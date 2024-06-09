Тур «Аибга Черничная тропа»

Мы отправимся в пеший тур по длинной и насыщенной Черничной тропе.

Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на смотровых площадках, перейдем через горный перевал и обязательно доберемся до Ачипсинских водопадов.
Тур «Аибга Черничная тропа»
Тур «Аибга Черничная тропа»
Тур «Аибга Черничная тропа»
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Хмелевские озера
  • Зеркальное озеро
  • Ачипсинские водопады

Описание тура

Что вас ждет

Цель нашего путешествия — познакомить вас с историей Красной Поляны, показать её природную красоту и гармонию первозданной природы. Вы пройдете по бархатному самшитовому лесу, почувствуете незыблемую мощь горных вершин Аибга, увидите растения, не встречающиеся больше ни в одном уголке мира. А после отдохнете у подножия высокого водопада Кейву, наблюдая за переплетением потоков хрустальной воды и чувствуя, как замедляется ход времени. В пути вас ожидают интересные приключения, классные селфи, хорошая компания и интересные рассказы. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, а в случае дождя — зонт и дождевик.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хмелевские озера
  • Зеркальное озеро
  • Ачипсинские водопады
Что включено
  • Заброска до Хмелевских озёр
  • Привал у Зеркального озера
  • Фотосессия на смотровых площадках
  • Ночёвка в лагере, проход через горный перевал
  • Прогулка до Ачипсинских водопадов
Что не входит в цену
  • Персональные квест-задания (по желанию)
  • Фото - и видеосъемка (по желанию)
  • Аэросъемка и клип (по желанию)
  • Тимбилдинг, корпоративный отдых (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем: наденьте удобную одежду и обувь
  • Возьмите бутылку воды
  • Накиньте головной убор
  • Возьмите наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде в горах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

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