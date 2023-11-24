Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Перенесёмся к завораживающим лесам и озёрам, попробуем местную кухню и устроим фотосессии с хаски и в старинных интерьерах ретропоезда.
В горном парке насладимся живописными видами, а в историческом — поучаствуем в увлекательных мастер-классах и погрузимся в атмосферу прошлого. Переключитесь от забот и суеты!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Заливы, водопады, добыча граната и подъём на гору Паасо
Встречаемся и отправляемся любоваться озёрами и заливами Карелии, скалистыми островами и разделяющими их многочисленными проливами. Побываем у живописных водопадов Белые мосты и Молочный и почувствуем себя кладоискателями, попробовав добыть драгоценный камень — гранат.
Насладимся слиянием с природой, а затем пообедаем финской ухой с калитками — открытыми пирожками с разными начинками — или рыбой на гриле (за доплату).
Вечером поднимемся на гору Паасо, чтобы проводить проезжающий мимо рускеальский экспресс. После разместимся в коттедже и отдохнём.
«Деревня викингов», прогулка с хаски
Сегодня едем в исторический парк «Бастионъ», где в «Деревне викингов» вы познакомитесь с жизнью и бытом мореплавателей, их военным искусством и ремёслами, поучаствуете в увлекательных мастер-классах и сможете ощутить атмосферу прошлого.
После обеда финской ухой с чаем и калитками (за доплату) вас ждёт прогулка с дружелюбными хаски. Можно устроить фотосессию и прокатиться в упряжке. Вечером вернёмся в отель и поделимся друг с другом впечатлениями.
В парк «Рускеала» на ретропоезде
Позавтракав, на поезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.
Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала, до 08:30Завершение: Горный парк «Рускеала», вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.