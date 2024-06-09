Мы отправимся в пеший тур по длинной и насыщенной Черничной тропе. Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на смотровых площадках, перейдем через горный перевал и обязательно доберемся до Ачипсинских водопадов.

Описание тура