читать дальше тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для