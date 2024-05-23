Перезагрузка – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Сортавале, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
По Карелии - на снегоходах
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500 за человека
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
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    тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и
  • V
    Valentin
    17 января 2024
    По Карелии - на снегоходах
    Это было просто шикарно! Случайно нашёл в сети эту экскурсию. Марк всё показал, объяснил, выдал дополнительную экипировку, маршрут был туда обратно 30км, не имея большого опыта все прошло отлично. Однозначно рекомендую, ещё раз спасибо Марку:)
    Это было просто шикарно!
  • А
    Артур
    3 января 2024
    По Карелии - на снегоходах
    Отличный тур. Марк поятно и доходчиво объяснил как управлять снегоходом, выдал зимний комбинезон и сапоги. Само путешествие было по живописным заснеженным тропинкам. Очень понравилось, вернёмся ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
  2. По Карелии - на снегоходах
  3. Целительное путешествие по глубинной Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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