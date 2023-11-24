Карельская перезагрузка в женской компании

Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Мы увидим топовые локации края и полюбуемся притягательной северной природой.

Перенесёмся к завораживающим лесам и озёрам, попробуем местную кухню и устроим фотосессии с хаски и в старинных интерьерах ретропоезда.

В горном парке насладимся живописными видами, а в историческом — поучаствуем в увлекательных мастер-классах и погрузимся в атмосферу прошлого. Переключитесь от забот и суеты!
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
Ближайшие даты:
24
ноя
8
дек
22
дек
12
янв
19
янв
2
фев
16
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Заливы, водопады, добыча граната и подъём на гору Паасо

Встречаемся и отправляемся любоваться озёрами и заливами Карелии, скалистыми островами и разделяющими их многочисленными проливами. Побываем у живописных водопадов Белые мосты и Молочный и почувствуем себя кладоискателями, попробовав добыть драгоценный камень — гранат.

Насладимся слиянием с природой, а затем пообедаем финской ухой с калитками — открытыми пирожками с разными начинками — или рыбой на гриле (за доплату).

Вечером поднимемся на гору Паасо, чтобы проводить проезжающий мимо рускеальский экспресс. После разместимся в коттедже и отдохнём.

Заливы, водопады, добыча граната и подъём на гору ПаасоЗаливы, водопады, добыча граната и подъём на гору ПаасоЗаливы, водопады, добыча граната и подъём на гору ПаасоЗаливы, водопады, добыча граната и подъём на гору ПаасоЗаливы, водопады, добыча граната и подъём на гору ПаасоЗаливы, водопады, добыча граната и подъём на гору Паасо
2 день

«Деревня викингов», прогулка с хаски

Сегодня едем в исторический парк «Бастионъ», где в «Деревне викингов» вы познакомитесь с жизнью и бытом мореплавателей, их военным искусством и ремёслами, поучаствуете в увлекательных мастер-классах и сможете ощутить атмосферу прошлого.

После обеда финской ухой с чаем и калитками (за доплату) вас ждёт прогулка с дружелюбными хаски. Можно устроить фотосессию и прокатиться в упряжке. Вечером вернёмся в отель и поделимся друг с другом впечатлениями.

«Деревня викингов», прогулка с хаски«Деревня викингов», прогулка с хаски«Деревня викингов», прогулка с хаски«Деревня викингов», прогулка с хаски
3 день

В парк «Рускеала» на ретропоезде

Позавтракав, на поезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.

Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах.

В парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоезде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, до 08:30
Завершение: Горный парк «Рускеала», вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Животные
Каньоны
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