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Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«У нас будут пешие прогулки к водопаду, Анакопийской крепости, но это не требует специальной физической подготовки»
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
«Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом»
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«А после отдохнете у подножия высокого водопада Кейву, наблюдая за переплетением потоков хрустальной воды и чувствуя, как замедляется ход времени»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
«Полюбуемся рукотворным водопадом и наберём воды из святого источника»
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопады»
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