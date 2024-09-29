8 часов
Групповая
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«На обратном пути вы посетите магазин форелевого хозяйства и сможете порадовать своих близких гастрономическими сувенирами из поездки»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 янв в 10:20
2 янв в 10:20
от 2 100₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по ладожским шхерам + рыбалка
Отправиться на моторной лодке вдоль скалистых архипелагов и отдохнуть на одном из островов Ладоги
Начало: В посёлке Импилахти
«А в оставшееся время (у вас будет примерно 2 часа) капитан подберёт место, выдаст удочки, и вы насладитесь карельской рыбалкой»
Расписание: ежедневно в 17:00
1 ноя в 17:00
2 ноя в 17:00
3 700₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Зов Карелии
Отдохните от городской суеты в живописных и наполняющих местах (гора Паасо, деревня саамов + олени)
Начало: В Сортавале
«Также вы познакомитесь с оленями, лосями и хаски, научитесь их правильно кормить и сделаете классные фото»
Расписание: в субботу в 13:00
19 окт в 13:00
26 окт в 13:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 сентября 2024Красивую,сказочную природу!
- ККончакова22 сентября 2024Замечательно провели день! Экскурсовод Маргарита, замечательный специалист своего дала! Было интересно и познавательно!
- ММАРИЯ21 сентября 2024Прекрасная эксурсия 👍 Наша группа практически вся прибыла на царском поезде в Рускеалу. Рускеальский экспресс - это просто сказочная атмосфера. Поиграла в
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Животные»
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