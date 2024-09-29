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старинном платье на пианино) Очень дружные и пунктуальные все ребята попались). Нас встретила наш чудесный, и такой же весёлый гид, Маргарита. В красивом карельском одеянии. Она,как цыпляток нас собрала на платформе Рускеалы и тут началось наше минипутешествие. Нам несказанно повезло с погодой, 25 градусов. Обалденные виды Рускеальского парка. Граница лета и осени. Деревья начали только покрываться золотом и красными красками. Водопад Аквенкоски в этот раз меня заворожил,было немного туристов, и я разглядела его во всей красе. А от деревни Викингов я просто в восторге. Люблю эту тему) Куча интересных мастеров классов, везде натур продукт (изделия из глины и т. д.) А какие там древние костюмы, которые можно надеть и сделать обалденную фотосессию. Понравилась лекция, в Медовом доме. В шутливой и игровой форме рассказывали про традиции и историю викингов. Такой имерсивный спектакль. Было очень весело и интересно. Ну и в конце нас привезли в хороший рыбный магазин- кафе. Отдельное спасибо нашему водителю Володе за хорошую езду. Вообщем, дорогой Спутник и Скантур, я не жалею, что выбрала вас в этом регионе. Всё на высшем уровне. Мария (Туроператор Интурист)