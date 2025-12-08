Мои заказы

Гастрономия и горы на юге. Железнодорожный круиз в Сочи

Гастрономия и горы на юге
Вы откроете для себя роскошь и магию Кавказа в нашей эксклюзивной программе по самым впечатляющим уголкам Красной Поляны.

Посетите побережья двух морей — Азовского и Чёрного, полюбуетесь осенними южными пейзажами и
читать дальше

оригинально проведете ноябрьские праздники.

Подъезжая всё ближе к югу вы увидите сначала очаровательный Таганрог с тихими колоритными улочками и морским бризом, а затем — современный блистательный курорт Сочи с динамичной жизнью.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Время в программе ориентировочное. Расписание в разработке.

Самостоятельная посадка в поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов: паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет.

11:00 Отправление поезда «На юг» с Казанского вокзала Москвы в Таганрог.

2 день

Таганрог. Автобусная экскурсия. Винный салон-дегустация

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда в Таганрог. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусная экскурсия «Таганрог я не миную…». Вас ждет: памятник основателю города Петру I, Александру I, Дворец Алфераки, знаменитая Каменная лестница, солнечные часы, «Домик Чеховых», где с 1859 по 1861 годы в доме проживал со своей семьей купец П. Е. Чехов.

Гастрономический трамвай: путешествие во вкусы имперского города с дегустацией, вдохновленное величием трех императоров. Наш гастрономический трамвай проведет вас через эпохи, которые оставили свой след в культуре и кухне города.

Посещение музея «Градостроительство и быт Таганрога». Музей размещается в бывшем особняке Е. И. Шаронова, построенном в 1912 году.

Свободное время для небольшой прогулки по городу, покупка сувениров.

Винный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами. Познакомитесь с самыми известными винодельнями Ростовской области, такими как:

  • Ведерников — флагман российского виноделия;
  • Цимлянские вина;
  • винодельня Молчанов с ремесленной историей производства и изюминкой — лавандовым вином;
  • Винная Слобода — семейная винодельня, работающая как с автохтонами, так и с международными сортами;
  • Надельвальдер с амбициозным Таганрогским Пино-Нуаром.

Далее во время ужина вас ждет подача курника — блюда, которое было и остается важной частью кулинарной культуры юга России.

Возможность приобретения гастрономических сувениров и местных вин. Свободное время.

20:00 Отправление поезда в Сочи.

3 день

Красная поляна. Дегустация вина и форели. Олимпийский парк

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие поезда на ж/д вокзал Сочи. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Начнем с незабываемого подъема на канатной дороге, где перед вами один за другим раскроются потрясающие панорамные виды.

Сначала живописные курорты Красной Поляны с их уютными отелями и яркой жизнью, а чуть выше — впечатляющие олимпийские объекты, символы грандиозных спортивных достижений и современной истории региона.

Обед в ресторане в горах.

В путешествии вас ждет визит на крупнейший в России форелеводческий завод, где вы познакомитесь с искусством выращивания «царской» рыбы и насладитесь дегустацией.

Заключительный аккорд — прогулка по легендарному Олимпийскому парку, где вы погрузитесь в историю зимних Олимпийских игр, откроете секреты трансформации Имеретинской низменности и узнаете, как Олимпиада изменила жизнь и облик этого удивительного города.

Свободное время для самостоятельной прогулки, ужина и покупки сувениров.

22:00 Отправление поезда в Москву.

4 день

Свободный день

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

5 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

10:38 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории.

Внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное. Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 33 500 руб. При бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе выкуп доп. места предоставляется бесплатно.

Стоимость тура указана на 1 человека в руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (СВ)Двухмест. купе (СВ)
Одномест. размещ.
Для взрослых67 90082 400133 900
Дети от 0 до 9 лет включительно (с местом)66 95081 450
Дети от 0 до 4 лет включ. (без места)29 500

Варианты проживания

Туристский поезд

3 ночи

1-этажный состав, есть вагон-ресторан. Условия могут отличаться.

4-х местное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

2 WC c раковинами и душ на вагон.

2-х местное купе:

  • 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки — вертикальное двухместное купе);
  • 1 среднее полотенце на 1 чел;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

2 WC c раковинами и душ на вагон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Таганрог - Сочи - Москва
  • Входные билеты в объекты по программе
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака и обед в третий день
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 33 500 руб. (при бронировании 3-х человек с размещением в 4-х местном купе доп. место бесплатно)
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, кроме обеда во второй день
Место начала и завершения?
Москва, Казанский вокзал
Возможны ли изменения в программе?

Да, организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Может ли случиться замена вагона?

Да, вагон может быть заменен по не зависящим от компании обстоятельствам.

Организатор вправе аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае отмены/замены подвижного состава.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Где узнать точное расписание поездки?

Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

