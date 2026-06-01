5 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)

Завтрак в гостинице.

По желанию за дополнительную плату (заказ экскурсий при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата на туре гиду).

1. Экскурсия на остров Анзер «Духовный подвиг Анзерских пустынножителей XVII–XXI веков» (продолжительность 12-14 часов).

Экскурсия даëт возможность паломникам на целый день погрузиться в благодатную атмосферу Анзерского острова, познакомиться с историей и современной жизнью Троицкого и Голгофо-Распятского скитов.

Путешествие на о. Анзер включает: переезд на микроавтобусе до Варваринского причала, морское путешествие на катере (2 часа) по Долгой губе и Анзерской Салме и пешеходный маршрут 10-12 км по о. Анзер (время пребывания на Анзере около 6 часов).

Обратите внимание! На острове Анзер нет сотовой связи. Нет пунктов питания. Передвижение только пешком. Строгое соблюдение дресс-кода (женщинам юбки и головные уборы). Выезд на экскурсию рано (обычно в 05:00).

С собой необходимо иметь: теплую одежду (можно оставить на катере во время перехода), дождевик, удобную обувь, сухой паек на 1 день. Бутылку для воды (из источника или Голгофского озера).

2. Экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).

Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова и подъём на самую высокую точку Беломорской акватории. Вы в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!

На подъёме сменяются от тайги к тундре климатические зоны, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а с вершины открывается впечатляющая панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.

В путешествии Вас ждёт знакомство с археологическим наследием острова и древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера, оставленных нам первыми обитателями.

Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной и бескрайними морскими просторами, прочувствуйте особую энергетику Кузовов. В отсутствии цивилизации мир замирает и дарит возможность прочувствовать и услышать себя и… Здесь можно дотянуться до небес! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на скалу.

Продолжительность морского перехода в одну сторону: 50 минут. Продолжительность подъёма на скалу: 40 минут. Обязательно! Кроссовки или туристические ботинки, куртка, дождевик, питьевая вода. Противопоказания: высотобоязнь, «морская болезнь», гипертония, заболевания сердца, больные колени. Возрастные ограничения: 65+ (высадка на необорудованный берег).

Внимание! Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

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