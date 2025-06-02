Здесь находится обитель, в которой живут люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве.
Острова поражают разнообразием экскурсий, выбрать из которых непросто: переплетаются монастырские и тюремные истории, добавляются морские и велосипедные прогулки, пикники. Заезды по запросу с понедельника по пятницу.
Программа тура по дням
Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю
08:00/12:30 Выезд на теплоходе из Рабочеостровска.
10:00/14:30 Прибытие на Соловки.
Встреча и трансфер до гостиницы. Туристы оставляют вещи в номере.
Соловецкий обед в кафе.
Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа).
Мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда.
Монастырь не только историческая достопримечательность. Это действующая обитель и возможность встретиться с людьми, посвятившими себя посту и молитве.
Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаете подробнее его непростую как жизнь историю.
Свободное время на прогулки.
Ужин самостоятельно.
Долгая губа. Большой Заяцкий остров
Завтрак в гостинице.
09:00 Групповая морская экскурсия «Долгая губа» с дегустацией мидий (5 часов).
Пятичасовая увлекательная экскурсия на Соловках.
Экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормовую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
14:30 Обед в кафе.
15:00 Групповая морская экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (3 часа).
Заяцкий остров – уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь.
Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.
18:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Архипелаг Кузова
Завтрак в гостинице.
09:30 Групповая экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека».
Архипелаг Кузова – жемчужное ожерелье Белого моря.
Словно каменный великан, проходя мимо, бросил горсть самоцветов в море, и теперь два десятка островов дрейфуют по бескрайним водным просторам.
Покрытые тундрой утёсы, сглаженные ледником каменные лбы скал, зеркала реликтовых болот, затаившиеся от ветров в расщелинах миниатюрные деревца – каждый шаг вверх по склону острова Немецкий Кузов (самой высокой отметке на всем Карельском Беломорье) открывает новые, потрясающей красоты пейзажи.
Вокруг «каменные бабы», вдали – стоянка древнего человека, поражающие воображение
15:00 Обед в кафе.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»
Завтрак в гостинице.
10:00 Групповая автобусно-пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит».
Мы посетим одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Узнаем историю памятников действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор.
Далее направляемся в красивейшее место – ботанический сад «Макарьевская пустынь».
Мы посетим один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидим уникальные посадки и потрясающий вид со стороны на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающийся с Александровской горки.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Групповая пешеходная экскурсия по Соловецкому архипелагу (3 часа).
Увлекательная пешеходная экскурсия посвящена той части острова, что расположена за монастырскими стенами, в миру.
Как древний свиток, разворачиваются соловецкие истории в южной части посёлка, и из слов гида век за веком вырастает сегодняшний мир.
Вот мы идём по земле, где живут древние люди в VI тысячелетии до нашей эры, через полчаса ставим келью рядом со старцами Савватием и Германом, переносимся во времена соловецкого лагеря и возвращаемся к современной монашеской жизни.
18:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
Соловецкая Венеция
Завтрак в гостинице.
Освобождение номера.
Трансфер на лодочную станцию.
10:00 Лодочный поход по большому кругу озерно-канальной системы «Соловецкая Венеция» (3 часа).
Экскурсия для тех, кто любит спокойствие и пение птиц.
На лодках мы отправимся в самое сердце острова по соловецким озёрам и каналам.
Грести не придётся, ведь передвигаемся на электромоторе.
16:00 Обед в кафе.
Свободное время.
Трансфер на причал.
16:00/19:00 Выезд на теплоходе с Соловков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или частном секторе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Соло Норд»
|57 900
|64 900
|«Соловецкая слобода»,
«Приют»,
«На Флоренского»
|59 000
|66 000
|«Соловки-отель»
|60 200
|67 200
|Частный сектор
|55 500
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Варианты проживания
Отель «Соло Норд»
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Гостиница «Приют»
Гостиница «Приют» – первая частная гостиница на Соловецких островах. Она расположена в бухте «Благополучия» на Сельдяном мысу напротив монастыря. Гостиница основана в 1989 году, как кооператив «Приют», семьей Ильей Васильевичем и Ириной Мартыновной Муромцевыми. Первая туристическая группа была принята в июне этого же года.
На Флоренского
Кирпичный коттедж в южной части пос. Соловецкий, в 5 мин. ходьбы от Кремля. Уютные двух- и трёхместные номера, оборудованные санузлом и душевой кабиной. Макс. вместимость – 11 человек.
Гостиница «Соловки-отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Частный сектор
2-3-комнатные благоустроенные квартиры в жилых двухэтажных деревянных домах в центре поселка.
Размещение с подселением, общий санузел и кухня.
Стоимость проживания указана без завтрака.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Групповые экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Питание: 4 завтрака, 5 обедов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Билеты на теплоход до/от Соловков - 3 300 руб. /чел. в одну сторону
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до Соловков и обратно?
В первый день тура в 08:00/12:30 выезд на теплоходе из Рабочеостровска.
В последний день тура в 16:00/19:00 выезд на теплоходе с Соловков.
Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно — 3 300 руб. /чел. в одну сторону.
Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером в удобное для вас время (1 час 20 минут в пути, под запрос).