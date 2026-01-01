Трансформация в горах Сочи: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
30 янв в 16:00
6 фев в 16:00
100 000 ₽ за человека
От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
«Вы пройдёте по подвесному мосту «Скайпарка» и прогуляетесь по реликтовым лесам Хосты»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
109 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
«Далее поднимемся по хребту Ахцу к смотровой площадке с видом на экстремальный «Скайпарк» — также доступен для посещения по желанию»
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Сочи в январе 2026
Сейчас в Сочи в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 65 000 до 109 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Сочи на 2026 год по теме «Развлечения», 7 ⭐ отзывов, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март