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Авторские туры на 6 дней в Сочи

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Сочи, цены от 64 900 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней
Начало: Г. Сочи
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
от 70 700 ₽ за человека
Секреты Большого Сочи. Тур на 6 дней
Пешая
На автобусе
6 дней
Секреты Большого Сочи. Тур на 6 дней
Начало: Г. Сочи
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
64 900 ₽ за человека
Тур в Сочи: фитнес-девичник
6 дней
-
4%
Тур в Сочи: фитнес-девичник
Фитнес-каникулы для твоего тела и души
24 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 78 000 ₽81 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сочинский эксклюзив. Тур на 6 дней;
  2. Секреты Большого Сочи. Тур на 6 дней;
  3. Тур в Сочи: фитнес-девичник.
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Олимпийский Парк;
  2. Озеро Рица;
  3. Ресторан «Гагрипш»;
  4. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  5. Голубое озеро;
  6. Юпшарский каньон;
  7. Роза Хутор;
  8. Приморский парк;
  9. Новый Афон;
  10. Абрау-Дюрсо.
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2026
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