Когда душа просит драйва и ярких эмоций, идеальный вариант активного отдыха – катание на квадроциклах по бездорожью. В ваше распоряжение будет предоставлена мощная техника с сопровождающим инструктором.
Вас ждут интересные маршруты, проходящие через поле по лесному массиву, с полосой препятствий в виде танкодрома.
Описание экскурсииКатание на санях в Карелии даст возможность погрузиться в атмосферу северной природы. В зимний период леса покрываются толстым слоем снега, создавая идеальные условия для езды. Маршруты пролегают через сосновые и еловые перелески, по полям, открывая живописные виды на заснеженные пейзажи. Тишина леса и морозный свежий воздух делают эту прогулку незабываемой. Катание проводится на 6-ти местных современных санях, закрепляемых за снегоходом, которыми управляет опытный инструктор. Сани оборудованы защитным стеклом, чтобы ветер и снег не били в лицо, для безопасности в каждом ряду есть ручки. Амортизаторы позволяют мягко проходить снежные заносы и неровности рельефа. Ваша задача — только наслаждаться и фотографировать, потому как зимние карельские пейзажи великолепны!
Каждые выходные в 10:00, 12:30, 14:30, 16:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на квадроцикле - 1 час
- Инструктаж - 15 минут до начала катания
- Шлем, защитный костюм от пыли и грязи, резиновые сапоги
- Сопровождение инструктора во время катания
- Топливо
Что не входит в цену
- Залог 5000 руб. наличными, который возвращается после катания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный округ, село Хелюля
Завершение: Недалеко от ж/д ст. Морозная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
