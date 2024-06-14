1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Парк Рускеала и Мраморный каньон»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Мраморный каньон, водопады Ахинкоски и другие живописные места Карелии на автопешеходной экскурсии
«Горный парк Рускеала и Мраморный каньон»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 июня 2024Спасибо огромное Ольге, я в таком восторге вернулась с экскурсии. Побывали и на водопадах, и на мраморном карьере, и показала тропу к водопадам, где практически нет туристов, еще раз благодарю 🤗
- ААлексей14 июня 2024Замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Интересный и познавательный рассказ сопровождал нас на всем протяжении экскурсии. Спасибо огромное Татьяне.
- ООльга11 июня 2024Очень интересная и красивая экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за неформальный подход и прекрасную экскурсию.
- ЕЕпифанова1 июня 2024Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
- ААнастасия10 мая 2024Невероятно интересно, красиво и впечатляюще! Уникальный маршрут и захватывающий рассказ влюбят Вас в Карелию❤️
- ЕЕкатерина1 апреля 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Было очень познавательно и интересно!!! Татьяна очень интересный собеседник и время, отведенное на экскурсию, пролетело очень-очень быстро! Мы остались в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Каньоны», 193 ⭐ отзыва, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август