Экскурсии с животными в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Сортавале, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Горный парк Рускеала и деревня викингов
На автобусе
146 отзывов
8 часов
Групповая
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«На обратном пути вы посетите магазин форелевого хозяйства и сможете порадовать своих близких гастрономическими сувенирами из поездки»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 янв в 10:20
2 янв в 10:20
от 2 100 за человека
Водная прогулка по ладожским шхерам + рыбалка
1 отзыв
4 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по ладожским шхерам + рыбалка
Отправиться на моторной лодке вдоль скалистых архипелагов и отдохнуть на одном из островов Ладоги
Начало: В посёлке Импилахти
«А в оставшееся время (у вас будет примерно 2 часа) капитан подберёт место, выдаст удочки, и вы насладитесь карельской рыбалкой»
Расписание: ежедневно в 17:00
1 ноя в 17:00
2 ноя в 17:00
3 700 за человека
Зов Карелии
На машине
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Зов Карелии
Отдохните от городской суеты в живописных и наполняющих местах (гора Паасо, деревня саамов + олени)
Начало: В Сортавале
«Также вы познакомитесь с оленями, лосями и хаски, научитесь их правильно кормить и сделаете классные фото»
Расписание: в субботу в 13:00
19 окт в 13:00
26 окт в 13:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 сентября 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    Красивую,сказочную природу!
  • К
    Кончакова
    22 сентября 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    Замечательно провели день! Экскурсовод Маргарита, замечательный специалист своего дала! Было интересно и познавательно!
  • М
    МАРИЯ
    21 сентября 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    Прекрасная эксурсия 👍 Наша группа практически вся прибыла на царском поезде в Рускеалу. Рускеальский экспресс - это просто сказочная атмосфера. Поиграла в
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    старинном платье на пианино) Очень дружные и пунктуальные все ребята попались). Нас встретила наш чудесный, и такой же весёлый гид, Маргарита. В красивом карельском одеянии. Она,как цыпляток нас собрала на платформе Рускеалы и тут началось наше минипутешествие. Нам несказанно повезло с погодой, 25 градусов. Обалденные виды Рускеальского парка. Граница лета и осени. Деревья начали только покрываться золотом и красными красками. Водопад Аквенкоски в этот раз меня заворожил,было немного туристов, и я разглядела его во всей красе. А от деревни Викингов я просто в восторге. Люблю эту тему) Куча интересных мастеров классов, везде натур продукт (изделия из глины и т. д.) А какие там древние костюмы, которые можно надеть и сделать обалденную фотосессию. Понравилась лекция, в Медовом доме. В шутливой и игровой форме рассказывали про традиции и историю викингов. Такой имерсивный спектакль. Было очень весело и интересно. Ну и в конце нас привезли в хороший рыбный магазин- кафе. Отдельное спасибо нашему водителю Володе за хорошую езду. Вообщем, дорогой Спутник и Скантур, я не жалею, что выбрала вас в этом регионе. Всё на высшем уровне. Мария (Туроператор Интурист)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горный парк Рускеала и деревня викингов
  2. Водная прогулка по ладожским шхерам + рыбалка
  3. Зов Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Остров Койонсаари
  10. Мраморный каньон
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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