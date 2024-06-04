Е Елена Места силы Комфортный автобус, интересная тема экскурсии. Узнала много нового и необычного. Красота природы Карелии захватывает и удивляет. Удобная обувь обязательно, сверху с гор самый лучший вид)

А Артём Места силы Авторская экскурсия. Много красивых мест, интересная информация, а также отсутствие других групп туристов. Рекомендуем тем, кто любит активные маршруты.

А Анна Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье читать дальше с чем сравнить). В разговоре с ребятами, узнали, что у них есть страничка ВК (краеведы Сивеевы),по приезду заглянула. Если бы нам не уезжать, мы бы еще с удовольствием съездили с ними на другие экскурсии, которые не найти в стандартных поисках. Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть

Н Наталья Места силы Ездили с Ярославом на экскурсию места силы очень понравилось отличный гид и просто хороший человек профессионал своего дела очень интересно провёл экскурсию спасибо

Л Лариса Ладожские шхеры на аэролодке Отличная экскурсия, ездили в конце марта, прокатились и по льду и по воде с льдинами. Экскурсию проводил Алексей, очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, показал красивые локации. Отдельное спасибо за то что дождался- мы напутали время и приехали позже.

А Анисимов Ладожские шхеры на аэролодке Очень хороший Гид! Много рассказал про исторические события, про промысел местных народов и особенности природы в этих местах! Делали остановки и гуляли! Большое Спасибо!

А Анастасия Ладожские шхеры на аэролодке Спасибо большое Алексею за необычную экскурсию! Лодка идеальна для такой поездки) Терло и мягко)

А Ангелина Финский Харлу: историческое поселение Карелии Просто отличная экскурсия, получили больше чем хотели. Интересно, красивые места, отличный гид. Категорически рекомендую Дана))

И Ирина Финский Харлу: историческое поселение Карелии Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо было). Дан прекрасный водитель, очень любит свой край и хорошо его знает. Мы в восторге!