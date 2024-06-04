Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Сортавале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Места силы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
69 отзывов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
«Зимой экскурсия проходит на снегоступах»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250 за человека
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
«Пообщаемся с собаками, а зимой можно прокатиться на упряжке, запряженной 8 собаками»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
«Путь к старому финскому поселению будет лежать по извилистой и зрелищной (особенно зимой) дороге, проходящей по берегу реки Янисйоки»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры на аэролодке
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Зимнее путешествие на аэролодке по Ладожским шхерам в Сортавале
Погрузитесь в зимнюю сказку Ладожского озера, наслаждаясь красотой шхер с комфорта аэролодки
Начало: Деревня Кирконкюля, 10, Республика Карелия
«В Северном Приладожье зимой морозно и снежно, поэтому мы используем аэролодку, которая работает благодаря авиационному винту и созданию воздушного потока»
Расписание: с ноября по 15 мая 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Места силы
    Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
  • А
    Артём
    3 июня 2024
    Места силы
    Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
    Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
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    с чем сравнить). В разговоре с ребятами, узнали, что у них есть страничка ВК (краеведы Сивеевы),по приезду заглянула. Если бы нам не уезжать, мы бы еще с удовольствием съездили с ними на другие экскурсии, которые не найти в стандартных поисках.

    Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Места силы
    Ездили с Ярославом на экскурсию места силы очень понравилось отличный гид и просто хороший человек профессионал своего дела очень интересно провёл экскурсию спасибо
  • Л
    Лариса
    2 апреля 2024
    Ладожские шхеры на аэролодке
    Отличная экскурсия, ездили в конце марта, прокатились и по льду и по воде с льдинами. Экскурсию проводил Алексей, очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, показал красивые локации. Отдельное спасибо за то что дождался- мы напутали время и приехали позже.
  • А
    Анисимов
    18 марта 2024
    Ладожские шхеры на аэролодке
    Очень хороший Гид! Много рассказал про исторические события, про промысел местных народов и особенности природы в этих местах! Делали остановки и гуляли! Большое Спасибо!
  • А
    Анастасия
    24 февраля 2024
    Ладожские шхеры на аэролодке
    Спасибо большое Алексею за необычную экскурсию! Лодка идеальна для такой поездки) Терло и мягко)
  • А
    Ангелина
    3 января 2024
    Финский Харлу: историческое поселение Карелии
    Просто отличная экскурсия, получили больше чем хотели. Интересно, красивые места, отличный гид. Категорически рекомендую Дана))
  • И
    Ирина
    20 декабря 2023
    Финский Харлу: историческое поселение Карелии
    Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо было). Дан прекрасный водитель, очень любит свой край и хорошо его знает. Мы в восторге!
    Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надоШикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо
  • О
    Оля
    13 декабря 2023
    Финский Харлу: историческое поселение Карелии
    Карелия - это любовь. Чем больше узнаю этот край, тем уверенней заявляю! Экскурсия очень понравилась. Было 100% попадание для моей семьи, где
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    я люблю природу/красоту/историю и техническая составляющая для мужчин (6 и 35 лет)) Несмотря на бодрящий мороз - не замерзли и не устали. Маршрут сбалансирован. А какой рыбный ресторанчик по пути…. Ох. Хотим ещё!

    Карелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовь

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Места силы
  2. Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
  3. Финский Харлу: историческое поселение Карелии
  4. Ладожские шхеры на аэролодке
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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