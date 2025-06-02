Добро пожаловать на Соловки

Соловки – место особенной атмосферы.

Здесь находится обитель, в которой живут люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве.

Острова поражают разнообразием экскурсий, выбрать из которых непросто: переплетаются монастырские и тюремные истории, добавляются морские и велосипедные прогулки, пикники. Заезды по запросу с понедельника по пятницу.
Добро пожаловать на Соловки
Добро пожаловать на Соловки
Добро пожаловать на Соловки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю

08:00/12:30 Выезд на теплоходе из Рабочеостровска.

10:00/14:30 Прибытие на Соловки.

Встреча и трансфер до гостиницы. Туристы оставляют вещи в номере.

Соловецкий обед в кафе.

Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа).

Мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда.

Монастырь не только историческая достопримечательность. Это действующая обитель и возможность встретиться с людьми, посвятившими себя посту и молитве.

Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаете подробнее его непростую как жизнь историю.

Свободное время на прогулки.

Ужин самостоятельно.

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю
2 день

Долгая губа. Большой Заяцкий остров

Завтрак в гостинице.

09:00 Групповая морская экскурсия «Долгая губа» с дегустацией мидий (5 часов).

Пятичасовая увлекательная экскурсия на Соловках.

Экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормовую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

14:30 Обед в кафе.

15:00 Групповая морская экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (3 часа).

Заяцкий остров – уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь.

Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.

18:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Долгая губа. Большой Заяцкий островДолгая губа. Большой Заяцкий островДолгая губа. Большой Заяцкий островДолгая губа. Большой Заяцкий островДолгая губа. Большой Заяцкий остров
3 день

Архипелаг Кузова

Завтрак в гостинице.

09:30 Групповая экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека».

Архипелаг Кузова – жемчужное ожерелье Белого моря.

Словно каменный великан, проходя мимо, бросил горсть самоцветов в море, и теперь два десятка островов дрейфуют по бескрайним водным просторам.

Покрытые тундрой утёсы, сглаженные ледником каменные лбы скал, зеркала реликтовых болот, затаившиеся от ветров в расщелинах миниатюрные деревца – каждый шаг вверх по склону острова Немецкий Кузов (самой высокой отметке на всем Карельском Беломорье) открывает новые, потрясающей красоты пейзажи.

Вокруг «каменные бабы», вдали – стоянка древнего человека, поражающие воображение

15:00 Обед в кафе.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Архипелаг КузоваАрхипелаг Кузова
4 день

Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»

Завтрак в гостинице.

10:00 Групповая автобусно-пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит».

Мы посетим одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Узнаем историю памятников действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор.

Далее направляемся в красивейшее место – ботанический сад «Макарьевская пустынь».

Мы посетим один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидим уникальные посадки и потрясающий вид со стороны на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающийся с Александровской горки.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Групповая пешеходная экскурсия по Соловецкому архипелагу (3 часа).

Увлекательная пешеходная экскурсия посвящена той части острова, что расположена за монастырскими стенами, в миру.

Как древний свиток, разворачиваются соловецкие истории в южной части посёлка, и из слов гида век за веком вырастает сегодняшний мир.

Вот мы идём по земле, где живут древние люди в VI тысячелетии до нашей эры, через полчаса ставим келью рядом со старцами Савватием и Германом, переносимся во времена соловецкого лагеря и возвращаемся к современной монашеской жизни.

18:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»
5 день

Соловецкая Венеция

Завтрак в гостинице.

Освобождение номера.

Трансфер на лодочную станцию.

10:00 Лодочный поход по большому кругу озерно-канальной системы «Соловецкая Венеция» (3 часа).

Экскурсия для тех, кто любит спокойствие и пение птиц.

На лодках мы отправимся в самое сердце острова по соловецким озёрам и каналам.

Грести не придётся, ведь передвигаемся на электромоторе.

16:00 Обед в кафе.

Свободное время.

Трансфер на причал.

16:00/19:00 Выезд на теплоходе с Соловков.

Соловецкая ВенецияСоловецкая Венеция

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или частном секторе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
«Соло Норд»57 90064 900
«Соловецкая слобода»,
«Приют»,
«На Флоренского»		59 00066 000
«Соловки-отель»60 20067 200
Частный сектор55 500

Варианты проживания

Отель «Соло Норд»

4 ночи

Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.

Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»

Гостиница «Соловецкая слобода»

4 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.

Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»

Гостиница «Приют»

4 ночи

Гостиница «Приют» – первая частная гостиница на Соловецких островах. Она расположена в бухте «Благополучия» на Сельдяном мысу напротив монастыря. Гостиница основана в 1989 году, как кооператив «Приют», семьей Ильей Васильевичем и Ириной Мартыновной Муромцевыми. Первая туристическая группа была принята в июне этого же года.

Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»

На Флоренского

4 ночи

Кирпичный коттедж в южной части пос. Соловецкий, в 5 мин. ходьбы от Кремля. Уютные двух- и трёхместные номера, оборудованные санузлом и душевой кабиной. Макс. вместимость – 11 человек.

Гостиница «Соловки-отель»

4 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»

Частный сектор

4 ночи

2-3-комнатные благоустроенные квартиры в жилых двухэтажных деревянных домах в центре поселка.

Размещение с подселением, общий санузел и кухня.

Стоимость проживания указана без завтрака.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Групповые экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Питание: 4 завтрака, 5 обедов
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно
  • Билеты на теплоход до/от Соловков - 3 300 руб. /чел. в одну сторону
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до Соловков и обратно?

В первый день тура в 08:00/12:30 выезд на теплоходе из Рабочеостровска.

В последний день тура в 16:00/19:00 выезд на теплоходе с Соловков.

Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно — 3 300 руб. /чел. в одну сторону.

Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером в удобное для вас время (1 час 20 минут в пути, под запрос).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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