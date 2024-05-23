1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 мая 2024Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
- VValentin17 января 2024Это было просто шикарно! Случайно нашёл в сети эту экскурсию. Марк всё показал, объяснил, выдал дополнительную экипировку, маршрут был туда обратно 30км, не имея большого опыта все прошло отлично. Однозначно рекомендую, ещё раз спасибо Марку:)
- ААртур3 января 2024Отличный тур. Марк поятно и доходчиво объяснил как управлять снегоходом, выдал зимний комбинезон и сапоги. Само путешествие было по живописным заснеженным тропинкам. Очень понравилось, вернёмся ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Перезагрузка»
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