как с автохтонами, так и с международными сортами;

Надельвальдер с амбициозным Таганрогским Пино-Нуаром.

Далее во время ужина вас ждет подача курника — блюда, которое было и остается важной частью кулинарной культуры юга России.

Возможность приобретения гастрономических сувениров и местных вин. Свободное время.

20:00 Отправление поезда в Сочи.

