1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
«Зимой экскурсия проходит на снегоступах»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
«Пообщаемся с собаками, а зимой можно прокатиться на упряжке, запряженной 8 собаками»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
«Путь к старому финскому поселению будет лежать по извилистой и зрелищной (особенно зимой) дороге, проходящей по берегу реки Янисйоки»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Зимнее путешествие на аэролодке по Ладожским шхерам в Сортавале
Погрузитесь в зимнюю сказку Ладожского озера, наслаждаясь красотой шхер с комфорта аэролодки
Начало: Деревня Кирконкюля, 10, Республика Карелия
«В Северном Приладожье зимой морозно и снежно, поэтому мы используем аэролодку, которая работает благодаря авиационному винту и созданию воздушного потока»
Расписание: с ноября по 15 мая 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)
- ААртём3 июня 2024Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.
- ААнна28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
- ННаталья28 мая 2024Ездили с Ярославом на экскурсию места силы очень понравилось отличный гид и просто хороший человек профессионал своего дела очень интересно провёл экскурсию спасибо
- ЛЛариса2 апреля 2024Отличная экскурсия, ездили в конце марта, прокатились и по льду и по воде с льдинами. Экскурсию проводил Алексей, очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, показал красивые локации. Отдельное спасибо за то что дождался- мы напутали время и приехали позже.
- ААнисимов18 марта 2024Очень хороший Гид! Много рассказал про исторические события, про промысел местных народов и особенности природы в этих местах! Делали остановки и гуляли! Большое Спасибо!
- ААнастасия24 февраля 2024Спасибо большое Алексею за необычную экскурсию! Лодка идеальна для такой поездки) Терло и мягко)
- ААнгелина3 января 2024Просто отличная экскурсия, получили больше чем хотели. Интересно, красивые места, отличный гид. Категорически рекомендую Дана))
- ИИрина20 декабря 2023Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо было). Дан прекрасный водитель, очень любит свой край и хорошо его знает. Мы в восторге!
- ООля13 декабря 2023Карелия - это любовь. Чем больше узнаю этот край, тем уверенней заявляю! Экскурсия очень понравилась. Было 100% попадание для моей семьи, где
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Зимние»
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