Шхеры Карелии - это уникальные природные образования, которые можно увидеть в зимнее время, катаясь на снегоходе.
В сопровождении опытного инструктора вы проедете по замёрзшему Ладожскому озеру, маневрируя между островами и наслаждаясь
В сопровождении опытного инструктора вы проедете по замёрзшему Ладожскому озеру, маневрируя между островами и наслаждаясь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные виды карельских шхер
- ❄️ Зимнее приключение на снегоходах
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 👨🏫 Сопровождение опытного инструктора
- 🛡️ Включены услуги гида и аренда снегохода
Что можно увидеть
- Шхеры
Описание экскурсии
- Кататься начинаем в период, когда вдоль побережья Ладожского озера встанет крепкий лёд.
- Перед выездом на маршрут вы пройдёте 15-минутный инструктаж по вождению и технике безопасности.
- В сопровождении опытного инструктора прокатитесь по лесным участкам, замёрзшему озеру и шхерам — скалистым, обрывистым или пологим островам. Вас ждут подъёмы и спуски, манёвры и разгоны на открытых участках.
- Сделаете яркие снимки на фотостопах и поднимитесь на возвышенность, откуда открывается удивительный вид на шхеры.
Как и на чём катаемся
- Едем на новых двухместных снегоходах «Тайга Варяг» российского производства мощностью 55 л. с. Данная модель обладает широкой гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость в поворотах и гарантирует высокий уровень проходимости по любому рельефу. Максимальная скорость — 80 км/ч.
- На снегоходе комфортно могут разместиться 2 человека, общий вес — не более 180 кг. Для пассажира установлена спинка сидения. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа.
- Катание на снегоходах происходит в колонне, в сопровождении опытного инструктора.
- Снегоходы надёжны и просты в управлении, поэтому ждём и новичков, и опытных водителей.
- Для управления вы должны быть совершеннолетним и иметь права категории В. Дети — от 6 лет, катаются только со взрослым.
- К поездке допускаются только трезвые водители.
Организационные детали
- Вас проведёт по маршруту опытный инструктор из нашей команды.
- В стоимость входят: услуги гида-инструктора, аренда снегохода, защитная маска, шлем, подшлемник.
- За дополнительную плату (по желанию) вы можете арендовать костюм (куртка и штаны), специальную обувь с тёплыми вкладышами, варежки — цены уточняйте в переписке.
- При себе обязательно иметь паспорт и залог 10000 ₽ наличными.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамском причале
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1144 туристов
Мы — компания, которая уже 10 лет занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
9 янв 2025
спасибо, мы прекрасно провели время! было много драйва и хороших эмоций. рекомендую!
Кузнецова
8 янв 2025
Катались на снегоходе первый раз, на инструктаже все понятно объяснили, все очень понравилось, провели по красивому маршруту, спасибо за организацию.
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