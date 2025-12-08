Посетите побережья двух морей — Азовского и Чёрного, полюбуетесь осенними южными пейзажами и
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Время в программе ориентировочное. Расписание в разработке.
Самостоятельная посадка в поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов: паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет.
11:00 Отправление поезда «На юг» с Казанского вокзала Москвы в Таганрог.
Таганрог. Автобусная экскурсия. Винный салон-дегустация
Завтрак в поезде.
08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вас ждет: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, знаменитая Каменная лестница, солнечные часы, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы в доме проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.
Гастрономический трамвай: путешествие во вкусы имперского города с дегустацией, вдохновленное величием трех императоров. Наш гастрономический трамвай проведет вас через эпохи, которые оставили свой след в культуре и кухне города.
Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога». Музей размещается в бывшем особняке Е. И. Шаронова, построенном в 1912 году.
Свободное время для небольшой прогулки по городу, покупка сувениров.
Винный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами. Познакомитесь с самыми известными винодельнями Ростовской области, такими как:
- Ведерников — флагман российского виноделия;
- Цимлянские вина;
- винодельня Молчанов с ремесленной историей производства и изюминкой — лавандовым вином;
- Винная Слобода — семейная винодельня, работающая как с автохтонами, так и с международными сортами;
- Надельвальдер с амбициозным Таганрогским Пино-Нуаром.
Далее во время ужина вас ждет подача курника — блюда, которое было и остается важной частью кулинарной культуры юга России.
Возможность приобретения гастрономических сувениров и местных вин. Свободное время.
20:00 Отправление поезда в Сочи.
Красная поляна. Дегустация вина и форели. Олимпийский парк
Завтрак в поезде.
08:30 Прибытие поезда на ж/д вокзал Сочи. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Начнем с незабываемого подъема на канатной дороге, где перед вами один за другим раскроются потрясающие панорамные виды.
Сначала живописные курорты Красной Поляны с их уютными отелями и яркой жизнью, а чуть выше — впечатляющие олимпийские объекты, символы грандиозных спортивных достижений и современной истории региона.
Обед в ресторане в горах.
В путешествии вас ждет визит на крупнейший в России форелеводческий завод, где вы познакомитесь с искусством выращивания «царской» рыбы и насладитесь дегустацией.
Заключительный аккорд — прогулка по легендарному Олимпийскому парку, где вы погрузитесь в историю зимних Олимпийских игр, откроете секреты трансформации Имеретинской низменности и узнаете, как Олимпиада изменила жизнь и облик этого удивительного города.
Свободное время для самостоятельной прогулки, ужина и покупки сувениров.
22:00 Отправление поезда в Москву.
Свободный день
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
10:38 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории.
Внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное. Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 33 500 руб. При бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе выкуп доп. места предоставляется бесплатно.
Стоимость тура указана на 1 человека в руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (СВ)
|Двухмест. купе (СВ)
|Одномест. размещ.
|Для взрослых
|67 900
|82 400
|133 900
|Дети от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|66 950
|81 450
|—
|Дети от 0 до 4 лет включ. (без места)
|29 500
|—
|—
Варианты проживания
Туристский поезд
1-этажный состав, есть вагон-ресторан. Условия могут отличаться.
4-х местное купе:
- 2 нижние + 2 верхние полки;
- 1 среднее полотенце на 1 чел;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка купе каждый день;
- набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
2 WC c раковинами и душ на вагон.
2-х местное купе:
- 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки — вертикальное двухместное купе);
- 1 среднее полотенце на 1 чел;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка каждый день;
- набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
2 WC c раковинами и душ на вагон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Таганрог - Сочи - Москва
- Входные билеты в объекты по программе
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака и обед в третий день
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 33 500 руб. (при бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе доп. место бесплатно)
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, кроме обеда во второй день
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
Да, организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Может ли случиться замена вагона?
Да, вагон может быть заменен по не зависящим от компании обстоятельствам.
Организатор вправе аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае отмены/замены подвижного состава.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Где узнать точное расписание поездки?
Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.