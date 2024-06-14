Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Сортавале, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
73 отзыва
Популярное предложение
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 250 за человека
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
114 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Парк Рускеала и Мраморный каньон»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Мраморный каньон, водопады Ахинкоски и другие живописные места Карелии на автопешеходной экскурсии
«Горный парк Рускеала и Мраморный каньон»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Спасибо огромное Ольге, я в таком восторге вернулась с экскурсии. Побывали и на водопадах, и на мраморном карьере, и показала тропу к водопадам, где практически нет туристов, еще раз благодарю 🤗
  • А
    Алексей
    14 июня 2024
    Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
    Замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Интересный и познавательный рассказ сопровождал нас на всем протяжении экскурсии. Спасибо огромное Татьяне.
  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
    Очень интересная и красивая экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за неформальный подход и прекрасную экскурсию.
  • Е
    Епифанова
    1 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
    читать дальше

    интересный проект. Я не только много узнала о вашем крае, но и погуляла в нпстоящем карельском лесу вдоль реки. Очень рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Ярославом.

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Невероятно интересно, красиво и впечатляюще! Уникальный маршрут и захватывающий рассказ влюбят Вас в Карелию❤️
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2024
    Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Было очень познавательно и интересно!!! Татьяна очень интересный собеседник и время, отведенное на экскурсию, пролетело очень-очень быстро! Мы остались в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в горный парк Рускеала
  2. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
  3. Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Самое главное
  4. Остров Хонкасало
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Городище Паасо
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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