1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю

08:00/12:30 Выезд на теплоходе из Рабочеостровска.

10:00/14:30 Прибытие на Соловки.

Встреча и трансфер до гостиницы. Туристы оставляют вещи в номере.

Соловецкий обед в кафе.

Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа).

Мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда.

Монастырь не только историческая достопримечательность. Это действующая обитель и возможность встретиться с людьми, посвятившими себя посту и молитве.

Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаете подробнее его непростую как жизнь историю.

Свободное время на прогулки.

Ужин самостоятельно.