И Ирина Поездка в горный парк Рускеала Спасибо огромное Ольге, я в таком восторге вернулась с экскурсии. Побывали и на водопадах, и на мраморном карьере, и показала тропу к водопадам, где практически нет туристов, еще раз благодарю 🤗

А Алексей Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день Замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Интересный и познавательный рассказ сопровождал нас на всем протяжении экскурсии. Спасибо огромное Татьяне.

О Ольга Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день Очень интересная и красивая экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за неформальный подход и прекрасную экскурсию.

Е Епифанова Поездка в горный парк Рускеала читать дальше интересный проект. Я не только много узнала о вашем крае, но и погуляла в нпстоящем карельском лесу вдоль реки. Очень рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Ярославом. Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и

А Анастасия Поездка в горный парк Рускеала Невероятно интересно, красиво и впечатляюще! Уникальный маршрут и захватывающий рассказ влюбят Вас в Карелию❤️