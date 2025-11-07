Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Когда душа просит драйва и ярких эмоций, идеальный вариант активного отдыха – катание на квадроциклах по бездорожью. В ваше распоряжение будет предоставлена мощная техника с сопровождающим инструктором.



Вас ждут интересные маршруты, проходящие через поле по лесному массиву, с полосой препятствий в виде танкодрома.

На Снегоходе
Групповая экскурсия
Длитель­ность 1 час
Размер группы 1-4 человека
На чём проводится На снегоходах
Когда Каждые выходные в 10:00, 12:30, 14:30, 16:00
3500 ₽ за человека

Описание экскурсии Катание на санях в Карелии даст возможность погрузиться в атмосферу северной природы. В зимний период леса покрываются толстым слоем снега, создавая идеальные условия для езды. Маршруты пролегают через сосновые и еловые перелески, по полям, открывая живописные виды на заснеженные пейзажи. Тишина леса и морозный свежий воздух делают эту прогулку незабываемой. Катание проводится на 6-ти местных современных санях, закрепляемых за снегоходом, которыми управляет опытный инструктор. Сани оборудованы защитным стеклом, чтобы ветер и снег не били в лицо, для безопасности в каждом ряду есть ручки. Амортизаторы позволяют мягко проходить снежные заносы и неровности рельефа. Ваша задача — только наслаждаться и фотографировать, потому как зимние карельские пейзажи великолепны!

Ответы на вопросы Что включено Прогулка на квадроцикле - 1 час

Инструктаж - 15 минут до начала катания

Шлем, защитный костюм от пыли и грязи, резиновые сапоги

Сопровождение инструктора во время катания

Топливо Что не входит в цену Залог 5000 руб. наличными, который возвращается после катания Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавальский муниципальный округ, село Хелюля Завершение: Недалеко от ж/д ст. Морозная Когда и сколько длится? Когда: Каждые выходные в 10:00, 12:30, 14:30, 16:00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.